Mega Procesión de Catrinas 2026: fecha, horario, ruta y dónde verla en vivo

La Mega Procesión de las Catrinas comenzará sobre avenida Paseo de la Reforma la noche del 25 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Mega Procesión de las Catrinas 2026 se realiza el domingo 25 de octubre en la Ciudad de México, con salida desde el Ángel de la Independencia a las 18:00 horas y llegada al Zócalo capitalino alrededor de las 20:30 horas.

Se trata de la edición número 13 del evento, que reúne miles de contingentes caracterizados de catrinas y catrines a lo largo de Paseo de la Reforma.

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El recorrido cruza primero la avenida Paseo de la Reforma, continúa por Avenida Juárez y 5 de Mayo, y concluye en el Zócalo.

La organización recomienda a quienes solo asistirán como espectadores elegir con anticipación un punto fijo sobre esa ruta o esperar la llegada de los contingentes directamente en la plancha del Zócalo.

La edición número 13 del evento se celebrará este año en distintos puntos de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llegar y dónde verlo si no puedes asistir

Para llegar al Ángel de la Independencia, punto de arranque, las estaciones más cercanas del Metro son Insurgentes y Sevilla, ambas de la Línea 1, a unos 10 minutos caminando por Paseo de la Reforma.

También circulan por la zona rutas de Metrobús sobre la propia avenida Reforma, con paradas en el Ángel de la Independencia y el cruce con Insurgentes (estación Hamburgo).

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Las estaciones Insurgentes y Sevilla, de la Línea 1 del Metro, son las más cercanas al punto de arranque en el Ángel de la Independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ubicarse en el punto final del recorrido, la estación Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro desemboca directamente en la plaza.

Otra alternativa es bajar en las estaciones Allende o Bellas Artes, ambas a pocas cuadras del Centro Histórico, y caminar hacia el Zócalo por 5 de Mayo o Avenida Juárez, las mismas calles por las que avanza la procesión.

Quienes no puedan trasladarse a la Ciudad de México o no logren formar parte de algún contingente también tienen la opción de seguir el recorrido a distancia: el evento se transmite en vivo a través de la página oficial de Facebook de la Mega Procesión, desde la salida en el Ángel de la Independencia hasta la llegada al Zócalo.

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La estación Zócalo-Tenochtitlan, de la Línea 2 del Metro, desemboca directamente en la plaza donde concluye el recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para asistir como espectador

La organización pide a los asistentes usar ropa y calzado cómodos, hidratarse y comer antes de llegar al evento, y respetar las vallas de seguridad instaladas a lo largo del recorrido.

Se trata de un evento masivo que en ediciones anteriores ha reunido a millones de personas entre participantes y público en las calles del Centro Histórico y sobre Reforma.

La organización pedirá a los espectadores mantenerse detrás de las vallas instaladas sobre la ruta. (Foto: Mega Procesión de las Catrinas Sitio Oficial)

Quienes deseen encatrinarse el mismo día sin formar parte de un contingente oficial pueden acudir a los alrededores de la ruta, en un punto fijo para disfrutar mejor de la vista.

Cómo hacer el registro para desfilar en alguno de los 36 contingentes temáticos

Quienes quieran desfilar dentro de la procesión deben inscribirse en uno de los 36 contingentes temáticos disponibles este año.

Entre las categorías figuran catrinas pet friendly, balloon fashion (vestuarios decorados con globos), ‘exóticas’ (contingente LGBTQ+), clásicas, México en la piel (con vestidos tradicionales), prehispánicas, belly dance, ciclistas, estudiantiles, artes circenses, medievales y zumberas, entre otras.

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El registro exige elegir un solo contingente, a través de la página oficial del evento.

Cada contingente prepara su propia propuesta de vestuario y maquillaje para el desfile. (Foto: Mega Procesión de las Catrinas Sitio Oficial)

Si una persona envía solicitud a más de una categoría, todas sus solicitudes se cancelan de forma automática, de acuerdo con la información de los organizadores.

También se pide responder correctamente la encuesta al final del formulario para no perder el lugar asignado.

Una vez elegido el contingente, el aspirante da clic en el enlace correspondiente, responde las preguntas de registro y espera la confirmación de aceptación por parte de los líderes de cada contingente, quienes indican los pasos siguientes antes del evento.

El proceso de inscripción determina el bloque y el orden en que cada grupo participa en el recorrido. REUTERS/Raquel Cunha

Acceso a los contingentes oficiales con cooperación de 25 pesos por persona

El ingreso a la Mega Procesión requiere una cooperación de 25 pesos por persona.

Este cobro aplica tanto a quienes desfilan dentro de los contingentes como a quienes participan en las actividades organizadas en torno al Ángel de la Independencia.

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La Mega Procesión de las Catrinas fue creada por Jessy Esquivias el 26 de octubre de 2014, cuando reunió a un primer grupo de 300 personas con apoyo de un equipo reducido de maquillistas.

La imagen de la Catrina ilustra desde hace más de un siglo la idea de que la muerte iguala a todas las clases sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto surgió en respuesta al avance de Halloween sobre las tradiciones mexicanas y con el objetivo de fortalecer la celebración del Día de Muertos en la capital del país, según la información oficial.

La Catrina nace de un grabado de José Guadalupe Posada de 1910

La figura de la Catrina proviene de un grabado del ilustrador José Guadalupe Posada, titulado originalmente ‘La Calavera Garbancera’, publicado en 1910 como una crítica a los mexicanos que renegaban de sus raíces indígenas para imitar la moda europea.

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La imagen muestra una calavera con sombrero de ala ancha, al estilo de la alta sociedad de la época.

El grabado original de la Catrina circuló por primera vez en publicaciones satíricas de principios del siglo veinte. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El nombre de Catrina y su vestimenta actual se consolidaron décadas después, cuando el muralista Diego Rivera la incluyó en 1947 en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde la representó de cuerpo entero, con vestido largo y estola de plumas, tomada de la mano del propio Posada.

Desde entonces, la Catrina se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos del Día de Muertos en México, asociada a la idea de que la muerte no distingue clases sociales.

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José Guadalupe Posada fue un grabador e ilustrador mexicano nacido en Aguascalientes en 1852. Foto: (Museo José Guadalupe Posada)

Su imagen se replica cada año en calaveras de azúcar, altares de muertos, disfraces y desfiles como la Mega Procesión, que retoma esa tradición para conmemorar la fecha en las calles de la capital.