La cacería contra líderes de Cárteles Unidos se reduce a dos prófugos: EEUU ofrece 15 mdd por “El Abuelo” Farías y “El Gordo”

"El Abuelo" Farías, exlíder de autodefensas, y "El Gordo" Sierra Santana, hijo de galleros, son los últimos objetivos de una cacería que ya dejó tres bajas en Cárteles Unidos en poco más de un año. (Departamento de Estado)

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De los cinco líderes de Cárteles Unidos acusados formalmente por el gobierno de Estados Unidos en agosto de 2025, solo dos siguen prófugos. La detención de Edgar Valeriano Orozco Cabadas, “El Kamoni”, el 23 de septiembre de 2026, deja como únicos objetivos pendientes a Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, y Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”.

Washington ofrece una recompensa combinada de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto: 10 millones por Farías Álvarez y 5 millones por Sierra Santana. Ambos fueron acusados formalmente en el Distrito de Columbia por conspiración para el tráfico de drogas, según el Departamento de Justicia.

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De cinco acusados a dos prófugos en poco más de un año

Detienen en Michoacán a "El Kamoni", presunto jefe regional ligado al Cártel de Tepalcatepec: es buscado por EEUU. RRSS

El 14 de agosto de 2025, el Departamento de Justicia presentó cargos contra cinco líderes de Cárteles Unidos: Farías Álvarez, Alfonso Fernández Magallón (“Poncho”), Luis Enrique Barragán Chávez (“R5” o “Wicho”), Orozco Cabadas (“El Kamoni”) y Sierra Santana (“El Gordo”).

El mismo día, el Departamento del Tesoro sancionó a los cinco a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros y el Departamento de Estado anunció recompensas por 26 millones de dólares en conjunto.

“Las acusaciones anunciadas hoy ejemplifican el gran trabajo que puede lograrse cuando las fuerzas federales, estatales y locales se asocian entre sí”, dijo el fiscal Francis M. Hamilton III, del Distrito Este de Tennessee, donde se presentó parte de la acusación.

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A la izquierda, Alfonso Fernández Magallón, "Poncho la Quiringua", detenido el 1 de agosto de 2026 en Michoacán. A la derecha, Luis Enrique Barragán Chávez, "R5" o "El Güicho", abatido el 30 de agosto de 2026 en el mismo estado. Crédito: Especial

Un año después, el balance cambió por completo. Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, fue detenido el 1 de agosto de 2026 en Michoacán.

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Wicho” o “El R5″, quien tomó el control del Cártel de Los Reyes tras la caída de “Poncho”, murió en un enfrentamiento con militares el 30 de agosto de ese año.

Finalmente, “El Kamoni” cayó el 23 de septiembre, en un operativo de la Defensa, la Guardia Nacional e Interpol en Tepalcatepec. El cartel de Los Reyes, antes liderado por Fernández Magallón, opera bajo el paraguas de Cárteles Unidos, según el propio Departamento de Justicia, que además atribuye a la alianza una producción mensual de varias toneladas de metanfetamina, con distribución en Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Sacramento, Los Ángeles, Denver, Chicago, y extensión a Europa y Oceanía.

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Quién es “El Abuelo”, el líder que Estados Unidos busca

Hay una recompensa de las autoridades de EEUU de 10 mil dólares por la ubicación de Juan José Farías Álvarez alias "El Abuelo"

Farías Álvarez, de 56 años, es descrito por el Departamento de Estado como el líder de todo el conjunto de Cárteles Unidos, a diferencia de los demás acusados, que encabezaban facciones específicas dentro de la alianza. Nació en Tepalcatepec el 10 de agosto de 1970, en una familia de 14 hermanos, y trabajó como agricultor, ganadero y comerciante de quesos antes de sumarse a estructuras armadas.

Su trayectoria criminal se remonta a la década de 2000, cuando autoridades federales lo vincularon con el Cártel del Milenio en la región de Tierra Caliente. En 2013, con el surgimiento de las autodefensas contra Los Caballeros Templarios, se convirtió en una de las figuras visibles del movimiento en Tepalcatepec, papel que usó para reconstruir su imagen pública.

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Ha sido detenido y liberado hasta en cinco ocasiones distintas. La primera fue en 2009 en Buenavista, cuando fue sentenciado a tres años de prisión, condena luego revocada en apelación. En 2016 habría sido baleado junto a su sobrino.

