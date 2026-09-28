México

“Primavera laboral” en México: más mujeres tienen empleo y menos personas trabajan más de 48 horas, presume Gobierno

Según las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población económicamente activa llegó a 62.6 millones de personas en agosto

Una mujer en un podio con el escudo de México expone junto a una pantalla con datos de empleo y la bandera nacional al fondo
El Gobierno federal presentó cifras sobre empleo, participación de las mujeres y duración de la jornada laboral: en agosto de 2026 había 60.7 millones de personas ocupadas en México, 1.3 millones más que en el mismo mes de 2025.
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Durante la conferencia matutina de este lunes 28 de septiembre, el Gobierno federal presentó cifras sobre empleo, participación de las mujeres y duración de la jornada laboral como parte de los resultados que denomina “primavera laboral”. De acuerdo con lo expuesto, en agosto de 2026 había 60.7 millones de personas ocupadas en México, 1.3 millones más que en el mismo mes de 2025.

La presentación también retomó los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi: la participación económica de las mujeres se situó en 41%, mientras que la proporción de personas que trabajan más de 48 horas semanales bajó de 27.1% en 2020 a 22.2% en 2025.

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Los datos fueron expuestos por Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social. Aunque el título habla de mujeres con empleo, la cifra del 41% mide su participación económica: incluye tanto a quienes trabajan como a quienes buscan trabajo.

¿Cuántas personas tenían empleo en agosto de 2026?

Según las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo citadas por Bolaños, la población económicamente activa llegó a 62.6 millones de personas en agosto. De ellas, 60.7 millones estaban ocupadas.

El funcionario afirmó que se trata de la cifra de ocupación más alta registrada para un mes de agosto y la cuarta más alta de la serie. En comparación con agosto de 2025, el número de personas ocupadas aumentó en 1.3 millones.

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Bolaños presentó este crecimiento como parte de una política orientada a mejorar los ingresos y ampliar la protección social. Las cifras de ocupación permiten conocer cuántas personas trabajan, aunque no describen por sí solas sus salarios, prestaciones o condiciones laborales. Por ello, el funcionario incorporó otros indicadores a su balance.

Participación de las mujeres y jornadas de más de 48 horas

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 mencionados en la conferencia, la participación económica de las mujeres alcanzó 41%, un incremento de 2.2 puntos porcentuales. Este indicador refleja una mayor presencia femenina en el mercado laboral, pero no precisa cuántas mujeres ocupadas adicionales hubo.

En cuanto al tiempo de trabajo, la proporción de personas que laboraban más de 48 horas semanales pasó de 27.1% en 2020 a 22.2% en 2025. La diferencia es de 4.9 puntos porcentuales en cinco años.

Bolaños relacionó este último dato con la ruta del Gobierno para reducir gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030. Señaló que la primera reducción, de dos horas, comenzaría en 2027 y beneficiaría directamente a más de 13 millones de personas trabajadoras, sin disminuir salarios ni prestaciones, según el planteamiento expuesto.

La disminución de las jornadas superiores a 48 horas corresponde al periodo de 2020 a 2025. La reducción legal hacia las 40 horas, en cambio, fue presentada como una medida gradual para los próximos años.

¿Qué otros resultados destacó el Gobierno sobre empleo y salarios?

Además de la ocupación y las horas trabajadas, el secretario presentó un balance de ingresos, seguridad social y programas laborales:

  • Salario mínimo: Bolaños afirmó que pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos diarios en 2026, con una recuperación real de 154%. Indicó que el monto mensual equivalente es de 9 mil 584 pesos.
  • Poder de compra: Según la comparación expuesta por el funcionario, el salario mínimo permitía adquirir aproximadamente 0.8 canastas básicas en 2018, frente a 1.9 canastas en 2026.
  • Trabajadores de plataformas digitales: Al cierre de agosto, 199 mil 454 personas habían superado el umbral de ingreso establecido para contar con acceso completo a la seguridad social. Otras 1 millón 772 mil 292 personas recibieron protección frente a riesgos de trabajo, incluso si realizaron actividades ocasionales.
  • Agroexportación: El Gobierno busca beneficiar a cerca de 200 mil trabajadores del campo mediante un certificado para reforzar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social en las cadenas exportadoras.
  • Jóvenes Construyendo el Futuro: El programa ha beneficiado a más de 3.6 millones de jóvenes desde su creación. Bolaños señaló que, durante el segundo año de la actual administración, atendió a 619 mil personas, con una inversión de 44 mil millones de pesos.

¿Cuándo comenzarán las nuevas medidas laborales?

En materia de jornada laboral, Bolaños indicó que la reducción de 48 a 40 horas semanales seguirá una ruta gradual hasta 2030. De acuerdo con lo anunciado en la conferencia, el primer recorte de dos horas está previsto para 2027.

Sobre el certificado laboral para la agroexportación, el funcionario detalló que el programa piloto comenzó el 17 de septiembre con el registro de empresas exportadoras de aguacate. Agregó que, a partir del 1 de octubre, el certificado será un requisito para exportar ese producto.

Bolaños también informó sobre un centro de atención integral para trabajadores en San Quintín, destinado a acercar servicios y protección laboral a quienes trabajan en el campo. El Gobierno incluyó estas acciones en el balance que llama “primavera laboral”, junto con los avances reportados en ocupación, salarios y acceso a la seguridad social.

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