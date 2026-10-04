México

Detienen a pareja por violencia familiar y abuso sexual contra su hijo en Edomex: autoridades localizaron a otro niño muerto en su casa

Ambos menores de edad sufrían violencia al negarles alimentos y presentar daños físicos

Detenidos por violencia y abuso contra sus hijos en Edomex
Foto: Fiscalía de Estado de México
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Vanessa “N” y Óscar “N” fueron detenidos por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar y abuso sexual, respectivamente, en agravio de uno de sus hijos en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó que los hechos ocurrieron el pasado 26 de septiembre, cuando el menor de edad se encontraba en un domicilio de la localidad de Tlatenango Abajo, del municipio de Teomaya.

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Ese día, el menor se encontraba en compañía de sus padres, cuando la mujer lo agredió física y psicológicamente, además de negarle los alimentos. Elementos de la Fiscalía del Edomex pudieron constatar mediante una revisión que se presentaba una cicatriz secundaria por una quemadura de segundo grado con la plancha.

Los datos refieren que horas después, entre ese día y el 27 de septiembre, el menor fue víctima de tocamientos de índole sexual por Óscar “N”, por lo que se procedió a solicitar órdenes de aprehensión contra la pareja.

Vanessa “N” fue detenida por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, mientras que Óscar “N” por abuso sexual. Tras ser arrestados, ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social localizado el Almoloya de Juárez, para que quedar a disposición de un juez.

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Ambos también son investigados por el homicidio de su hijo, ocurrido días antes

Dos mujeres vistas de espaldas con las manos esposadas a la cintura y un vehículo policial estacionado al fondo.
Dos personas permanecen detenidas y esposadas a la espalda junto a una patrulla policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridades detallaron que la pareja también está relacionada con una segunda investigación por el delito de homicidio en agravio de un menor de edad, también su hijo.

Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre -días antes de los ocurridos contra el primer menor de edad-, cuando elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio y localizaron a un niño sin vida.

Las pruebas periciales arrojaron que la causa de muerte del menor fue hemorragia aguda secundaria a ruptura de varices gástricas, provocada por omisiones en su cuidado, ya que no recibió atención médica a pesar de tener un padecimiento previo ocasionado por descuidos físicos y alimentarios.

Además, las autoridades identificaron que el menor presentaba signos de violencia sexual reciente y antigua, por lo que dieron inicio a las investigaciones para identificar a los responsables.

La Fiscalía del Estado de México informó que en caso de ser declarados culpables la pareja podría enfrentar una sentencia de 3 a 7 años de prisión por el delito de violencia familiar, y de 8 a 15 años por abuso sexual.

Arrestan a mujer por el feminicidio de sus hijas de 1 y 6 años en Edomex

Detenida en Edomex por doble feminicidio
Foto: Fiscalía de Edomex

Un hecho similar de violencia contra las infancias se registró también en septiembre, cuando Fabiola “N” fue detenida en el Estado de México por su presunta responsabilidad en el feminicidio de sus dos hijas, de 1 y 6 años de edad en Almoloya de Juárez.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 11 de septiembre, en el domicilio donde residía la familia, ubicado en la comunidad de ejido San Pedro. Las menores se encontraban al cuidado de su madre cuando esta las agredió con un objeto punzocortante.

Las lesiones provocadas a las niñas fueron graves y les causaron la muerte; sin embargo, una vez cometida la agresión contra las menores, Fabiola “N” también se habría provocado heridas con el mismo objeto punzocortante utilizado en el crimen. La gravedad de las lesiones obligó a trasladarla a un hospital antes de su ingreso al sistema penitenciario.

Policía de Tlalnepantla de Baz Edomex seguridad
Policía de Tlalnepantla de Baz Edomex seguridad (Gob. Tlalnepantla)

Las diligencias de la fiscalía establecieron la probable intervención de Fabiola “N” en el crimen, lo que motivó la solicitud de la orden de aprehensión ante un juez. La institución reunió el material probatorio durante la etapa inicial de la investigación.

Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, Fabiola “N” ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para que resuelva su situación legal.

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