México

Marcha Zombie 2026 CDMX: consejos para tener una mejor experiencia en el recorrido

La temporada de los disfraces y maquillajes alusivos al Halloween está a la vuelta de la esquina y en la capital ya se alista todo para comenzar la ‘spooky season"

Miles de personas se congregarán en la Ciudad de México para compartir su gusto por los muertos vivientes. (AP Foto/Bruna Prado)
Miles de personas se congregarán en la Ciudad de México para compartir su gusto por los muertos vivientes. (AP Foto/Bruna Prado)
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Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México volverán a teñirse de sangre falsa, disfraces impactantes y espeluznantes caracterizaciones. La tradicional Marcha Zombie 2026 prepara su edición de este año para reunir a miles de aficionados al terror, familias y contingentes temáticos en un recorrido masivo que promete apoderarse de una de las arterias más importantes de la capital.

¿Cuándo, a qué hora y dónde será la marcha del 2026?

El ambiente de festividades de fin de año y Noche de Brujas se alista para recibir uno de los eventos públicos más esperados por la comunidad chilanga. La Marcha Zombie CDMX 2026 ha confirmado su fecha oficial de realización para el próximo sábado 17 de octubre, consolidándose como un espacio de convivencia, creatividad y causa social que reúne tanto a participantes disfrazados como a miles de espectadores que se dan cita a lo largo de las aceras para presenciar el desfile.

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La cita para la concentración de contingentes arrancará desde las 10:00 horas en el monumento a la Monumental Revolución, lugar donde los participantes podrán afinar los últimos detalles de su maquillaje, colocarse prótesis o convivir con otros fanáticos del género de horror.

La marcha iniciará de manera formal su avance alrededor de las 16:00 horas, tomando Avenida Juárez, incorporándose al emblemático Eje Central Lázaro Cárdenas e ingresando por la calle de 5 de Mayo hasta culminar su trayecto en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Marcha Zombie, CDMX, 19 octubre 2024
Año con año los chilangos salen a las calles para mostrar toda su creatividad. (Crédito: X/@ernesto_mendez)

Una marcha tenebrosa, pero con causa

Durante el evento, se llevará a cabo el acopio con fines altruistasAdemás de representar un escaparate para el talento artístico en maquillaje, caracterización y diseño de vestuario, la Marcha Zombie conserva su firme compromiso con la responsabilidad social.

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La entrada y participación en el evento sigue siendo completamente gratuita y abierta a todo público, pero los organizadores invitan a los asistentes a sumarse a la colecta con causa.

Se solicita a los asistentes apoyar acudiendo con un donativo en especie de alimentos no perecederos (como arroz, frijol, atún en lata, lentejas o enlatados diversos) que serán recolectados en los puntos de acopio instalados en el Monumento a la Revolución para ser entregados a bancos de alimentos y fundaciones de apoyo social.

Marcha Zombie, CDMX, 19 octubre 2024
Además de reunir a los amantes del terror, también se puede apoyar a diversas causas. (Crédito: X/@ernesto_mendez)

¿Qué podrás encontrar durante la marcha?

Para incentivar la dedicación de los participantes, la edición 2026 contará con dinámicas de premiación para los vestuarios más elaborados. Existirán categorías abiertas a todo público que premiarán la originalidad, el realismo en los efectos especiales de maquillaje y el trabajo en equipo dentro de contingentes temáticos, repartiendo premios en efectivo y reconocimientos patrocinados por marcas vinculadas al mundo del entretenimiento.

Recomendaciones esenciales para asistir a un evento masivo

Dado que la Marcha Zombie convoca a decenas de miles de personas a lo largo de la ruta, es fundamental tomar medidas de prevención para disfrutar del recorrido de manera segura y ordenada:

  • Llega con anticipación y planifica tu ruta: Debido a los cierres viales en Reforma, Juárez y el Centro Histórico, utiliza el transporte público (Metro o Metrobús) y consulta con tiempo las estaciones cerradas o con servicio parcial.
  • Hidratación y protección contra el clima: Lleva contigo una botella de agua reutilizable. Aunque el evento es por la tarde, usa protector solar durante la espera matutina e incluye un impermeable ligero o paraguas compacto en tu mochila por posibles lluvias aisladas.
  • Punto de encuentro y seguridad familiar: Si acudes con niños, adultos mayores o en grupo, establezcan un punto de reunión fuera de la aglomeración (por ejemplo, una esquina específica o estación de metro lejana) en caso de extravío. Se sugiere colocar una identificación con número de contacto en el bolsillo de los menores.
  • Calzado cómodo: El recorrido a pie abarca varios kilómetros entre la espera y la caminata hasta el Zócalo; evita el uso de calzado rígido o tacones altos, aun si forman parte del disfraz.
  • Cuidado de pertenencias: Mantén tus objetos de valor (teléfono, cartera y llaves) en bolsas delanteras o dentro de mochilas colocadas al frente del pecho durante los tramos de mayor concentración de personas.

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