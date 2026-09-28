México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Guardar

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene previstas tres marchas, siete concentraciones, una rodada ciclista y diversos eventos para este lunes, con afectaciones viales principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco, Álvaro Obregón y Tlalpan.

Las movilizaciones más relevantes estarán relacionadas con el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, además de demandas laborales, agrarias, de vivienda y derechos humanos.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

13:04 hsHoy

Para mejorar la movilidad, el modo reversible opera en Circuito Interior de La Raza a Leibnitz, de 06:30 a 09:00 horas; por la tarde, funciona de Marina Nacional a La Raza, entre las 17:00 y las 20:00 horas.

11:30 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 28 de septiembre

Marcha
Crédito: Cuartoscuro
  • 10:00 horas | Centro Histórico

Jubilados, pensionados, familiares de trabajadores fallecidos y personal activo del Instituto Politécnico Nacional partirán de la explanada del Palacio de Bellas Artes hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP), en República de Brasil 31. Exigen el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación pendientes desde 2024, así como una reunión con autoridades de la SEP y el IPN. Se prevé la participación de alrededor de 90 personas.

  • 13:00 horas | Monumento a la Revolución–Zócalo

La colectiva feminista Mujeres de la Sal marchará del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, bajo el lema “Marchemos Juntas 28S”, en defensa del aborto legal y seguro. Se estima una asistencia de 250 personas; podrían sumarse otras colectivas y realizarse pintas durante el recorrido.

  • 14:00 horas | Reforma–Zócalo

La colectiva Rosas Rojas México saldrá de la Glorieta de la Joven de Amajac, en Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo. La movilización exige garantizar el acceso a la interrupción legal, segura y gratuita del embarazo en América Latina y el Caribe. El aforo estimado es de 350 participantes.

Concentraciones relevantes

  • 06:00 horas | Colegio de Bachilleres Plantel 3, Iztacalco

La colectiva Las Tonantzin se manifestará en el plantel ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso 1150. Solicitan facilidades para que un joven víctima de abuso pueda atender citatorios de la Fiscalía y de instancias de atención a víctimas.

  • 10:00 horas | Monumento a la Revolución

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas realizará una concentración para exigir el cumplimiento de apoyos comprometidos para el sector agrario. No descartan trasladarse a alguna dependencia gubernamental. Se prevé la asistencia de 400 personas.

  • 11:00 horas | Coyoacán

Integrantes de la colectiva Las con o sin capuchas se reunirán para incorporarse a la movilización por el aborto legal y seguro. A las 11:30 horas partirán de la escultura Los Bigotes hacia la Glorieta de la Joven de Amajac.

  • 11:00 horas | Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social acudirá a la sede de la CDHCM, en avenida Universidad 1449, para un acto de disculpa pública relacionado con el fallecimiento de una menor atropellada en Río Churubusco en 2016.

  • 12:00 horas | Diversos puntos

La organización Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos en el Monumento a la Madre, Ciudad Universitaria, Narvarte y avenida Gran Canal con Circuito Interior.

  • 16:00 horas | Museo Memoria y Tolerancia

La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo el evento político-cultural “¡Pañuelazo #28S!”, en el marco del Día Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

  • 18:00 horas | Secretaría de Gobierno

Vecinos de Álvaro Obregón, integrantes del Gran Consejo de Anáhuac, solicitarán atención por la posible afectación a viviendas derivada de la reubicación de la Línea 5 del Cablebús.

Actividades en Ciudad Universitaria

A las 13:00 horas, la Agrupación Juvenil Anticapitalista realizará actividades en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; posteriormente, a las 14:00 horas, se concentrará en la Facultad de Filosofía y Letras. La jornada contempla pañuelazos por el aborto legal, seguro, libre y gratuito, y no se descarta que los contingentes se trasladen a la Glorieta de la Joven de Amajac.

Temas Relacionados

EN VIVOBloqueosAccidentes vialesManifestacionesProtestasCDMXEstadosmexico-noticiasmexico-serviciosÚltima hora

Últimas noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: la cacería contra líderes de Cárteles Unidos se reduce a dos prófugos, EEUU ofrece 15 mdd por “El Abuelo” Farías y “El Gordo”

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: la cacería contra líderes de Cárteles Unidos se reduce a dos prófugos, EEUU ofrece 15 mdd por “El Abuelo” Farías y “El Gordo”

Desempleo en México sube a 3% en agosto: alcanza a 1.9 millones de personas

La población desocupada aumentó en 86 mil 713 personas respecto a agosto de 2025; la PEA alcanzó 62.6 millones y la ocupación creció en 1.2 millones

Desempleo en México sube a 3% en agosto: alcanza a 1.9 millones de personas

Así fue el último combate de PAC, luchador de “The Bastard” de AEW, que murió un día después de pelear

El británico cerró su carrera con una batalla ante Andrade El Ídolo en Chicago; semanas antes también había pisado la Arena México para enfrentarse a Máscara Dorada

Así fue el último combate de PAC, luchador de “The Bastard” de AEW, que murió un día después de pelear

¿Cómo cambiará la inteligencia artificial la salud en México? El sector creció 300% en cuatro años

La salud digital en México atraviesa una nueva etapa marcada por la IA, la interoperabilidad, la telemedicina y la digitalización de los servicios médicos

¿Cómo cambiará la inteligencia artificial la salud en México? El sector creció 300% en cuatro años

Boom de exportaciones lleva a México a superávit comercial de 605 mdd en agosto

México cerró agosto con superávit comercial de 605 mdd: exportaciones +40.4 %, electrónicos +122.3 % y automotrices a la baja, según el INEGI

Boom de exportaciones lleva a México a superávit comercial de 605 mdd en agosto

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el músico sigue internado y citaron siete testigos de identidad reservada para esta jornada

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el músico sigue internado y citaron siete testigos de identidad reservada para esta jornada

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo: qué trabajos cambiarán

Mantén oprimido el botón 9 del control remoto del TV y descubre un menú secreto para solucionar problemas

Lanzaron una herramienta web gratuita para detectar estafas por SMS y WhatsApp

Hoy es el Día del Empleado de Comercio: para quiénes es feriado y cómo se paga a los trabajadores

INFOBAE AMÉRICA

Avianca fortalece su experiencia premium en más de 80 destinos de América y Europa

Avianca fortalece su experiencia premium en más de 80 destinos de América y Europa

Estados Unidos invertirá USD 2.000 millones para obtener más electricidad de su antigua red eléctrica

Una avería en el gasoducto dejará sin gas a siete municipios de La Habana al menos este domingo y lunes

Menonitas ganaron batalla judicial en Uruguay: podrán educar fuera del sistema a menores de su comunidad

La Casa Blanca aclaró que no tiene planes de venderle armas a China

DEPORTES

La particular celebración de un entrenador tras ganar un partido que recorre el mundo: se pasó la sangre de un jugador por la cara

La particular celebración de un entrenador tras ganar un partido que recorre el mundo: se pasó la sangre de un jugador por la cara

Tiene 16 años, ganó cinco medallas en los Juegos Suramericanos y hace rifas para poder competir en el Mundial de gimnasia

El ataque de furia de una figura del tenis: golpeó su mano contra una caja y terminó con los dedos cubiertos de sangre

La historia de sacrificio y sufrimiento de Enner Valencia, el héroe de Boca ante Racing

Lando Norris reveló la charla que tuvo con Franco Colapinto tras pedir una sanción para el argentino por el incidente en la F1: "Me equivoqué"