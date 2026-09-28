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Sheinbaum explica por qué Ernesto Ruffo fue trasladado por tierra alrededor de 40 horas: “Fue determinación del juez”

La presidenta aclaró que no tiene certeza sobre cómo se tomó la decisión y que esa información la recibió del gabinete; afirmó que la FGR es quien puede dar más detalles sobre el traslado

Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este lunes 28 de septiembre. (Crédito: Captura de pantalla | Gobierno de México)
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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, según la información que recibió de su gabinete, el traslado de Ernesto Ruffo Appel desde el penal de El Altiplano hasta Ensenada, Baja California, se realizó por vía terrestre porque así lo determinó el juez que concedió al exgobernador la prisión preventiva domiciliaria.

Durante ‘La Mañanera’, Sheinbaum explicó que preguntó este lunes por la mañana en el gabinete por qué Ruffo había sido trasladado por tierra, debido a que el recorrido hasta Ensenada tomó más de 40 horas. La respuesta que recibió, dijo, fue que se siguió la orden judicial y que este tipo de procedimiento se ha realizado en otras ocasiones.

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“Me dijeron que se siguió la orden del juez. Eso es, esa fue la contestación que me dieron”, declaró la presidenta durante su conferencia de prensa.

A partir de la información que le proporcionó el gabinete, Sheinbaum señaló que los traslados de personas que salen de El Altiplano para cumplir una medida cautelar en otro sitio normalmente se realizan por tierra cuando así lo determina el juez, salvo que exista alguna circunstancia adicional de riesgo que requiera otro mecanismo.

La presidenta también sostuvo que, según la versión que recibió, la defensa de Ruffo estuvo de acuerdo con el traslado terrestre. Sin embargo, aclaró que no cuenta con certeza propia sobre esos detalles y que se trata únicamente de la información que le fue comunicada por integrantes de su gabinete.

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Pregunté hoy en la mañana en el gabinete por qué se le trasladó por tierra si era tan largo el recorrido. Me dijeron que se siguió la orden del juez”, precisó Sheinbaum, quien agregó que la Fiscalía General de la República podría proporcionar mayores detalles sobre las condiciones en que se realizó el traslado.

Ruffo llegó a Ensenada tras 39 horas de carretera

Ernesto Ruffo Appel llegó este lunes a su domicilio en Ensenada, donde continuará bajo prisión preventiva domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos.

Después de su llegada, el exgobernador relató que el traslado desde El Altiplano duró aproximadamente 39 horas y que fue llevado en distintos vehículos de la Guardia Nacional conforme el convoy atravesó varios estados.

Un camión blindado traslada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al penal de Almoloya desde Ciudad de México. (Crédito: EFE)
Un camión blindado traslada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al penal de Almoloya desde Ciudad de México. (Crédito: EFE)

Ruffo explicó que permaneció esposado durante el recorrido como parte del protocolo y que no pudo dormir. También señaló que los elementos que lo custodiaron le dijeron que los regresos desde El Altiplano se realizan por tierra y que ese procedimiento implica un gasto considerable de recursos cuando se trata de un trayecto hasta Baja California.

La familia cuestionó el traslado por carretera

Durante la llegada de Ruffo a Ensenada, su hija, Verónica Ruffo, cuestionó que el exgobernador hubiera sido trasladado por tierra después de haber sido llevado previamente por vía aérea al Estado de México.

En entrevista en vivo con la periodista Azucena Uresti, Verónica Ruffo señaló que se enteró de que el traslado sería terrestre a través de un teniente de la Guardia Nacional. Dijo que durante las últimas 48 horas su principal preocupación había sido conocer dónde se encontraba su padre y mantenerse pendiente de las comunicaciones relacionadas con el recorrido.

La hija del exgobernador manifestó su inconformidad con la duración y la vía utilizada para regresar a Ruffo a Baja California y cuestionó que el traslado no se hubiera realizado nuevamente por vía aérea.

“Estamos indignados por esta terrible decisión. Las últimas 48 horas mi prioridad era saber dónde estaba, cómo iba, estar atenta al teléfono. Un teniente de la Guardia Nacional me informó que el traslado sería vía terrestre, así es como yo me enteré. En estos días ya estaremos decidiendo los siguientes pasos. No le encuentro ninguna explicación, yo espero y quiero escuchar las explicaciones. Si se lo llevaron en avión toda esta faramalla, no entiendo por qué lo regresaron vía terrestre”, dijo Verónica Ruffo.

Ruffo continuará el proceso bajo prisión domiciliaria

El exgobernador permaneció 72 días en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, después de ser detenido el 16 de julio en Ensenada por una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República.

El 23 de julio fue vinculado a proceso junto con otros imputados por la investigación relacionada con una presunta red de introducción ilegal de combustibles al país. El cambio de medida cautelar autorizado el 25 de septiembre no implica el cierre del proceso penal ni una declaración de inocencia, sino que modifica el lugar donde Ruffo cumple la prisión preventiva.

En su domicilio de Ensenada deberá permanecer bajo las condiciones establecidas por la autoridad judicial mientras continúa el proceso en su contra.

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