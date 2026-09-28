Tras el retiro de Bachelet, México no ha decidido a qué aspirante apoyará para dirigir la ONU, informa Sheinbaum

La mandataria señaló este lunes 28 de septiembre que esperará antes de pronunciarse por alguno de los siete aspirantes restantes, luego de que Michelle Bachelet abandonó la contienda internacional para suceder a António Guterres

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes 28 de septiembre, en su conferencia matutina, que México no ha tomado una decisión sobre a qué aspirante respaldará para encabezar la ONU. La aclaración llega tras el retiro de Michelle Bachelet, a quien el gobierno mexicano apoyaba. Dijo que, hasta ahora, no tienen a nadie a quien apoyar.

Lo que dijo Sheinbaum

Cuestionada sobre la postura de México ante la posibilidad de que una mujer dirija la Secretaría General, y sobre qué perfiles respaldaría (hay cuatro mujeres en la contienda: dos de Ecuador, una de Costa Rica y una de Guyana), la presidenta recordó que México apoyaba a Bachelet.

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Explicó que la expresidenta chilena decidió retirarse porque los países del Consejo de Seguridad no la respaldaban. Sobre por qué México la apoyó, la describió como una mujer “de principios, honesta”, con conocimiento del tema internacional, defensora de los derechos humanos y del multilateralismo, y con una “visión progresista del mundo”. Sobre el paso siguiente, dijo: “vamos a esperar”.

El retiro de Bachelet

Las dos candidatas mejor posicionadas en el Consejo de Seguridad son de América Latina, pero la aritmética de los permanentes y sus intereses divergentes determinará si la región logra colocar a una mujer al frente del organismo

Bachelet anunció el 19 de septiembre, en un video en Instagram, que no continuaría con su candidatura. Lo hizo un día después del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad, en el que, según fuentes diplomáticas citadas por la prensa, obtuvo un voto a favor, 11 en contra y tres sin opinión. El Consejo no publica esos resultados.

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En su mensaje agradeció a Sheinbaum y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por respaldarla desde el inicio. Señaló además que su postulación ayudó a instalar la idea de que la próxima titular debería ser una mujer latinoamericana. El gobierno de José Antonio Kast retiró en marzo el patrocinio de Chile a su candidatura.

El 21 de septiembre, Sheinbaum lamentó su salida y la calificó como “una mujer extraordinaria”. Dijo entonces que, según los finalistas que permanezcan, “ya veremos en su momento” hacia dónde se dirigirá el voto de México.

Cómo va la carrera por suceder a Guterres?

Tras tres rondas de sondeos, Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues-Birkett consolidan su posición como favoritas, aunque ninguna ha logrado aún los apoyos suficientes para asegurar la designación

Tras la salida de Bachelet quedan siete nombres registrados oficialmente ante la ONU: Rafael Grossi, Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett, María Fernanda Espinosa, Macky Sall, Olara Otunnu e Ivonne A-Baki.

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Los resultados del tercer sondeo (18 de septiembre), según fuentes diplomáticas citadas por EFE, fueron:

Rebeca Grynspan (Costa Rica, secretaria general de la UNCTAD): 9 a favor, 5 en contra y 1 sin opinión.

Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana, embajadora ante la ONU): 8 a favor, 6 en contra y 1 sin opinión.

Rafael Grossi (Argentina): 5 a favor y 8 en contra.

Olara Otunnu (Uganda): 5 a favor y 7 en contra.

Macky Sall (Senegal): 5 a favor y 9 en contra.

María Fernanda Espinosa (Ecuador): 3 a favor, 6 en contra y 6 sin opinión.

Ivonne A-Baki (Ecuador): ningún voto a favor y 10 en contra.

Grynspan y Rodrigues-Birkett han ocupado los dos primeros lugares en las tres rondas. Grynspan bajó de diez apoyos en el primer sondeo a nueve en el tercero.

¿Qué sigue en el proceso?

El proceso para designar al sucesor del diplomático portugués combina sondeos reservados y papeletas de colores diferenciadas, con el poder de veto de los cinco permanentes como factor determinante del resultado final. (Justin Tang/The Canadian Press via AP)

Para ganar, un aspirante necesita al menos nueve votos del Consejo de Seguridad, de 15 miembros, y que ninguno de los cinco permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) ejerza el veto. Concluidos los sondeos, viene una votación con papeletas de colores, en la que los permanentes votan con papeleta roja y un voto en contra equivale a veto. El nombramiento final corresponde a la Asamblea General, de 193 miembros.

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El mandato de António Guterres termina el 31 de diciembre. Al iniciar los sondeos, en julio, EFE reportó que se esperaba conocer el nombre del sucesor en la primera mitad de octubre, como ocurrió en 2016.

La postura de México hasta ahora

El 25 de septiembre, el canciller Roberto Velasco dijo ante la Asamblea General que “también en las Naciones Unidas es tiempo de mujeres”, según informó la SRE. En los reportes revisados no se menciona un respaldo a una candidata específica.