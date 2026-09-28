Amílcar Olán debe ser investigado por huachicol fiscal si existen pruebas, afirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece una Conferencia del Pueblo ante medios de comunicación. Durante la presentación, abordó temas referentes a la actuación de la Fiscalía General de la República y la apertura de carpetas de investigación basadas en pruebas. Video: Conferencia matutina

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir una investigación solo en caso de tener pruebas suficientes en contra de Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño y amigo de los hijos de Andrés Manuel López Obrador.

Luego de darse a conocer que Amílcar Olán se encuentra en Suiza, Sheinbaum fue cuestionada durante la conferencia de prensa de este lunes sobre si los señalamientos en contra del empresario que lo relacionan en actividades ilegales son suficientes para que la FGR abra una investigación en su contra.

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Al respecto, la presidenta dijo que solo con pruebas e indicios en la FGR de alguna ilegalidad se debe proceder con la apertura de una investigación, no solo “porque lo diga TV Azteca”. Al mismo tiempo, destacó que se trata de la primera ocasión en que el medio participa durante su conferencia de prensa.

“Bueno, primero, es la primera vez que Azteca levanta la mano. Ya cambió la política de Azteca en la mañanera. Bueno, cualquier persona que tenga una prueba, la Fiscalía de alguna ilegalidad, tiene que abrir una carpeta de investigación, pero no porque lo diga TV Azteca, sino porque hay pruebas que en efecto lo vinculen con un delito”, señaló.

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Amílcar Olán, empresario que ha ganado contratos para el Tren Maya. (Cuartoscuro/LatinUs)

En este sentido, Sheinbaum dijo que no instaba a la FGR a iniciar una investigación, sino que solo explicó que si la institución cuenta con pruebas, lo hará.

“Si la Fiscalía tiene suficientes elementos para cualquier persona, cualquiera, no importa de dónde sea, para abrir una carpeta de investigación, que lo haga y si hay suficientes elementos en la investigación, que solicite a un juez lo que corresponda, pero no es un dicho de un medio de comunicación, es realmente pruebas que hagan que una Fiscalía, cualquiera que esta sea, estatal o federal, abra una carpeta de investigación”, dijo.

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Quién es Jorge Amílcar Olán Aparicio, el empresario tabasqueño cercano a los hijos de AMLO

Jorge Amílcar Olán Aparicio, es identificado como amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán y de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Olán pasó de proveedor de balasto para el Tren Maya a copropietario de departamentos de lujo y empresas en Texas, según investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Su cercanía con la familia López Beltrán data de al menos 2015, cuando Andy asistió a la boda de Olán en Villahermosa, Tabasco. Años después, ya con AMLO en la presidencia, ganó licitaciones con gobiernos de extracción morenista.

De acuerdo con reportes períodisticos, la empresa de Olán se convirtió en el principal proveedor de balasto para el Tren Maya, uno de los proyectos insignia de AMLO. En audios difundidos por Latinus, el propio Olán detalla que obtuvo utilidades por 250 millones de pesos en solo seis meses gracias a ese negocio.

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Amílcar Olán posa junto a una mujer durante la celebración del matrimonio de la hija del exfuncionario Hernán Bermúdez. (X: Vampipe)

Proceso documentó además que en 2023 el gobierno de Quintana Roo, encabezado por la morenista Mara Lezama Espinosa, entregó a la empresa Romedic —propiedad de Olán— un contrato para suministro de medicamentos por más de 295 millones de pesos. El documento fue retirado posteriormente de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Cabe señalar que entre la polémica que ha generado se encuentra otro relacionado con el Tren Maya, que tras el descarrilamiento de uno de sus vagones en marzo de 2024, se viralizó un audio en el que Olán conversa con Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos de AMLO, en el que se burla de los señalamientos de corrupción en la obra y de la posibilidad de un siniestro como el que ocurrió.

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“Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo”, dice Salazar Beltrán en el audio, a lo que Olán responde entre risas. La conversación también sugiere una coordinación directa con la Presidencia para la asignación de contratos, según el propio empresario.

Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo una conversación con Pedro Salazar Beltrán, sobrino de AMLO. (LatinUs)

Departamentos de lujo en Cancún por 31 millones de pesos y un quinto piso ilegal en Polanco

De acuerdo con Proceso, en 2023 Olán adquirió dos departamentos en Puerto Cancún por un monto conjunto superior a 31 millones de pesos: uno en el complejo Harbour Beach, de dos niveles con vista al mar, por 24.7 millones de pesos, y otro en la privada La Laguna II por 6.65 millones de pesos. Las compras se cerraron mientras recibía los contratos de balasto y medicamentos.

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Mexicanos Contra la Corrupción también reveló que Olán es copropietario de un terreno en la calle Sócrates 211, en Polanco, donde se construía un edificio de departamentos de lujo clausurado en junio de 2026 por edificar un quinto piso no autorizado. El predio tenía un valor comercial de 47.17 millones de pesos en 2022.

Entre los copropietarios figura la empresa Baux Inmobiliario, ligada a Víctor Hugo Rosales Angulo, exfuncionario de Hacienda investigado en 2015 por su presunta relación con el fraude de Oceanografía.

Un audio de <i>Latinus</i> lo vincula con una célula del CJNG dedicada al huachicol

El empresario estableció como su centro de operaciones un lujoso restaurante de la CDMX. (Jovanni Pérez/Infoba)

De acuerdo con Latinus, Olán se convirtió durante el sexenio pasado en un superproveedor del gobierno de López Obrador, con contratos millonarios en obras.

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Audios revelados por el citado medio refieren que Olán habría encargado a su hermano Luis Alberto asociarse con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada a la extorsión y al robo de combustible. Esa célula está ligada al grupo criminal “La Barredora”, encabezado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López en Tabasco.

Pese a los señalamientos, la Fiscalía General de la República negó en días pasados que exista una orden de aprehensión contra Olán o una investigación contra Andrés López Beltrán.