TEPALCATEPEC, MICHOACÁN. 10ABRIL2015.- Las autoridades federales lo acusaron en 2009 de ser un jefe del cártel de Los Valencia, que operaba en la zona de Tierra Caliente, en Michoacán. Luego de más de dos años de juicio, a Juan José Farías Álvarez, el Abuelo, sólo le pudieron comprobar la portación ilegal de un arma y la posesión de un paquete con droga, delitos por los que cumplió una sentencia de tres años. En la actualidad es uno de los líder de la ahora llamada fuerzas rurales. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

En 2018, la Secretaría de Marina lo detuvo de nueva cuenta en Tepalcatepec por presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), portación de arma de fuego y homicidio doloso; fue liberado días después por “irregularidades en la detención”, luego de que sus simpatizantes bloquearan carreteras en la región.

“No soy un capo, si acaso un capón”, dijo Farías Álvarez en una entrevista de 2014, luego de que trascendiera su reunión con el entonces comisionado federal para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo. En esa entrevista negó vínculos con el crimen organizado y defendió al movimiento de autodefensas como una respuesta legítima ante los abusos de Los Caballeros Templarios.

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Su hermano, Uriel Farías Álvarez, “El Paisa”, fue alcalde de Tepalcatepec entre 2001 y 2008 y fue detenido en 2009 durante el operativo “El Michoacanazo” por vínculos con el crimen organizado. Inicialmente, Farías Álvarez colaboró con el CJNG antes de romper relaciones en 2019, ruptura que derivó en amenazas directas en su contra por parte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Juan José Farías, el "Abuelo" (izquierda) mantiene una lucha encarnizada con las huestes de Nemesio Oseguera Cervantes (derecha), líder del CJNG (Foto: Infobae México)

La investigación estadounidense en su contra comenzó en 2019 en Knoxville, Tennessee, luego de que un accidente automovilístico permitiera recuperar una cantidad importante de metanfetamina. La pista llevó a un cateo en Atlanta, Georgia, con un aseguramiento mayor de metanfetamina, fentanilo y heroína, que las autoridades rastrearon hasta Michoacán.

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Fue acusado formalmente en enero de 2024 en el Distrito de Columbia por delitos de narcotráfico y armas de fuego. Según la acusación estadounidense, dirige personalmente la importación de cocaína desde Colombia por rutas aéreas y marítimas, y cobra una cuota a los productores de metanfetamina y fentanilo que operan en su territorio.

El cerco sobre su entorno familiar se amplió el 1 de julio de 2026, cuando un jurado del Distrito de Columbia acusó también a su hijo, Juan José Farías Mendoza, “Juanjo”, y a su sobrino, Israel Vega Farías, “Papo”, por tráfico de metanfetaminas hacia Estados Unidos.

Quién es “El Gordo”, el gallero que se convirtió en jefe de Los Viagras

Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo o El Coruco. (Redes sociales)

Nicolás Sierra Santana, de 49 años, es el líder de Los Viagras, organización que se ha aliado y roto en distintos momentos con Cárteles Unidos sin integrarse de forma permanente a su estructura. Nació el 10 de septiembre de 1977 en Huetamo, Michoacán, en una familia de 11 hermanos dedicados a la crianza de aves de corral y las peleas de gallos.

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El nombre del grupo tiene origen en un apodo escolar: su hermano Carlos Sierra Santana, fundador de la organización, era conocido como “El Viagra” por peinarse el cabello con gel hacia arriba. Carlos lideró el grupo hasta su muerte en 2017, cuando el liderazgo recayó en Nicolás. Otros hermanos también fueron señalados dentro de la estructura: Rodolfo, “El Rodo”; Mariano, “El Negro”, detenido en 2015; Gabino, “El Teto”, y Francisco, “Panchito”.

Los Viagras surgieron en 2013 como una guardia civil en Pinzándaro, Buenavista Tomatlán, para enfrentar a La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, con el respaldo de autoridades federales durante la gestión de Castillo como comisionado. Con el retiro del gobierno, la organización se consolidó como cartel independiente dedicado a la producción de metanfetamina, la extorsión a productores agrícolas y el sicariato.

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Nicolás Sierra Santana (Foto: Twitter)

El vínculo de Sierra Santana con “El Mencho” se remonta a los palenques de peleas de gallos, afición compartida que le valió a Oseguera Cervantes el apodo de “El señor de los gallos”. Esa relación se fracturó con el tiempo.

Sierra Santana fue acusado formalmente en el Distrito de Columbia en junio de 2025, luego de que se documentara la incautación de más de una tonelada de metanfetamina atribuida a Cárteles Unidos. La Fiscalía de Michoacán lo señala también por una orden de aprehensión por secuestro agravado, derivada de una causa penal de 2017, y ofrece una recompensa local de 100,000 pesos por información que conduzca a su captura.

Los Viagras, además, fueron vinculados con el asesinato de Hipólito Mora en 2023, ataque en el que habrían participado unos 25 hombres, según la Fiscalía estatal.