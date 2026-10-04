México

Dan prisión preventiva a los gemelos responsables del ataque armado a una secundaria en Torreón

Un juez de control también vinculó a proceso a los hermanos por los hechos

(Crédito: redes sociales)
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Un juez de control vinculó a proceso a los hermanos Carlos “N” y David “N”, de 18 años, por su presunta responsabilidad en el ataque armado ocurrido el pasado jueves 1 de octubre en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila. El magistrado les dictó prisión preventiva justificada y autorizó seis meses de plazo para la investigación complementaria.

La audiencia se celebró este domingo en el Centro de Justicia Penal de Torreón, bajo la causa penal 1632/2026. El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Felipe Mery Ayup, confirmó la resolución. El plazo de investigación concluirá el 4 de abril de 2027.

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Cargos y víctimas del ataque

Los hermanos gemelos, señalados por un ataque con armas blancas que dejó una subdirectora muerta y cuatro personas heridas en Torreón, enfrentan ahora un proceso penal por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado. El juez les impuso prisión preventiva justificada y fijó seis meses para que el Ministerio Público complete la carpeta de investigación.

Dos jóvenes irrumpieron en la escuela secundaria número 13, ubicada en el Ejido La Unión, y asesinaron a la subdirectora del plantel. Los agresores, hermanos y exalumnos de la escuela, también hirieron a otras tres personas, una de ellas de gravedad. El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, informó que durante el ataque utilizaron armas blancas y una especie de petardos. Los agresores fueron aprehendidos. REUTERS/Enrique Terrazas
Dos jóvenes irrumpieron en la escuela secundaria número 13, ubicada en el Ejido La Unión, y asesinaron a la subdirectora del plantel. Los agresores, hermanos y exalumnos de la escuela, también hirieron a otras tres personas, una de ellas de gravedad. El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, informó que durante el ataque utilizaron armas blancas y una especie de petardos. Los agresores fueron aprehendidos. REUTERS/Enrique Terrazas

Además, se les imputó tentativa de homicidio calificado bajo las mismas agravantes, en perjuicio de Ricardo, Gerardo y los menores identificados con las iniciales J.A.G. y R.L.S.

Mery Ayup señaló que los imputados podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión al ser juzgados como mayores de edad. La clasificación de los delitos contempla agravantes que, según la Fiscalía, elevan de manera considerable el rango de sanción aplicable en caso de que se determine su responsabilidad penal.

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La audiencia tuvo carácter privado, por lo que no se permitió el acceso a los medios de comunicación durante el desarrollo de la diligencia.

Los hechos del 1 de octubre

Carlos y David, hermanos gemelos conocidos en su comunidad como “Los Cuates”, ingresaron la mañana del jueves 1 de octubre a la Secundaria General 13, ubicada en el ejido La Unión. Ambos eran exalumnos del propio plantel.

TORREÓN, COAHUILA, 01OCTUBRE2026.- Dos jóvenes irrumpieron en la escuela secundaria número 13, ubicada en el Ejido La Unión, y asesinaron a la subdirectora del plantel. Los agresores, hermanos y exalumnos de la escuela, también hirieron a otras tres personas, una de ellas de gravedad. El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, informó que durante el ataque utilizaron armas blancas y una especie de petardos. Los agresores fueron aprehendidos. FOTO: CUARTOSCURO.COM
TORREÓN, COAHUILA, 01OCTUBRE2026.- Dos jóvenes irrumpieron en la escuela secundaria número 13, ubicada en el Ejido La Unión, y asesinaron a la subdirectora del plantel. Los agresores, hermanos y exalumnos de la escuela, también hirieron a otras tres personas, una de ellas de gravedad. El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, informó que durante el ataque utilizaron armas blancas y una especie de petardos. Los agresores fueron aprehendidos. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Los jóvenes entraron armados con cuchillos, hachas y petardos. El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó que las agresiones se realizaron con armas blancas.

El ataque dejó sin vida a la subdirectora del plantel y provocó heridas a otras cuatro personas, entre ellas un estudiante de 13 años.

Habitantes del ejido lograron retener a los hermanos tras el ataque y posteriormente los entregaron a las autoridades. Desde entonces permanecieron bajo custodia a disposición del Ministerio Público mientras se integraba la carpeta de investigación.

Investigación sobre un posible reto viral

La Fiscalía de Coahuila mantiene abierta una línea de investigación sobre un posible “reto” vinculado a comunidades digitales de videojuegos como motivación del ataque. Según Fernández, los hermanos eligieron la secundaria porque conocían las instalaciones y el plantel les quedaba cercano a su domicilio, no por conflictos personales con alguna de las víctimas.

El fiscal explicó que el reto estaría vinculado a páginas de redes sociales sobre videojuegos y a personajes o personas de los que ambos jóvenes eran seguidores. La investigación también contempla la revisión de publicaciones realizadas antes de los hechos y las posibles comunidades digitales con las que los jóvenes habrían tenido contacto.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

Entre las líneas que se siguen se encuentra la posible influencia de contenidos difundidos en redes sociales, incluidas expresiones de rechazo hacia las mujeres. Estos elementos forman parte de las indagatorias y corresponderá a la autoridad ministerial establecer si existe una relación directa con el ataque.

La Fiscalía también investiga la procedencia de los objetos utilizados durante la agresión, así como la planeación previa del ataque dentro del plantel.

Un segundo ataque escolar en días recientes

El caso de Torreón se suma a otro ataque con arma blanca registrado en una secundaria de Querétaro, ocurrido en un lapso de menos de 24 horas respecto al de Coahuila. En ese hecho, un adolescente es investigado por homicidio en grado de tentativa, según informó el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

En el caso de Torreón, la Fiscalía de Coahuila mantiene activa la carpeta de investigación mientras corre el plazo de seis meses autorizado por el juez para la etapa de investigación complementaria.

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