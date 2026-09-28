Sheinbaum pide a Gobernación contactar a la rectora de la UAEM tras el asesinato de varios estudiantes en Morelos

Foto: Cuartoscuro / Captura conferencia matutina

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Luego de los recientes asesinatos y feminicidios de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que instruyó a la Secretaría de Gobernación a ponerse en contacto tanto con la rectora de la institución educativa, Viridiana Aydeé León Hernández, como con la gobernadora, Margarita González Saravia.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la mandataria federal explicó que se pondrán en contacto para conocer qué es lo que sucede con la violencia que ha alcanzado a los universitarios y de qué manera se puede prevenir.

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“Le pedí hoy a la secretaria de Gobernación que se ponga en contacto con la gobernadora, con la rectora de la universidad, por el muy lamentable y triste caso de los estudiantes que han perdido la vida, porque son varios ya.

Entonces, que nos pongamos en contacto con la rectora de la universidad y también con los estudiantes para ver de qué manera, exactamente qué es lo que está pasando, y de qué manera se puede hacer mayores acciones de prevención con los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos”, refirió.

Y es que tan solo en este año han sido víctimas de feminicidio cuatro jóvenes estudiantes de la UAEM, mientras que la noche de este sábado se registró un ataque armado en la colonia Chulavista, en Cuernavaca, que provocó la muerte de dos alumnos de la Preparatoria Número 2, perteneciente a la misma institución.

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Dos estudiantes de la Prepa 2 de la UAEM fueron asesinados en Cuernavaca.

*Información en desarrollo...