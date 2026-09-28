México

Así fue la despedida de Brianda Deyanara y Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

La influencer dedicó unas palabras a Memo tras convertirse en la última eliminada de la casa más famosa de México

Brianda Deyanara
La influencer dedicó unas palabras a Memo Schutz durante la postgala tras convertirse en la última eliminada de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)
Guardar

Brianda Deyanara dedicó unas palabras a Memo Schutz durante la postgala de La Casa de los Famosos México 2026, tras convertirse en la última eliminada del reality a una semana de la final. La influencer habló por primera vez ante Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, conductores del espacio.

“Me la ponen difícil, le voy a dedicar unas palabras a Memo porque creo que es el que ha estado más cabizbajo últimamente, extraña mucho a su familia, a sus hijos”, expresó Brianda en la postgala. Agregó que le gustaría verlo llegar a la final: “Que puede, que tiene una personalidad bien bonita y que lo quiero ver para arriba, que dé batalla, me gustaría verlo llegar a la final, sé que puede, quiero que suba el ánimo. Venga Memito”.

PUBLICIDAD

Brianda dio sus primeras declaraciones al llegar al foro, donde el público la recibió con aplausos, y reconoció que lo que mostró durante nueve semanas de convivencia “fue tal cual es en la vida real”. La eliminación la dejó a un paso de disputar el título final del programa.

La creadora de contenido también agradeció el respaldo de su comunidad de seguidores y evitó cuestionar los resultados de la votación del público. Minutos más tarde, todos los habitantes que ya avanzaron a la final le enviaron mensajes de despedida, entre ellos Memo Schutz, quien se dirigió a una de las cámaras de la casa para hablarle directamente.

PUBLICIDAD

Brianda Deyanara
A una semana de la final, Brianda Deyanara recibió mensajes de despedida de todos los habitantes, entre ellos el de Memo Schutz, visiblemente conmovido. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

“Querida Bri, la chiquita más grandiosa en la historia de La Casa de los Famosos México, tienes el corazón más grande que conozco, eres un ejemplo, no solo como competidora también como persona”, declaró Memo Schutz, visiblemente conmovido.

El conductor cerró su mensaje con una proyección sobre la vida de Brianda fuera del reality: “Y sin duda alguna créetela, porque estoy segura que afuera la vas a seguir rompiéndola todavía más de como lo hiciste aquí adentro. Nos dejaste huellas a todos, como a todo México y Latinoamérica, Bri eres una fregona”.

Las interacciones que generaron especulación en redes sociales

La cercanía entre Brianda Deyanara y Memo Schutz dentro de la casa produjo comentarios constantes del público durante las últimas semanas de competencia. Conversaciones, risas, abrazos y coincidencias en actividades cotidianas alimentaron interpretaciones de un supuesto coqueteo entre los seguidores del programa.

Algunos espectadores también señalaron actitudes de celos por parte de Memo hacia otros participantes que se acercaban a Brianda, como ocurrió con Masad Altamimi. En una conversación hace algunas semanas, cuando Masad bromeó sobre la actitud del conductor: “Como una esposa, no como papá”, lo que provocó risas entre los habitantes.

Memo Schutz insistió los últimos días en que su vínculo con Brianda es paternal, pese a los comentarios de sus compañeros por sus interacciones dentro de la casa. (ViX)
Memo Schutz insistió los últimos días en que su vínculo con Brianda es paternal, pese a los comentarios de sus compañeros por sus interacciones dentro de la casa. (ViX)

Memo respondió entre bromas que ahora tenía “cuatro y medio” hijos, al incluir a Brianda en la cuenta de su familia. Cuando Altamimi insistió en que estaba “demasiado pendiente” de la joven, el conductor cuestionó qué era exactamente lo que supuestamente hacía.

Frente a las especulaciones, e indirectas por parte de Ese Pérez y Gema, Memo Schutz ha sostenido en repetidas ocasiones que su relación con Brianda es de protección y no romántica. “Yo estoy defendiendo los derechos, es como mi hija, Bri”, afirmó ante sus compañeros de convivencia.

Un episodio viral sumó ruido a la conversación pública: Memo supuestamente confundió a Brianda con su esposa, Verónica Fonseca, a quien llama “Verito”. La situación también fue atribuida a un posible malentendido en la interpretación del audio del programa.

