Alebrijes monumentales regresan a Paseo de la Reforma: cuándo será el desfile y hasta qué fecha podrás visitar las figuras gigantes

Los alebrijes monumentales volverán a llenar de color Paseo de la Reforma con un desfile gratuito. Foto: (Gobierno de la CDMX)

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Los alebrijes monumentales regresarán al Centro Histórico de la Ciudad de México y Paseo de la Reforma el sábado 17 de octubre de 2026.

La edición 18 del desfile, organizada por el Museo de Arte Popular, partirá al mediodía desde el Zócalo y llevará figuras gigantes creadas por artesanos y colectivos hasta el Ángel de la Independencia.

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El recorrido será gratuito y antecederá a las celebraciones por el Día de Muertos. Tras el paso de los contingentes, las obras permanecerán expuestas en Paseo de la Reforma durante más de tres semanas para que el público pueda conocerlas con mayor calma.

El desfile saldrá del Zócalo y llegará al Ángel de la Independencia

El Desfile de Alebrijes Monumentales 2026 comenzará a las 12:00 horas del sábado 17 de octubre. Las figuras recorrerán las principales calles del centro de la Ciudad de México antes de llegar a Paseo de la Reforma.

La ruta iniciará en el Zócalo. Desde allí, los alebrijes avanzarán por la avenida 5 de Mayo y la avenida Juárez hasta incorporarse a Paseo de la Reforma, donde concluirán frente a la glorieta del Ángel de la Independencia.

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El evento reunirá esculturas de gran formato inspiradas en seres fantásticos.

Al concluir el recorrido, las esculturas gigantes quedarán instaladas en Paseo de la Reforma para una exposición abierta al público.

El Desfile de Alebrijes Monumentales 2026 comenzará a las 12:00 horas del sábado 17 de octubre. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Las figuras permanecerán expuestas hasta el 8 de noviembre

Quienes no puedan acudir al desfile tendrán otra oportunidad para ver las obras. Los alebrijes participantes se instalarán entre la Estela de Luz y el Ángel de la Independencia.

La muestra comenzará el mismo 17 de octubre, una vez que termine el desfile. El público podrá visitarla hasta el domingo 8 de noviembre de 2026.

Las esculturas se colocarán en ambos sentidos de Paseo de la Reforma. Esa disposición permitirá recorrer el montaje a pie y observar las piezas desde distintos puntos de la avenida.

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La exhibición también será de entrada libre y ofrecerá una alternativa para apreciar los detalles de cada alebrije con más tiempo.

El público podrá visitar la muestra hasta el domingo 8 de noviembre de 2026. Crédito: Segob CDMX

El concurso premiará a tres alebrijes y once menciones honoríficas

El desfile está vinculado a un concurso que reconocerá las propuestas seleccionadas por el Museo de Arte Popular. Las creaciones podrán alcanzar hasta 2,6 metros de altura.

El primer lugar recibirá $70,000 pesos mexicanos, mientras que el segundo obtendrá $50,000 y el tercero $40,000. Los premios económicos serán otorgados a las piezas que resulten ganadoras de la convocatoria.

Además de los tres reconocimientos principales, habrá once menciones honoríficas. Cada una contará con un estímulo económico indivisible de $10,000 pesos mexicanos.

La ceremonia de premiación está prevista para el sábado 24 de octubre a las 18:00 horas en la sede del Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano. El acto se realizará una semana después del desfile.

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El desfile está vinculado a un concurso que reconocerá las propuestas seleccionadas por el Museo de Arte Popular. Crédito: Segob CDMX

Una tradición que volverá a ocupar las calles de la Ciudad de México

El regreso de los alebrijes monumentales concentrará una jornada de desfile, concurso y exposición urbana. La programación permitirá seguir las piezas durante el recorrido inicial o visitarlas después en Reforma.

Las obras representan el trabajo de artesanos y colectivos de distintas partes del país.

Cada figura combina formas, colores y referencias imaginarias que transforman animales y criaturas fantásticas en esculturas de gran tamaño.

La edición de este año mantendrá el punto de partida en el Zócalo y el cierre junto al Ángel de la Independencia. Después, la avenida se convertirá en el espacio de exhibición para las piezas inscritas.

El calendario deja definidos dos momentos para el público: el desfile de octubre y la muestra que se extenderá hasta noviembre. Quienes asistan podrán recorrer el montaje sin costo durante el periodo anunciado.

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