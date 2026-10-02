Adolescente ataca con dos cuchillos a cuatro personas dentro de secundaria en Querétaro

Imágenes captadas desde una ventana muestran la explanada de la Secundaria General Esperanza Cabrera en Paseos de San Miguel, Querétaro. En la escena se observa a la conserje frente a un menor de edad, luego de registrarse un ataque con arma blanca dentro de la institución educativa que dejó cuatro personas lesionadas.

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Un adolescente de aproximadamente 13 años habría atacado con dos cuchillos a cuatro personas dentro de una secundaria de Querétaro, en un hecho ocurrido durante el turno vespertino que provocó la suspensión de clases y movilizó a cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

La agresión ocurrió la tarde del miércoles en la Secundaria General Esperanza Cabrera, ubicada en la zona de Paseos de San Miguel, en la colonia Puertas de San Miguel, en la capital queretana.

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De acuerdo con los reportes disponibles, el adolescente comenzó a presentar un comportamiento agresivo después de concluir la hora de recreo. El estudiante permaneció en el patio del plantel mientras personal de la escuela intentaba controlar la situación.

Adolescente habría atacado con dos cuchillos

Según la información difundida sobre el incidente, un intendente se acercó al menor con la intención de dialogar con él y tratar de tranquilizarlo; sin embargo, el adolescente no habría atendido el llamado y posteriormente se abalanzó contra algunas personas que se encontraban en el lugar.

El joven habría utilizado dos objetos punzocortantes, con los que lesionó a cuatro personas dentro de las instalaciones escolares.

El saldo preliminar fue de cuatro personas lesionadas: un menor de edad y tres trabajadores administrativos del plantel.

Ante la situación, personal docente y administrativo intervino para detener al adolescente. Los trabajadores lograron contenerlo y retirarle los cuchillos antes de que arribaran los elementos de seguridad pública.

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Las personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica. Posteriormente, de acuerdo con los reportes, todas fueron declaradas fuera de peligro.

Policía municipal detuvo al estudiante

Se registró un ataque con cuchillos en la secundaria Querétaro.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal informó que policías acudieron al plantel después de recibir el reporte de la agresión y aseguraron al adolescente.

El menor quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a las disposiciones aplicables para adolescentes.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente qué habría provocado la conducta agresiva del estudiante ni se ha confirmado un motivo específico detrás del ataque.

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La investigación deberá establecer también las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones y la secuencia de hechos dentro de la secundaria.

Suspenden clases tras la agresión

Suspensión de clases tras ataque de alumno a un compañero y personal de secundaria en Querétaro

La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar, lamentó lo ocurrido y señaló que la institución educativa se mantuvo atenta desde el momento en que recibió el reporte.

Como medida preventiva, las clases fueron suspendidas en el plantel mientras las autoridades educativas y ministeriales dan seguimiento al caso.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer qué ocurrió antes y durante el ataque, así como las circunstancias que llevaron al adolescente a ingresar o utilizar los objetos punzocortantes dentro de la secundaria.

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Autoridades de Hidalgo encuentran arma de fuego a estudiante

Escuela Secundaria General Teodomiro Manzano, en Huasca de Ocampo

En otro hecho ocurrido este día, un arma de fuego y varios cartuchos fueron localizados durante un Operativo Mochila realizado este jueves en la Escuela Secundaria General Teodomiro Manzano, en el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, el arma fue encontrada entre las pertenencias de un estudiante de 13 años, por lo que personal del plantel activó el protocolo correspondiente y solicitó la intervención de las autoridades.

Elementos policiacos acudieron a la escuela para asegurar el arma y los cartuchos, mientras se realizan las actuaciones correspondientes debido a que el caso involucra a un menor de edad.

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Las autoridades determinarán las acciones a seguir conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Estos dos ataques ocurrieron el mismo día que se registró uno más en la Secundaria General número 13, en el ejido La Unión de Torreón, dejó como saldo una maestra sin vida y cuatro personas heridas, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Coahuila.