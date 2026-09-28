México

“El Chapo” Guzmán ofreció traicionar al Cártel de Sinaloa cuando sus hijos fueron secuestrados por “El Mencho”, revela excomisionado de Seguridad

“Angustiadísimo”: así reaccionó El Chapo Guzmán al saber que sus hijos habían sido secuestrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación

Hijos de El Chapo secuestrados por El Mencho fueron secuestrados hace 10 años. Así reaccionó el capo sinaloense al enterarse. (Cuartoscuro/Redes sociales)
Hijos de El Chapo secuestrados por El Mencho fueron secuestrados hace 10 años. Así reaccionó el capo sinaloense al enterarse. (Cuartoscuro/Redes sociales)
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Joaquín “El Chapo” Guzmán ofreció entregar información sobre la operación del Cártel de Sinaloa al Gobierno mexicano a cambio de ayuda para rescatar a sus hijos, secuestrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2016, según reveló Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de Seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sales narró el episodio en entrevista con Saskia Niño de Rivera para el podcast Penitencia. Según su relato, la petición llegó hasta el gabinete de seguridad y el propio presidente Peña Nieto, quienes determinaron que cualquier información debía recabarse por la vía legal, sin comprometer el proceso judicial que Guzmán enfrentaba antes de su extradición a Estados Unidos.

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“Angustiadísimo”: la reacción de El Chapo al saber que sus hijos estaban secuestrados

Aspectos del secuestro de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del 'Chapo'
Desde la cárcel, el ‘Chapo’ tuvo que intervenir para que liberaran a sus hijos, lo cual finalmente ocurrió el 19 de agosto de 2016. Foto: YouTube/Captura de pantalla

Sales relató que fue el propio Guzmán quien le pidió hacer llegar el mensaje al secretario de Gobernación y al Presidente: sus hijos habían sido privados de la libertad y él estaba dispuesto a dar información a cambio de que el Gobierno lo ayudara a rescatarlos.

Cuando Niño de Rivera le preguntó cómo reaccionó el capo al enterarse del secuestro, Sales respondió con una sola palabra: “Angustiadísimo”.

El excomisionado explicó que la respuesta institucional no podía ser inmediata ni informal. Llevó la petición al secretario de Gobernación, al presidente y al gabinete de seguridad, donde planteó la única vía que consideraba viable: que la información se recabara a través del Ministerio Público, bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y con resguardo de identidad para Guzmán como informante.

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“Podemos hacer esto, pero conforme a la ley”, explicó Sales sobre el planteamiento que llevó al gabinete. “Si da información y nosotros la usamos sin respaldo legal, al rato estamos declarando nosotros allá en Estados Unidos”, dijo, en referencia al riesgo de que un procedimiento irregular en México comprometiera después el caso ante la justicia estadounidense.

Renato Sales Heredia también habló del secuestro de los hermanos Guzmán Salazar. (YouTube: Penitencia/Captura de pantalla)
Renato Sales Heredia también habló del secuestro de los hermanos Guzmán Salazar. (YouTube: Penitencia/Captura de pantalla)

Sales precisó que, finalmente, Guzmán no llegó a declarar de manera formal ante el Ministerio Público sobre el tema.

En su lectura de los hechos, fue Ismael “El Mayo” Zambada quien intervino para desactivar el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el grupo de “El Mencho” antes de que escalara a una guerra abierta.

El secuestro en un restaurante de Puerto Vallarta que detonó la crisis

El episodio que Sales conecta con esa oferta de información ocurrió el 15 de agosto de 2016, cuando Iván Archivaldo Guzmán Salazar celebraba su cumpleaños en el restaurante Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco.

El restaurante en Puerto Vallarta donde fueron secuestrados los chapitos (Foto: EFE)
El restaurante en Puerto Vallarta donde fueron secuestrados los chapitos (Foto: EFE)

Según la información, un grupo armado de aproximadamente 20 personas irrumpió en el lugar y privó de la libertad a Iván Archivaldo y a su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, además de otros cuatro acompañantes.

Según el relato de Dámaso López Serrano “El Mini Lic”,en una entrevista con Luis Chaparro, el objetivo del secuestro no era económico: la consigna era asesinar a los hijos de Guzmán. “Los levantaron para matarlos. Esa era la consigna. No era por dinero, no era por un susto, era para matarlos”.

El exintegrante del Cártel de Sinaloa relató que su padre, Dámaso López Núñez, recibió una llamada de “El Mayo” Zambada, quien le pidió ayuda para establecer contacto con integrantes del CJNG y negociar la liberación. “Mi papá me dijo: ‘Me habló El Mayo y estaba muy preocupado y que si les podíamos ayudar’”, narró López Serrano.

La amenaza que Guzmán envió desde prisión a El Mencho

Los Chapitos fueron secuestrados en el restaurante La Leche, un hecho narrado en el corrido “La Última Cena”. (Anayeli Tapia/Infobae)
Los Chapitos fueron secuestrados en el restaurante La Leche, un hecho narrado en el corrido “La Última Cena”. (Anayeli Tapia/Infobae)

De acuerdo con el testimonio de López Serrano, la intervención decisiva provino directamente de Guzmán, entonces preso en el penal del Altiplano y próximo a ser extraditado a Estados Unidos.

El capo envió un mensaje en el que planteó una represalia directa contra Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo de “El Mencho”, que en ese momento estaba recluido en el mismo penal.

“A como tú me entregues a mis hijos, yo te entrego al tuyo”, habría sido el mensaje que Guzmán envió a “El Mencho”, según relató López Serrano. Esa amenaza, de acuerdo con su versión, elevó la negociación a otro nivel y terminó por facilitar la liberación de los hermanos Guzmán Salazar.

Una reconstrucción del episodio publicada por Milenio, con información del periodista Carlos Jiménez, señaló que “El Mayo” Zambada habría llegado a un acuerdo directo con “El Mencho” que incluía, además de la amenaza contra “El Menchito”, el pago de 2,000,000 de dólares y un cargamento de droga como condición adicional para la liberación.

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