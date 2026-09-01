Procesan a una mujer por matar a su hija de 11 meses con un arma punzocortante en el Edomex. FGJEM

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La Fiscalía del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso de Mirna Samary “N”, de 33 años, por el homicidio de su hija de 11 meses de vida. El crimen ocurrió el 23 de agosto de 2026 en la colonia San Mateo, municipio de Tequixquiac. La mujer quedó bajo prisión preventiva y un juez otorgó tres meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó ante un juez las pruebas suficientes para que Mirna Samary “N” fuera formalmente vinculada a proceso por su probable responsabilidad en la muerte de la menor. Madre e hija se encontraban solas al interior de un domicilio cuando ocurrieron los hechos.

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Ataque con arma punzocortante dentro del hogar

Según las primeras indagatorias de la FGJEM, el 23 de agosto del año en curso Mirna Samary “N” habría agredido a la bebé con un arma punzocortante. Las heridas provocadas a la menor, de apenas 11 meses de vida, le causaron la muerte.

El domicilio donde ocurrieron los hechos se ubica en la colonia San Mateo, perteneciente al municipio de Tequixquiac, en el Estado de México. Hasta ese lugar llegaron las autoridades tras tomar conocimiento del suceso.

Autolesiones y traslado a hospital de alta especialidad

Después del ataque, Mirna Samary “N” se infligió diversas lesiones en el cuello con la intención de quitarse la vida. Fue auxiliada en el lugar y trasladada de urgencia a un hospital de alta especialidad en Zumpango, donde recibió atención médica.

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Procesan a una mujer por matar a su hija de 11 meses con un arma punzocortante en el Edomex - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su condición médica impidió que la detención se ejecutara de inmediato. Los elementos de la Fiscalía aguardaron a que la mujer recibiera el alta hospitalaria para cumplimentar el mandato judicial.

Investigación, orden de aprehensión y detención

Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes e identificó a la probable responsable. Con base en las diligencias practicadas, solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión por el homicidio de la menor.

Una vez que Mirna Samary “N” fue dada de alta del hospital, elementos de la FGJEM ejecutaron la orden de captura. La mujer fue ingresada al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Zumpango, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

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Vinculación a proceso y medidas cautelares

Ante el juez, la representación ministerial presentó las pruebas recabadas durante la investigación inicial. El juzgador analizó el material probatorio y resolvió vincular a proceso a Mirna Samary “N” por el delito de homicidio en agravio de su hija.

Procesan a una mujer por matar a su hija de 11 meses con un arma punzocortante en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva a la imputada. Además, otorgó un plazo de tres meses para que la Fiscalía lleve a cabo la investigación complementaria del caso.

Presunción de inocencia

La FGJEM precisó que Mirna Samary “N” debe ser considerada inocente hasta en tanto una autoridad judicial determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

La vinculación a proceso no equivale a una condena: es la resolución judicial que determina que existen datos de prueba suficientes para continuar con el proceso penal en su contra por los hechos ocurridos el 23 de agosto en Tequixquiac.

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Sobre el filicidio: qué es y cómo se clasifica

El término filicidio designa la muerte de un hijo a manos de su padre o madre. En el caso de bebés mayores de 24 horas, el Código Penal lo tipifica como homicidio calificado en razón de parentesco.

La literatura especializada identifica cinco motivaciones principales: el filicidio altruista, cuando la madre cree que la muerte es la mejor opción para el hijo; el cometido bajo psicosis aguda, donde la madre actúa por alucinaciones u órdenes delirantes; el filicidio por maltrato fatal, resultado acumulativo del abuso infantil; el de hijo no deseado, cuando el menor representa un obstáculo; y el de venganza marital, donde el niño es dañado para afectar al padre.

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El intento de suicidio posterior al crimen, como el que se registró en este caso, es un patrón documentado en la literatura académica. Un estudio de 45 casos realizado en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal encontró que 62% de las mujeres que cometen filicidio intentan suicidarse después del hecho.