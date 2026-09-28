Así fue la despedida de Brianda Deyanara y Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

La influencer dedicó unas palabras a Memo Schutz durante la postgala tras convertirse en la última eliminada de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

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Brianda Deyanara dedicó unas palabras a Memo Schutz durante la postgala de La Casa de los Famosos México 2026, tras convertirse en la última eliminada del reality a una semana de la final. La influencer habló por primera vez ante Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, conductores del espacio.

“Me la ponen difícil, le voy a dedicar unas palabras a Memo porque creo que es el que ha estado más cabizbajo últimamente, extraña mucho a su familia, a sus hijos”, expresó Brianda en la postgala. Agregó que le gustaría verlo llegar a la final: “Que puede, que tiene una personalidad bien bonita y que lo quiero ver para arriba, que dé batalla, me gustaría verlo llegar a la final, sé que puede, quiero que suba el ánimo. Venga Memito”.

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Brianda dio sus primeras declaraciones al llegar al foro, donde el público la recibió con aplausos, y reconoció que lo que mostró durante nueve semanas de convivencia “fue tal cual es en la vida real”. La eliminación la dejó a un paso de disputar el título final del programa.

La creadora de contenido también agradeció el respaldo de su comunidad de seguidores y evitó cuestionar los resultados de la votación del público. Minutos más tarde, todos los habitantes que ya avanzaron a la final le enviaron mensajes de despedida, entre ellos Memo Schutz, quien se dirigió a una de las cámaras de la casa para hablarle directamente.

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A una semana de la final, Brianda Deyanara recibió mensajes de despedida de todos los habitantes, entre ellos el de Memo Schutz, visiblemente conmovido. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

“Querida Bri, la chiquita más grandiosa en la historia de La Casa de los Famosos México, tienes el corazón más grande que conozco, eres un ejemplo, no solo como competidora también como persona”, declaró Memo Schutz, visiblemente conmovido.

El conductor cerró su mensaje con una proyección sobre la vida de Brianda fuera del reality: “Y sin duda alguna créetela, porque estoy segura que afuera la vas a seguir rompiéndola todavía más de como lo hiciste aquí adentro. Nos dejaste huellas a todos, como a todo México y Latinoamérica, Bri eres una fregona”.

Las interacciones que generaron especulación en redes sociales

La cercanía entre Brianda Deyanara y Memo Schutz dentro de la casa produjo comentarios constantes del público durante las últimas semanas de competencia. Conversaciones, risas, abrazos y coincidencias en actividades cotidianas alimentaron interpretaciones de un supuesto coqueteo entre los seguidores del programa.

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Algunos espectadores también señalaron actitudes de celos por parte de Memo hacia otros participantes que se acercaban a Brianda, como ocurrió con Masad Altamimi. En una conversación hace algunas semanas, cuando Masad bromeó sobre la actitud del conductor: “Como una esposa, no como papá”, lo que provocó risas entre los habitantes.

Memo Schutz insistió los últimos días en que su vínculo con Brianda es paternal, pese a los comentarios de sus compañeros por sus interacciones dentro de la casa. (ViX)

Memo respondió entre bromas que ahora tenía “cuatro y medio” hijos, al incluir a Brianda en la cuenta de su familia. Cuando Altamimi insistió en que estaba “demasiado pendiente” de la joven, el conductor cuestionó qué era exactamente lo que supuestamente hacía.

Frente a las especulaciones, e indirectas por parte de Ese Pérez y Gema, Memo Schutz ha sostenido en repetidas ocasiones que su relación con Brianda es de protección y no romántica. “Yo estoy defendiendo los derechos, es como mi hija, Bri”, afirmó ante sus compañeros de convivencia.

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Un episodio viral sumó ruido a la conversación pública: Memo supuestamente confundió a Brianda con su esposa, Verónica Fonseca, a quien llama “Verito”. La situación también fue atribuida a un posible malentendido en la interpretación del audio del programa.

No obstante, la propia Verónica Fonseca respaldó públicamente a su esposo y expresó confianza en sus valores, además de asegurar que nunca se sintió incómoda por las dinámicas que se generaron dentro de La Casa de los Famosos México. Con la salida de Brianda, el reality entra en su última semana antes de definir al ganador de la temporada.