No obstante, la propia Verónica Fonseca respaldó públicamente a su esposo y expresó confianza en sus valores, además de asegurar que nunca se sintió incómoda por las dinámicas que se generaron dentro de La Casa de los Famosos México. Con la salida de Brianda, el reality entra en su última semana antes de definir al ganador de la temporada.

Temas Relacionados

Brianda DeyanaraMemo SchutzLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4LCDLFmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Preventa de Avengers Doomsday colapsa apps de cines en México y desata ola de memes

Cinépolis y Cinemex enfrentaron problemas en sus plataformas digitales durante las primeras horas de la preventa

Preventa de Avengers Doomsday colapsa apps de cines en México y desata ola de memes

Alfredo Adame vs la esposa de Carlos Trejo: así fue el choque tras la eliminación en La Granja VIP 2026

El conductor calificó al “Cazafantasmas” como la maceta más grande del reality y desató la respuesta de su pareja, quien lo acusó de falta de neutralidad frente a cámaras

Alfredo Adame vs la esposa de Carlos Trejo: así fue el choque tras la eliminación en La Granja VIP 2026

Sismo de 4.5 de magnitud se registra en Colima

El movimiento sísmico pasó a las 01:21 horas, a una distancia de 26 km de Manzanillo y tuvo una profundidad de 7.7 km

Sismo de 4.5 de magnitud se registra en Colima

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 27 de septiembre

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 27 de septiembre

Carlos Trejo rompe en llanto tras salir de La Granja VIP y asegura que conocieron a su verdadero yo, no al “Cazafantasmas”

Con lágrimas en los ojos, Trejo se despidió del reality y aseguró que el objetivo de su paso por el programa nunca fue un tema económico

Carlos Trejo rompe en llanto tras salir de La Granja VIP y asegura que conocieron a su verdadero yo, no al “Cazafantasmas”
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Chapo” Guzmán ofreció traicionar al Cártel de Sinaloa cuando sus hijos fueron secuestrados por “El Mencho”, revela excomisionado de Seguridad

“El Chapo” Guzmán ofreció traicionar al Cártel de Sinaloa cuando sus hijos fueron secuestrados por “El Mencho”, revela excomisionado de Seguridad

La cacería contra líderes de Cárteles Unidos se reduce a dos prófugos: EEUU ofrece 15 mdd por “El Abuelo” Farías y “El Gordo”

Renato Sales Heredia revela detalles inéditos de la caída de “El Chapo” Guzmán que Netflix no contó en ‘La Captura’

Cárteles mexicanos en África: por qué el CJNG y el Cártel de Sinaloa llegaron al continente, según experto

Dejan bolsa con restos humanos en la alcaldía Tlalpan, al sur de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Academia de San Carlos presenta “Dibujos, representación & comunidad”: horarios, fechas y todo lo que debes saber sobre la exposición

La Academia de San Carlos presenta “Dibujos, representación & comunidad”: horarios, fechas y todo lo que debes saber sobre la exposición

Preventa de Avengers Doomsday colapsa apps de cines en México y desata ola de memes

Alfredo Adame vs la esposa de Carlos Trejo: así fue el choque tras la eliminación en La Granja VIP 2026

Carlos Trejo rompe en llanto tras salir de La Granja VIP y asegura que conocieron a su verdadero yo, no al “Cazafantasmas”

Quién fue el tercer eliminado de la La Granja VIP 2026

DEPORTES

En medio de la Cantera de Pumas, empieza montaje de estructuras de la Línea 4 del Cablebús CDMX

En medio de la Cantera de Pumas, empieza montaje de estructuras de la Línea 4 del Cablebús CDMX

El luchador PAC murió un día después de combatir en AEW contra el mexicano Andrade El Ídolo: qué se sabe de su fallecimiento

Katia Itzel García vs Turco Mohamed: qué desató la confrontación entre el técnico de Toluca y la respuesta de la árbitra mexicana

Charly González, delantero paraguayo, confiesa su sueño de volver a Pumas: “En un club gigante, fui muy feliz”

Gilberto Mora sorprende a la prensa peruana antes del México vs. Perú: “Es impresionante”