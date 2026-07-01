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El impactante video aéreo del festejo en el Ángel de la Independencia por el triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026

La euforia se apoderó de los aficionados mexicanos, que colmaron el emblemático monumento capitalino

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Impresionantes tomas aéreas y a nivel de calle de la masiva celebración en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Miles de aficionados mexicanos salieron a festejar eufóricamente el triunfo de su selección sobre Ecuador.

La noche del martes 30 de junio, el Ángel de la Independencia se transformó en el epicentro de una celebración multitudinaria tras el triunfo de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo nacional, bajo la dirección de Javier Aguirre, mantuvo su racha de victorias al imponerse por 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

La Selección Mexicana aguarda ahora conocer a su próximo adversario, que se definirá en el encuentro entre Inglaterra y República del Congo. El pase a los octavos de final mantiene viva la expectativa de avanzar aún más en el torneo.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Fans gather in Mexico City - Mexico City, Mexico - June 30, 2026 A drone view shows Mexico fans celebrating at the Angel de la Independencia after the match REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Fans gather in Mexico City - Mexico City, Mexico - June 30, 2026 A drone view shows Mexico fans celebrating at the Angel de la Independencia after the match REUTERS/Luis Cortes

Aficionados llenan el centro de la capital tras la victoria

La euforia se apoderó de los aficionados mexicanos, que colmaron el emblemático monumento capitalino. Entre cánticos y espuma, el festejo se extendió a otras zonas como el Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución y la Torre del Caballito, formando un amplio corredor de júbilo.

Según cifras oficiales, antes de concluir el partido, la capital ya registraba la presencia de más de un millón de personas en sus calles principales. La concentración de seguidores convirtió la noche en una fiesta colectiva que parecía no tener fin.

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Ángel de la Independencia
CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Miles de aficionados celebran en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador durante los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Fallecimientos empañan la fiesta en el Ángel

Sin embargo, la jornada festiva tuvo un saldo trágico. Las autoridades de la Ciudad de México informaron el fallecimiento de tres personas durante los festejos. La madrugada del 1 de julio, la Secretaría de Salud Pública confirmó los primeros dos decesos, luego de realizar maniobras avanzadas de reanimación que resultaron infructuosas.

Los equipos de emergencia acudieron a la intersección de Hamburgo y Lancaster, en la alcaldía Cauhtémoc, tras recibir reportes de dos personas inconscientes. Paramédicos, bomberos, elementos de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos trabajaron en la atención inicial y la reanimación cardiopulmonar.

Vista panorámica de los aficionados que llegaron a Paseo de la Reforma para disfrutar del partido y las celebraciones. (Gob CDMX)
Vista panorámica de los aficionados que llegaron a Paseo de la Reforma para disfrutar del partido y las celebraciones. (Gob CDMX)

A pesar de los esfuerzos realizados tanto en el sitio como en el hospital, los pacientes, un hombre de 44 años y una mujer de 19, no lograron sobrevivir. El Puesto de Mando del Sector Salud confirmó la causa de ambos fallecimientos: asfixia.

El festejo por el avance de México en el Mundial 2026 se vivió con intensidad y pasión en las calles, pero tuvo un desenlace doloroso para varias familias, marcando una jornada de contrastes entre la alegría colectiva y la tragedia personal.

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