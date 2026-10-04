Pausan la audiencia privada de "El Capitán Sol" por red de huachicol: se reanudará este lunes

Miguel Ángel Solano, alias "Capitán Sol" fue detenido en Jalisco y posteriormente trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano. Crédito: Especial

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La audiencia en contra de Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como El Capitán Sol, entró en receso este domingo 4 de octubre. El marino en retiro enfrenta cargos por su presunta participación en delincuencia organizada vinculada al huachicol fiscal, y el proceso continuará este lunes.

La sesión se desarrolló de manera privada y remota durante la madrugada del domingo. Según se informó, el juzgador responsable del caso determinó un receso tras varias horas de audiencia, que se retomará para continuar con las imputaciones del Ministerio Público Federal.

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Dónde está recluido y cómo fue su captura

El Capitán Sol permanece recluido en el penal del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Está detenido en ese centro desde el viernes pasado, tras su captura por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Jalisco.

La audiencia de este domingo se celebró en las instalaciones de ese penal. El segmento culminó cerca de las 13:00 horas, luego de iniciar en la madrugada.

De acuerdo con los primeros reportes, el marino en retiro era uno de los objetivos pendientes de localización y detención dentro de esta línea de investigación. Su captura representa un avance en las pesquisas contra la estructura a la que es vinculado, conocida como Los Primos.

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Acusaciones de la FGR y su rol en la red de huachicol

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló una serie de acusaciones contra Miguel Ángel “N”. Se le imputa su presunta participación en los crímenes de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, popularmente conocido como huachicol fiscal.

El Capitán Sol fue detenido este viernes por la madrugada en Zapopan. (Cortesía)

Según documentó la FGR, el esquema integraría a funcionarios navales ligados al trasiego de diésel hacia territorio mexicano, combustible que se hacía pasar por aditivo para evadir controles.

Las investigaciones ubican al Capitán Sol como un presunto enlace en la coordinación de embarcaciones, permisos y documentación aduanera relacionados con operaciones de introducción irregular de combustibles.

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Por esta misma investigación hay más de una decena de personas detenidas y vinculadas a proceso, de acuerdo con lo informado durante la audiencia.

Vínculos con otras investigaciones y patrimonio documentado

La detención de El Capitán Sol podría ayudar a fortalecer la investigación que continúa activa sobre los hermanos Farías Laguna. Esto, al permitir profundizar en la identificación de participantes, funciones, vínculos y mecanismos de operación de la red.

La FGR también presentó información sobre el patrimonio del acusado durante la sesión. Según documentó, en 2025 habría adquirido una joyería por más de 400 mil pesos.

Además, entre 2018 y 2025 habría gastado más de 6 millones de pesos mediante tarjetas de crédito, de acuerdo con los datos revelados por la Fiscalía.

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“Los Primos”

El detenido, Miguel Ángel Solano Ruiz, de 48 años, capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina (Semar) desde 2018, también identificado con el alias “Mike”. Las autoridades lo buscaron durante casi 300 días en domicilios de México, Francia, Grecia, Mónaco y España.

Fue finalmente localizado la noche del jueves 1 de octubre en una vivienda del fraccionamiento Villa Verona, en Zapopan, Jalisco, mediante un cateo ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de acuerdo con La Razón.

El rol de Solano Ruiz y la estructura de Los Primos

Las autoridades lo describen como el “último elemento que restaba por detener” de la organización conocida como Los Primos. Según el testimonio de un testigo protegido identificado como “Santo”, su función era cooptar marinos retirados y en activo, y colocar personas de confianza en puestos clave de aduanas marítimas en puertos como Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas.

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Las declaraciones de los hermanos acusados de encabezar la red criminal de "Los Primos" revelaron sus ingresos anuales de cuando prestaban servicio a la Marina. Crédito: FGR

El abogado de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, declaró a El País que a Solano Ruiz se le atribuye “la organización, la selección de personal, la operación de buques e incluso la distribución de recursos económicos”.

La organización fue liderada presuntamente por los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, excontraalmirante y vicealmirante de la Semar, sobrinos políticos del exsecretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, José Rafael Ojeda Durán. Ambos ya están recluidos en el penal del Altiplano, el mismo centro donde ahora permanece el Capitán Sol.

Magnitud del esquema y reacciones

El esquema movió un mínimo de 564 millones de litros de combustible, disfrazado como aditivos para aceites lubricantes, distribuido en 69 buques petroleros a través de cuatro aduanas distintas desde 2023. La Razón añade que la defraudación fiscal estimada supera los 9 mil 409 millones de pesos.

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La FGR anuncia avances sobre la red de huachicol fiscal de “Los primos”, ligada a Fernando Farias Laguna. Captura de pantalla

El caso se destapó en septiembre de 2025, a raíz del aseguramiento del buque tanque Challenge Procyon, que transportaba 10 millones de litros de huachicol en el puerto de Altamira. A partir de ese hallazgo, la Marina, la FGR y la SSPC iniciaron la desarticulación de la red, que derivó en la detención de 14 marinos, empresarios y empleados aduaneros.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera, Solano Ruiz habría realizado 543 movimientos bancarios entre junio de 2020 y diciembre de 2024: 79 ingresos por cerca de 5.2 millones de pesos y 464 egresos por aproximadamente 4.8 millones.