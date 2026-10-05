Desmantelan fábrica clandestina de cigarros en el Estado de México: deja afectaciones al mercado ilegal de hasta 330 mdp. FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) estimó que el aseguramiento de un inmueble en Huixquilucan, Estado de México, donde presuntamente se fabricaban cigarros apócrifos, representa una afectación de entre 225 y 330 millones de pesos al mercado ilícito de tabaco.

La cifra se calculó con base en las cantidades aseguradas durante el cateo y el precio comercial de referencia del producto. Según informó la dependencia, el inmueble funcionaba como un posible centro clandestino de producción de cigarros.

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De acuerdo con la FGR, la afectación estimada entre 225 y 330 millones de pesos no corresponde solo a las cajetillas de cigarros encontradas, sino a una valoración integral que suma maquinaria, insumos y la capacidad de producción clandestina detectada en el inmueble de Huixquilucan.

Instituciones que participaron en el operativo

La diligencia de cateo se desarrolló bajo la conducción del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

En el operativo participó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) como apoyo directo a la fiscalía.

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También colaboraron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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La coordinación entre estas dependencias se enmarca en los trabajos conjuntos de la FGR con el Gabinete de Seguridad federal, que según la institución permiten sostener una indagatoria sólida.

Qué se encontró dentro del inmueble

El inventario preliminar estuvo a cargo de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), dependiente de la FECOC.

Según el reporte, además del producto terminado fueron localizados volúmenes importantes de tabaco, cigarro en proceso, filtros, papel para cigarro y celofán.

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También se aseguraron plantillas de empaque y maquinaria industrial dentro del mismo inmueble.

Este inventario es el que sustenta la valoración económica integral del caso, que no se limita a las cajetillas encontradas sino que incorpora la capacidad de producción clandestina asociada a los insumos asegurados.

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Un caso sin antecedentes en México

La FGR calificó el hallazgo como inédito en el país por su operación y volumen de mercancía.

De acuerdo con la dependencia, solo existe un antecedente similar, registrado previamente en Canadá.

La institución continúa la integración de la indagatoria sobre este posible centro clandestino de producción de tabaco.

Evidencia reunida y red de distribución identificada

Los trabajos de investigación permitieron identificar evidencia documental, electrónica y financiera relacionada con la cadena de suministro del presunto negocio ilícito.

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A partir de estos actos de investigación, las autoridades ubicaron una posible red dedicada a la producción, abastecimiento, almacenamiento y distribución de cigarros presuntamente falsificados.

Esta red tendría presencia en diversos puntos de comercialización de la Zona Metropolitana del Valle de México, de acuerdo con lo informado por la FGR.

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La fiscalía indicó que buscará en todo momento la identificación de los probables responsables vinculados a esta estructura.

Marco legal de la investigación

La FGR señaló que dará continuidad a la integración de la indagatoria por los delitos contemplados en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley General para el Control del Tabaco.

La dependencia reiteró su compromiso con la investigación como parte de sus esfuerzos para abatir la impunidad en este tipo de casos.

Otros aseguramientos recientes de tabaco ilegal

El cateo en Huixquilucan ocurrió dos días después de otro operativo de gran escala en el mismo municipio. El 2 de octubre, autoridades federales aseguraron 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalentes a cerca de 2 millones de unidades, en una bodega utilizada para su fabricación y distribución.

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En ese operativo fueron detenidas tres personas, dos de ellas de nacionalidad canadiense. También se aseguraron cuatro máquinas para elaboración y empaquetado, 293 cajas con filtros y más de 4 mil 800 rollos de papel.

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Una semana antes, el 24 de septiembre, la FGR había informado sobre seis cateos en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, donde se aseguraron cerca de 13 toneladas de tabaco presuntamente apócrifo, equivalentes a unas 650 mil cajetillas.

Los decomisos también se han registrado en aduanas. El 5 de septiembre, la Marina y autoridades aduaneras reportaron el aseguramiento de 3,854,692 cigarrillos apócrifos, equivalentes a 15.6 toneladas, en operaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en la Aduana de Lázaro Cárdenas.

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Días antes, el 20 de agosto, se aseguró en Lázaro Cárdenas un cargamento proveniente de Vietnam con 52.5 millones de cigarros apócrifos. Un día después, el 19 de agosto, en el AICM fueron asegurados otros 5.8 millones de cigarros apócrifos procedentes de Asia.

La FGR reportó que, durante los primeros siete meses de 2026, aseguró 11,602,334 productos posiblemente falsificados, entre ellos cajetillas de cigarros y productos de tabaco, con un valor comercial legítimo estimado en 3,114 millones de pesos.