EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de septiembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene previstas tres marchas, siete concentraciones, una rodada ciclista y diversos eventos para este lunes, con afectaciones viales principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco, Álvaro Obregón y Tlalpan.
Las movilizaciones más relevantes estarán relacionadas con el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, además de demandas laborales, agrarias, de vivienda y derechos humanos.
Sigue aquí las actualizaciones más importantes:
Para mejorar la movilidad, el modo reversible opera en Circuito Interior de La Raza a Leibnitz, de 06:30 a 09:00 horas; por la tarde, funciona de Marina Nacional a La Raza, entre las 17:00 y las 20:00 horas.
Agenda de movilizaciones hoy 28 de septiembre
- 10:00 horas | Centro Histórico
Jubilados, pensionados, familiares de trabajadores fallecidos y personal activo del Instituto Politécnico Nacional partirán de la explanada del Palacio de Bellas Artes hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP), en República de Brasil 31. Exigen el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación pendientes desde 2024, así como una reunión con autoridades de la SEP y el IPN. Se prevé la participación de alrededor de 90 personas.
- 13:00 horas | Monumento a la Revolución–Zócalo
La colectiva feminista Mujeres de la Sal marchará del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, bajo el lema “Marchemos Juntas 28S”, en defensa del aborto legal y seguro. Se estima una asistencia de 250 personas; podrían sumarse otras colectivas y realizarse pintas durante el recorrido.
- 14:00 horas | Reforma–Zócalo
La colectiva Rosas Rojas México saldrá de la Glorieta de la Joven de Amajac, en Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo. La movilización exige garantizar el acceso a la interrupción legal, segura y gratuita del embarazo en América Latina y el Caribe. El aforo estimado es de 350 participantes.
Concentraciones relevantes
- 06:00 horas | Colegio de Bachilleres Plantel 3, Iztacalco
La colectiva Las Tonantzin se manifestará en el plantel ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso 1150. Solicitan facilidades para que un joven víctima de abuso pueda atender citatorios de la Fiscalía y de instancias de atención a víctimas.
- 10:00 horas | Monumento a la Revolución
La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas realizará una concentración para exigir el cumplimiento de apoyos comprometidos para el sector agrario. No descartan trasladarse a alguna dependencia gubernamental. Se prevé la asistencia de 400 personas.
- 11:00 horas | Coyoacán
Integrantes de la colectiva Las con o sin capuchas se reunirán para incorporarse a la movilización por el aborto legal y seguro. A las 11:30 horas partirán de la escultura Los Bigotes hacia la Glorieta de la Joven de Amajac.
- 11:00 horas | Comisión de Derechos Humanos de la CDMX
El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social acudirá a la sede de la CDHCM, en avenida Universidad 1449, para un acto de disculpa pública relacionado con el fallecimiento de una menor atropellada en Río Churubusco en 2016.
- 12:00 horas | Diversos puntos
La organización Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos en el Monumento a la Madre, Ciudad Universitaria, Narvarte y avenida Gran Canal con Circuito Interior.
- 16:00 horas | Museo Memoria y Tolerancia
La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo el evento político-cultural “¡Pañuelazo #28S!”, en el marco del Día Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
- 18:00 horas | Secretaría de Gobierno
Vecinos de Álvaro Obregón, integrantes del Gran Consejo de Anáhuac, solicitarán atención por la posible afectación a viviendas derivada de la reubicación de la Línea 5 del Cablebús.
Actividades en Ciudad Universitaria
A las 13:00 horas, la Agrupación Juvenil Anticapitalista realizará actividades en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; posteriormente, a las 14:00 horas, se concentrará en la Facultad de Filosofía y Letras. La jornada contempla pañuelazos por el aborto legal, seguro, libre y gratuito, y no se descarta que los contingentes se trasladen a la Glorieta de la Joven de Amajac.