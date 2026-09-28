EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de septiembre

Para mejorar la movilidad, el modo reversible opera en Circuito Interior de La Raza a Leibnitz , de 06:30 a 09:00 horas; por la tarde, funciona de Marina Nacional a La Raza , entre las 17:00 y las 20:00 horas.

11:30 hs

Agenda de movilizaciones hoy 28 de septiembre

Crédito: Cuartoscuro

10:00 horas | Centro Histórico

Jubilados, pensionados, familiares de trabajadores fallecidos y personal activo del Instituto Politécnico Nacional partirán de la explanada del Palacio de Bellas Artes hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP), en República de Brasil 31. Exigen el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación pendientes desde 2024, así como una reunión con autoridades de la SEP y el IPN. Se prevé la participación de alrededor de 90 personas.

13:00 horas | Monumento a la Revolución–Zócalo

La colectiva feminista Mujeres de la Sal marchará del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, bajo el lema “Marchemos Juntas 28S”, en defensa del aborto legal y seguro. Se estima una asistencia de 250 personas; podrían sumarse otras colectivas y realizarse pintas durante el recorrido.

14:00 horas | Reforma–Zócalo

La colectiva Rosas Rojas México saldrá de la Glorieta de la Joven de Amajac, en Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo. La movilización exige garantizar el acceso a la interrupción legal, segura y gratuita del embarazo en América Latina y el Caribe. El aforo estimado es de 350 participantes.

Concentraciones relevantes

06:00 horas | Colegio de Bachilleres Plantel 3, Iztacalco

La colectiva Las Tonantzin se manifestará en el plantel ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso 1150. Solicitan facilidades para que un joven víctima de abuso pueda atender citatorios de la Fiscalía y de instancias de atención a víctimas.

10:00 horas | Monumento a la Revolución

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas realizará una concentración para exigir el cumplimiento de apoyos comprometidos para el sector agrario. No descartan trasladarse a alguna dependencia gubernamental. Se prevé la asistencia de 400 personas.

11:00 horas | Coyoacán

Integrantes de la colectiva Las con o sin capuchas se reunirán para incorporarse a la movilización por el aborto legal y seguro. A las 11:30 horas partirán de la escultura Los Bigotes hacia la Glorieta de la Joven de Amajac.

11:00 horas | Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social acudirá a la sede de la CDHCM, en avenida Universidad 1449, para un acto de disculpa pública relacionado con el fallecimiento de una menor atropellada en Río Churubusco en 2016.

12:00 horas | Diversos puntos

La organización Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos en el Monumento a la Madre, Ciudad Universitaria, Narvarte y avenida Gran Canal con Circuito Interior.

16:00 horas | Museo Memoria y Tolerancia

La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo el evento político-cultural “¡Pañuelazo #28S!”, en el marco del Día Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

18:00 horas | Secretaría de Gobierno

Vecinos de Álvaro Obregón, integrantes del Gran Consejo de Anáhuac, solicitarán atención por la posible afectación a viviendas derivada de la reubicación de la Línea 5 del Cablebús.

Actividades en Ciudad Universitaria