México

Detienen a un hombre cuando intentaba cobrar más de cinco millones de pesos con un cheque falso en la Condesa

Agentes capitalinos arrestaron a un adulto mayor dentro de la sucursal sobre la avenida Tamaulipas

Detienen a un hombre cuando intentaba cobrar más de cinco millones de pesos con un cheque falso en la Condesa. SSC
Detienen a un hombre cuando intentaba cobrar más de cinco millones de pesos con un cheque falso en la Condesa. SSC
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Un hombre de 73 años fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México después de intentar cobrar un cheque por más de cinco millones de pesos en una sucursal bancaria de la alcaldía Cuauhtémoc. El documento carecía de las medidas de seguridad correspondientes y, de acuerdo con el reporte oficial, era posiblemente apócrifo.

La detención se dio a conocer a través del comunicado 2688/2026 de la dependencia capitalina, difundido este 4 de octubre. El caso se originó a partir de trabajos de investigación realizados previamente en la zona.

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Cómo se originó la alerta en la sucursal bancaria

Los hechos ocurrieron mientras oficiales de la SSC realizaban patrullajes de vigilancia sobre la avenida Tamaulipas y la calle Campeche, en la colonia Hipódromo Condesa. En ese punto, una mujer de 30 años solicitó el apoyo de los uniformados.

La ciudadana se identificó como gerente de la institución bancaria ubicada en el lugar. Informó a los policías que dentro de la sucursal se encontraba un hombre que intentaba cobrar un cheque por una cantidad superior a los cinco millones de pesos.

Según el reporte de la gerente, el documento no contaba con las medidas de seguridad que debería tener un cheque de ese monto.

Revisión policial, aseguramiento y lectura de derechos

Tras recibir el reporte de la gerente, los oficiales ingresaron a la sucursal y ubicaron al sujeto señalado. Ahí realizaron una revisión de seguridad conforme a los protocolos de actuación policial vigentes.

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Un policía y una mujer están de espaldas frente a un gran ventanal de un banco, junto a una patrulla con luces azules y rojas encendidas.
Detienen a un hombre cuando intentaba cobrar más de cinco millones de pesos con un cheque falso en la Condesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esa revisión, los uniformados le aseguraron al hombre el cheque en cuestión, además de una identificación oficial que portaba al momento de la intervención. Ambos elementos quedaron bajo resguardo de la autoridad.

Con el cheque y la identificación ya asegurados, los efectivos procedieron a la detención formal del hombre de 73 años. Conforme al protocolo que sigue la corporación en este tipo de casos, los policías le informaron sus derechos constitucionales en el momento de la aprehensión.

Puesta a disposición ante el Ministerio Público

Una vez concluido el procedimiento policial, el hombre fue trasladado junto con el cheque y la identificación oficial asegurados ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Será esta autoridad la encargada de determinar la situación jurídica del detenido. El comunicado de la SSC precisa que, a partir de la puesta a disposición, se iniciará la carpeta de investigación respectiva para esclarecer los hechos.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Detienen a un hombre cuando intentaba cobrar más de cinco millones de pesos con un cheque falso en la Condesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso quedó así en manos de la instancia ministerial, que deberá establecer si el cheque presentado en la sucursal bancaria era efectivamente apócrifo y definir los cargos que, en su caso, podrían fincarse contra el hombre de 73 años.

Un caso similar ocurrido meses antes en la misma alcaldía

Este no es el primer intento de fraude con un cheque falso que enfrenta la SSC en la demarcación. El 5 de agosto de 2026, oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) detuvieron a otro hombre, de 54 años, por intentar cobrar un cheque apócrifo en un banco de la colonia Juárez, también en la alcaldía Cuauhtémoc.

En aquella ocasión, el sujeto buscaba cobrar 420,800 pesos. El personal bancario ubicado en las calles Florencia y Londres detectó que el documento carecía de las medidas de seguridad correspondientes y alertó a los oficiales que vigilaban la zona.

Qué dice el Código Penal de la Ciudad de México sobre el fraude con cheques falsos

El delito de fraude mediante cheques apócrifos está contemplado en el Código Penal de la Ciudad de México. De acuerdo con el artículo 230 las sanciones varían según el monto defraudado.

Cuando el valor supera las 10 mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, la pena puede alcanzar entre seis y once años de prisión, además de entre 800 y mil 200 días multa. Para los montos de menor cuantía, la sanción desciende hasta un rango de 25 a 75 días multa.

El mismo código contempla, en su artículo 339, un castigo específico para quien falsifique el documento. Si se trata de un cheque considerado documento público, la pena va de tres a seis años de prisión y de cien a mil días multa.

En el caso de documentos privados, la sanción se reduce a un rango de seis meses a tres años de prisión y de 50 a 500 días multa.

Estas disposiciones aplican de forma independiente a la investigación que inicia el Ministerio Público tras cada detención, y será la autoridad judicial correspondiente la que determine, en cada caso, si corresponde fincar responsabilidad por fraude, por falsificación de documentos, o por ambos delitos.

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