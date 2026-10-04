Van 31 incidentes con armas de fuego en escuelas de México en lo que va de 2026: Nuevo León y Baja California encabezan la lista

Las fuerzas de seguridad vigilan el exterior de la Escuela Secundaria N.º 13 tras un ataque que causó la muerte de un subdirector y dejó a otras personas heridas —según las autoridades locales— en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer

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En lo que va del año 2026 se han registrado al menos tres hechos violentos en escuelas de distintas entidades del país que han dejado personas muertas o heridas al cometerse tanto con armas de fuego o cuchillos por menores de edad, entre ellos el de Lázaro Cárdenas, Querétaro y el más reciente de Coahuila.

Un análisis documental realizado por el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Víctor Sánchez Valdés, documentó un total de 157 incidentes con armas de fuego en escuelas mexicanas entre el año 2000 y septiembre de 2026, de los cuales 31 ocurrieron solo en lo que va del año, y que lo convierten en el de mayor incidencia en la historia del registro.

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El especialista advirtió desde el mes de abril que la tendencia apuntaba a un nuevo récord en los hechos violentos registrados en escuelas, luego de publicar su primer análisis en Animal Político. En ese momento, los datos llegaban hasta marzo y ya sumaban 17 ataques armados en instituciones.

“De seguir esa tendencia, el año actual se convertiría en el nuevo máximo histórico, lo cual debe ser una señal de alerta para las autoridades de seguridad y de educación en todos los niveles de gobierno”, señaló Sánchez Valdés.

Foto: Víctor Sánchez Valdés

El máximo histórico previo se había registrado en 2025, con 30 eventos documentados en todo el país. Los datos documentados mostraron un incremento sostenido que comenzó en 2019 (con 10 registros) y solo se interrumpió en 2021 por la pandemia de Covid-19.

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Sin embargo, los hechos violentos en escuelas en lo que va del 2026 ya suman hasta el momento 31 eventos, lo que llevará al año actual a ser el de mayor incidencia desde el 2000.

Nuevo León y Baja California concentran el mayor número de casos en 2026

Según el mapa actualizado del investigador, Nuevo León y Baja California encabezan la lista de incidentes en 2026: el primero con un total de cuatro y el segundo con tres eventos.

Debajo de esas entidades se encuentran:

Ciudad de México , con tres

Hidalgo, con dos

Chihuahua , con dos

Sinaloa, con dos

Guerrero , con dos

Morelos, con dos

Por su parte, estados como Chiapas, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato han registrado un evento en lo que va de 2026; sin embargo, esto no integra los ataques con armas blancas, como el de Coahuila del pasado jueves 1 de octubre que dejó a la subdirectora muerta y cuatro heridos.

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El fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, informó que los agresores eran exalumnos de la escuela secundaria. (Redes sociales X/@martin_warrior1)

A nivel histórico, las entidades que encabezan la lista son Nuevo León y Puebla con 11 incidentes documentados cada uno desde el año 2000; Ciudad de México y Tamaulipas siguen con 10 casos, mientras que Chiapas registra 9.

Baja California aparece también entre las entidades con mayor acumulado con 7 eventos documentados en municipios como Mexicali, Tijuana y Ensenada; mientras que Hidalgo, Estado de México y Guanajuato completan el grupo de entidades con mayor incidencia con 8 casos cada una.

De acuerdo con el registro de Sánchez Valdés, Aguascalientes es la única entidad que no registra ningún incidente con armas de fuego en escuelas desde el inicio del conteo en el año 2000.

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La disponibilidad de armas y la falta de atención a la salud mental explican el alza, según el investigador

Foto: Víctor Sánchez Valdés

Para el también experto en seguridad pública, Víctor Sánchez Valdés, el aumento de los incidentes no obedece a una causa única, sino que entre los factores se encontrarían la exposición constante a contenidos violentos, los problemas de salud mental no detectados a tiempo y la disponibilidad de armas dentro de los hogares.

El investigador estima que alrededor de 15 millones de armas ilegales circulan en México y que cada año ingresan al país cerca de 300 mil más.

Además, identificó un posible efecto de imitación como lo son los tiroteos escolares en Estados Unidos, ya que algunos casos recientes muestran patrones similares de planeación y ejecución.

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El ataque en Torreón se cometió para imitar a figuras extranjeras, según la Fiscalía de Coahuila

Agentes de policía escoltan a un estudiante de la Escuela Secundaria N.º 13 hacia un lugar seguro mientras las fuerzas de seguridad vigilan la zona tras un ataque que causó la muerte de un subdirector y dejó a otras personas heridas —según informaron las autoridades locales— en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer

La agresión cometida contra personal docente y alumnos en la Escuela Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila, fue un caso de imitación de personajes que han cometido masacres, de acuerdo con la propia Fiscalía del Estado.

Fue el pasado jueves que dos exalumnos mayores de edad ingresaron al plantel con petardos y armas blancas para atacar tanto a docentes como estudiantes, que dejaron como saldo cuatro heridos y a la subdirectora sin vida.

El fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, explicó que el móvil del ataque fue el intento de imitar agresiones armadas cometidas por figuras extranjeras a las que idolatraban.

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“Dentro de sus pertenencias y sus primeras declaraciones hablan acerca de buscar pertenecer a grupos y de idolatrar figuras que ni siquiera son figuras nacionales”, dijo el fiscal.

Ante los hechos, el fiscal reiteró que se aplicará todo el peso de la ley contra los dos detenidos, quienes habrían elegido el plantel por cercanía y conocimiento previo, no por una motivación específica contra el personal docente o los alumnos.