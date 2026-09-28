Apertura 2026: partidos de la jornada 11 que serán transmitidos por TV abierta y hasta cuándo se reanuda la Liga Mx

La jornada 11 del Apertura 2026 se disputará del viernes 9 al domingo 11 de octubre, con horarios y transmisiones ya definidos para cada encuentro (X@LigaBBVAMX)

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La jornada 11 del Apertura 2026 se disputará del viernes 9 al domingo 11 de octubre, con horarios y transmisiones ya definidos para cada encuentro.

El torneo de la Liga MX retomará su actividad tras la pausa por la Fecha FIFA, donde la Selección Mexicana tendrá cuatro compromisos de carácter amistoso.

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Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atletico San Luis - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - September 27, 2026 Pumas UNAM's Nathan Silva remonstrates with referee Victor Alfonso Caceres Hernandez after a Pumas UNAM goal is disallowed REUTERS/Eloisa Sanchez

Resultados que dejó la jornada 10

Los nueve partidos de la jornada 10 acumularon 37 goles, una media superior a cuatro por encuentro. Las victorias contundentes de Atlante y América, junto con el 3-3 entre Cruz Azul y Toluca, impulsaron una fecha de alta producción ofensiva.

América se impuso 4-2 a Necaxa, uno de los marcadores más abultados de la jornada. Toluca igualó 3-3 ante Cruz Azul en un duelo de seis tantos: los Diablos Rojos volvieron a exhibir poder de ataque, pero cedieron unidades como visitantes.

Atlante dio la sorpresa al derrotar 4-2 a Monterrey, un revés para Rayados antes de visitar al América en la jornada 11. Atlas venció 3-2 a Tijuana como local en un encuentro parejo, resuelto por una diferencia mínima.

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Querétaro superó 2-0 a Chivas y consiguió tres puntos fuera de casa. El Rebaño encarará el Clásico Tapatío tras una derrota sin anotaciones, mientras los Gallos Blancos celebraron un resultado de peso.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Toluca's Alexis Vega scores their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Tigres derrotó 1-0 a Puebla y Santos Laguna ganó por idéntico marcador frente a Pachuca. La eficacia inclinó ambos choques, definidos con resultados ajustados.

Atlético de San Luis venció 3-2 a Pumas, que recibió tres tantos y llegará con dudas a su compromiso ante Cruz Azul. León derrotó 2-1 a Juárez y afrontará con impulso su próximo partido frente a Puebla.

Partidos de la jornada 11 que serán transmitidos por televisión abierta

Puebla vs. León y Tigres vs. Toluca se verán por televisión abierta a través de TV Azteca, en el canal 7. América vs. Monterrey y Pumas vs. Cruz Azul serán transmitidos por TUDN, aunque todavía falta confirmar si también estarán disponibles en el canal 5. Los demás encuentros se emitirán por televisión de paga o plataformas de streaming.

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Viernes 9 de octubre

Puebla vs. León — 19:00 horas Transmisión: TV Azteca, ESPN y Disney+. Tigres vs. Toluca — 21:00 horas Transmisión: Fox, Fox One y TV Azteca.

Sábado 10 de octubre

FC Juárez vs. Tijuana — 17:00 horas Transmisión: Fox One. Querétaro vs. Atlante — 17:00 horas Transmisión: Fox One. Atlas vs. Chivas — 19:00 horas Transmisión: TUDN y ViX Premium. América vs. Monterrey — 21:00 horas Transmisión: TUDN y ViX Premium.

Domingo 11 de octubre

Atlético de San Luis vs. Santos — 17:00 horas Transmisión: ESPN y Disney+. Pachuca vs. Necaxa — 17:15 horas Transmisión: Fox One. Pumas vs. Cruz Azul — 19:00 horas Transmisión: TUDN y ViX Premium.

Los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Foto de archivo de Henry Martín tras anotar un gol con América en partido del torneo mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 18 de mayo de 2025. REUTERS/Henry Romero

¿Cómo va el Apertura 2026 hasta el momento?

El Apertura 2026 llegó a la pausa por Fecha FIFA con Toluca y América en la cima, ambos con 20 puntos. Los Diablos Rojos tuvieron ventaja en diferencia de goles, mientras las Águilas conservan un partido pendiente en la pelea por el liderato.

Chivas se mantuvo en el tercer lugar con 18 unidades pese a caer 2-0 ante Querétaro. Los Gallos Blancos subieron al cuarto sitio con 17 puntos, misma cifra que León y Atlas, mientras Cruz Azul ocupó la séptima posición con 16.

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Querétaro marcha cuarto con 17 puntos, tras cosechar cinco triunfos, dos empates y dos derrotas (captura de pantalla)

La zona media muestra una competencia cerrada. Xolos y Puebla registran 14 puntos; Monterrey suma 13, y Pachuca, Pumas y Atlético de San Luis tienen 12. En la parte baja, Juárez es último con tres unidades, seguido por Necaxa con ocho y Santos Laguna con 10.