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Halloween salta al mundo de los videojuegos para revivir el clásico del terror de los 80

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Javier Picazo Feliú

 Madrid, 4 sep (EFE).- Decir Halloween es evocar el terror de los 80. En concreto la película de 1978 que creó escuela con la hierática e icónica máscara blanca de su asesino en serie Michael Myers. Ahora un videojuego da la posibilidad de revivir la película en la piel del malvado criminal o de los aterrorizados ciudadanos en su lucha por salvar sus vidas.

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‘Halloween. The game’ (8 septiembre. PS5, Steam) revive en formato de aventura digital la aclamada película a través de dos modos de juego: un modo historia para un jugador, en el que por capítulos se va desarrollando la historia de Myers desde que escapa del psiquiátrico, o en multijugador 'online' en el que podemos ser víctima o asesino.

El título cuenta con unos gráficos clásicos de videojuego 'online', con mapeados cerrados en los que se desarrolla la acción y en los que hay mil opciones para avanzar. Se trata de un juego que se disfruta más en su modo multijugador, con partidas en las que varios jugadores se organizan para defenderse de un asesino cuyo objetivo es acabar con el vecindario.

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En este punto es donde se premia la originalidad. Myers, al igual que sucede en las películas, es casi un ser sobrenatural, de ahí que en el juego los desarrolladores lo hayan querido plasmar otorgándole un poder que se activa en las sombras pulsando un botón y le que le permite moverse, atacar y esconderse de manera sobrehumana, casi fantasmagórica.

Se trata de una ventaja necesaria para poder acabar con todos los vecinos de cada una de las localizaciones del juego, con una mecánica muy divertida en la que podremos aislar las viviendas cortando la luz y las líneas de teléfono, escondernos en armarios o detrás de puertas y usar todo tipo de utensilios a modo de arma.

Como sucede en la película de John Carpenter (y sus numerosas secuelas), Myers acabará con los vecinos de la manera más inesperada posible. El juego, en este sentido, premiará otorgando una mayor puntuación a aquellas muertes ‘originales’ como pueda ser usando los fogones, la nevera o el palo de la escoba. Hay mil opciones posibles.

En el modo multijugador el que se mete en la piel de Myers tiene el objetivo claro, pero los que tengan el papel de ciudadanos de a pie deberán organizarse entre ellos, hacer una estrategia por equipos para dar caza al asesino o defenderse, todo para acabar con Myers o lograr que la policía le devuelva al psiquiátrico.

Por su parte, el modo historia narra la vida del criminal desde la noche de Halloween en la que escapa del centro psiquiátrico y permite revivir los momentos de la película, en un modo que irá desgranando la historia del asesino en serie.

En cuanto a nivel técnico, ‘Halloween. The Game’ no es un alarde visual pero cumple con su cometido. Es austero y típico de los juegos en línea en los que pueden encontrarse fallos esporádicos. Su apartado sonoro cuenta con la banda sonora original compuesta e interpretada por su propio director, John Carpenter.

Un título entretenido y con muchas opciones, que gana en su versión 'online' para jugar con amigos o con otros jugadores en línea, con una narrativa en la que su mayor baza es la de ponerte en la piel no solo de uno de los personajes de terror más icónicos de la historia, sino en el de las víctimas, en una experiencia llena de tensión y adrenalina. EFE

(Foto) (Vídeo)

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