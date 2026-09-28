Captan a Danna en el metro de Nueva York grabando para TikTok: internautas aseguran que nadie la reconoció

Danna aparece en videos difundidos este lunes 28 de septiembre mientras recorre el New York City Subway con Los Rulés para grabar contenidos de TikTok.

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Danna aparece en videos difundidos este lunes 28 de septiembre mientras recorre el New York City Subway con Los Rulés para grabar contenidos de TikTok.

Los clips muestran a la cantante mexicana al subir, entrar y transbordar entre estaciones de Nueva York, antes de asistir con Diego Cárdenas y Jorge Anzaldo al musical The Lost Boys en Broadway. La publicación abre un debate entre seguidores que elogian su atuendo y usuarios que aseguran que los pasajeros no la reconocen.

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Las imágenes circulan en redes sociales desde las últimas horas del lunes. Danna aparece con un conjunto verde, el cabello con caireles y un celular para registrar breves secuencias dentro del sistema de transporte neoyorquino.

Los videos no muestran una interacción directa entre la cantante y los pasajeros. Ese detalle lleva a algunos usuarios a afirmar que la intérprete viajó sin que la gente a su alrededor identificara su presencia.

Danna graba TikToks con Diego Cárdenas y Jorge Anzaldo

Los clips muestran a la cantante mexicana al subir, entrar y transbordar entre estaciones de Nueva York, antes de asistir con Diego Cárdenas y Jorge Anzaldo al musical The Lost Boys en Broadway.

La cantante comparte el recorrido con Diego Cárdenas y Jorge Anzaldo, integrantes de Los Rulés. El grupo graba videos cortos en estaciones y vagones, con movimientos frente a la cámara y fragmentos de canciones que circulan entre los usuarios de TikTok.

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Uno de los audios empleados en las publicaciones es “BbY WOW”, colaboración de Karol G con Judeline y rusowsky. El tema forma parte del álbum No me arrepiento de sentir tanto y se mantiene entre los sonidos usados para videos breves en redes sociales.

Danna se detiene en distintos momentos para seguir el ritmo de la canción. Las grabaciones la muestran dentro de los andenes y durante los trasbordos, mientras sus acompañantes registran la experiencia con teléfonos celulares.

El recorrido en el subway se aleja de las producciones musicales o las alfombras rojas con las que suele relacionarse a la cantante. Esa diferencia alimenta la conversación digital: para unos, se trata de una salida cotidiana; para otros, de una escena que pone a prueba el alcance de su popularidad fuera de México.

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Los Rulés asisten con Danna a The Lost Boys en Broadway

Jorge Anzaldo, conductor del programa Hoy de Televisa, comparte que la presencia de Danna y Los Rulés en el metro ocurre antes de asistir a The Lost Boys, nuevo musical de Broadway.

La función reúne a los tres creadores de contenido y a la cantante en Nueva York. El trayecto en transporte público queda registrado como parte de la salida, aunque los clips que concentran la atención son los que muestran a Danna dentro de los vagones y pasillos del subway.

La actriz y cantante ha mantenido actividad en redes sociales con publicaciones sobre proyectos musicales, viajes y apariciones públicas. En esta ocasión, el formato breve de TikTok permite que los videos se reproduzcan fuera de las cuentas de quienes los grabaron.

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Captan a Danna en el metro de Nueva York grabando para TikTok: internautas aseguran que nadie la reconoció (RS)

Los seguidores identificados como Dreamers concentran parte de los comentarios favorables. Varios usuarios destacan el color verde del atuendo, los caireles y la apariencia de Danna durante el paseo por Nueva York.

Internautas discuten si los pasajeros reconocen a Danna

Las burlas se enfocan en la aparente falta de reacciones de los usuarios del transporte. Algunos comentarios sostienen que “nadie la reconoció”, pese a que Danna mantiene una carrera musical y participó en la serie juvenil Élite de Netflix.

Los clips, por sí mismos, no permiten establecer cuántas personas la identificaron durante el recorrido. Tampoco muestran a pasajeros que se acerquen a pedir fotografías o que comenten su presencia frente a la cámara.

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La ausencia de ese tipo de escenas impulsa mensajes en tono irónico. Algunos usuarios cuestionan que se describa a Danna como una figura con reconocimiento internacional si puede recorrer el metro de Nueva York sin generar una reacción visible en los videos.

Otros internautas rechazan esa lectura. Señalan que una persona puede usar transporte público sin convertir el trayecto en un encuentro con admiradores y que los pasajeros suelen mantener distancia ante figuras públicas, sobre todo cuando no existe una presentación anunciada.

La discusión se divide entre quienes consideran que el recorrido exhibe una falta de reconocimiento y quienes lo ven como una muestra de que la cantante puede desplazarse con normalidad fuera de eventos organizados.

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Danna enfrenta críticas desde el cambio de su nombre artístico

La conversación sobre el subway retoma polémicas anteriores alrededor de Danna. Una de las más comentadas surge cuando decide dejar atrás “Paola” para presentarse únicamente con su primer nombre artístico.

La modificación genera debate entre usuarios de redes sociales, especialmente por la disputa que se desata alrededor de nombres de usuario en plataformas digitales. Desde entonces, algunos comentarios asocian sus decisiones públicas con una imagen de soberbia o con un ego elevado.

También recibe cuestionamientos por declaraciones relacionadas con México y España, además de posturas personales difundidas en entrevistas, publicaciones y videos. En otro episodio, la cantante fija límites a fotógrafos respecto de los ángulos desde los que puede ser retratada en espacios públicos.

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Sus críticos interpretan esas posiciones como exigencias excesivas. Sus seguidores sostienen que se trata de decisiones sobre su imagen, su seguridad y la forma en que desea enfrentar la exposición pública.