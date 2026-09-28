México suma su tercera victoria del Mundial de Beisbol Sub 15 y conserva el invicto

México se medirá ante Japón este lunes, donde seguirá peleando por quedar como líder de grupo. (México Beis)

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La Selección Mexicana Sub-15 venció 7-0 a Sudáfrica en su tercer partido del Mundial de Beisbol y mantiene el invicto dentro del torneo con una marca de 3-0.

El factor de jugar en casa dentro del Parque Kukulcán Álamo ha sido uno de los detalles que han favorecido al conjunto nacional para hasta ahora sumar tres triunfos consecutivos en lo que va de torneo.

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Desarrollo del encuentro

México consigue su tercer triunfo en el Mundial de Beisbol Sub 15. (México Beis)

Al igual que en los juegos ante Alemania y Sudáfrica, la clave de la victoria de México estuvo en el trabajo de su pitcheo. La novena tricolor volvió a controlar el encuentro desde la loma y esta vez recibió el apoyo de una ofensiva que apareció en los momentos oportunos para construir el triunfo por 7-0.

Paul Andrés Huerta Vázquez abrió el juego con autoridad. El lanzador trabajó 2.1 entradas, permitió un imparable, otorgó una base por bolas y ponchó a seis bateadores. Sudáfrica intentó encontrar ritmo desde los primeros episodios, pero no logró descifrar los envíos del abridor mexicano.

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Iker Román Leyva Luna tomó la pelota desde el bullpen y mantuvo el dominio. El relevista lanzó 1.2 entradas sin permitir hit ni carrera, concedió una base por bolas y registró cuatro ponches.

Hernán Eliazar Chan Martínez completó la labor y se llevó la victoria. El cuerpo de pitcheo mexicano sumó otra salida sin permitir carreras y extendió a 14 las entradas en las que solamente han admitido una anotación dentro del torneo.

Esa única carrera llegó durante el triunfo por 2-1 frente a República Dominicana. Ante Sudáfrica, el pitcheo trabajó con mayor tranquilidad debido a que los bates mexicanos respondieron desde los primeros episodios.

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Gustavo Meza rompió el encuentro con un doblete productor de dos carreras. El batazo le dio ventaja a México y abrió el camino para que la ofensiva ampliara la diferencia.

Hernán Chan y Esteban Gallardo aportaron elevados de sacrificio para aumentar el marcador.

Gallardo apareció de nuevo más adelante para producir la séptima carrera de México. Su batazo sentenció el resultado y confirmó la superioridad tricolor durante el encuentro.

Meza y Gallardo fueron las figuras ofensivas al impulsar dos carreras cada uno. México mantuvo el invicto en el Mundial Sub-15 con tres triunfos, respaldado por un pitcheo que limitó a sus rivales y una ofensiva que respondió con corredores en posición de anotar.

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Cómo le ha ido a México en el torneo

Estos son los partidos que le quedan a México en el Mundial. (México Beis)

México mantiene paso perfecto en la Copa Mundial de Beisbol Sub-15 y busca asegurar su avance a la siguiente fase. La novena nacional debutó con triunfo ante Alemania, venció 2-1 a República Dominicana el sábado 26 de septiembre y después superó 7-0 a Sudáfrica.

Con tres victorias consecutivas, México se mantiene entre los equipos que pelean por el liderato del Grupo A, por lo que el tricolor seguirá trabajando para continuar con su buena racha.

El siguiente rival será Japón, este lunes 28 de septiembre a las 19:30 horas en el Parque Kukulcán Álamo de Mérida. Después, México cerrará la primera fase ante Cuba el martes 29, a las 17:30 horas.

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Formato de competencia

Formato de competencia. (Mexico Beis)

El torneo reúne a 12 selecciones, divididas en dos grupos de seis equipos. El Grupo A disputa sus partidos en el Parque Kukulcán Álamo de Mérida, Yucatán, mientras el Grupo B juega en el Estadio Beto Ávila de Cancún, Quintana Roo.

México forma parte del Grupo A junto con Alemania, República Dominicana, Sudáfrica, Japón y Cuba. En esta primera etapa, cada selección enfrenta una vez a los otros cinco integrantes de su sector. El objetivo es terminar entre los tres primeros lugares de la clasificación.

El Grupo B está integrado por Australia, China Taipéi, Estados Unidos, Nicaragua, República Checa y Venezuela. Los tres mejores equipos de esa llave también avanzarán a la siguiente fase.

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Los tres primeros lugares de cada grupo obtienen su boleto a la Super Ronda, programada del 1 al 3 de octubre. En esta etapa compiten seis selecciones, aunque los resultados no comienzan desde cero.

Cada equipo conserva los resultados logrados ante los otros dos clasificados de su grupo durante la primera fase. Por ejemplo, si México avanza junto con Japón y República Dominicana, se mantienen en la tabla los marcadores que haya obtenido frente a esas dos novenas.

Después, cada selección juega dos partidos contra rivales clasificados del sector opuesto. De esa forma, México podría enfrentar a dos de los tres equipos que avancen desde el Grupo B, sin volver a jugar ante los rivales de su propio sector que ya enfrentó.

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Al concluir la Super Ronda, los dos equipos con mejor registro avanzan a la final del 4 de octubre. Las selecciones ubicadas en el tercer y cuarto lugar disputan el partido por la medalla de bronce.

Los seis equipos que no logren avanzar a la Super Ronda jugarán la Ronda de Colocación, instancia que define las posiciones finales del séptimo al duodécimo lugar