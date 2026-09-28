Ernesto Ruffo llega a su casa en Ensenada tras pasar 72 días en prisión por caso de huachicol

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México el 16 de julio. (Crédito: Cuartoscuro)

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Ernesto Ruffo Appel llegó este lunes 28 de septiembre a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde continuará bajo prisión preventiva domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.

El exgobernador, de 74 años, fue recibido por familiares y atendió brevemente a medios de comunicación que se encontraban afuera de su vivienda. Esta medida cautelar no implica su libertad ni el cierre del proceso judicial.

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La acusación de la FGR por contrabando de hidrocarburos

Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada por elementos federales, en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR). La investigación está relacionada con Ingemar, empresa de la que el exmandatario es accionista y que fue vinculada por la Fiscalía con una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos hacia México. Ese mismo día también fue detenido Ricardo Thompson Navarro, identificado como socio de Ingemar.

De acuerdo con la investigación presentada por la FGR ante el juez, Ruffo y otros imputados habrían utilizado un esquema de operaciones mediante 11 compañías para introducir al país 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel en 163 carrotanques. La acusación sostiene que los cargamentos eran declarados ante las autoridades aduaneras por volúmenes inferiores a los que realmente transportaban, con lo que se habrían evadido contribuciones y controles aplicables a la importación de hidrocarburos.

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La investigación también señala operaciones financieras relacionadas con Ingemar. Según información atribuida a la FGR, entre junio de 2024 y julio de 2025 la empresa realizó transferencias nacionales e internacionales por 3 mil 75 millones 560 mil pesos, vinculadas por la Fiscalía con recursos provenientes del contrabando de combustible. La defensa de Ruffo ha rechazado las acusaciones y el exgobernador ha sostenido que desconocía actividades ilícitas relacionadas con la empresa.

72 días en El Altiplano antes de volver a Ensenada

El 23 de julio, una jueza federal vinculó a proceso a Ruffo y a siete coacusados por delincuencia organizada y delitos relacionados con el llamado huachicol ferroviario. En ese momento, el exgobernador quedó sujeto a prisión preventiva y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, donde permaneció hasta este sábado 26 de septiembre.

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Un camión blindado trasladó al exgobernador de Baja California Norte, Ernesto Ruffo Appel, al penal de Almoloya desde Ciudad de México. (Crédito: EFE)

Durante las semanas siguientes, la defensa promovió distintos recursos para modificar la medida cautelar. Uno de los argumentos centrales fue la edad de Ruffo y sus condiciones médicas. El 25 de septiembre, un juez federal autorizó que la prisión preventiva se cumpliera en su domicilio de Ensenada, bajo condiciones específicas de vigilancia y restricción de movimientos.

La resolución establece que elementos de la Guardia Nacional vigilen de manera permanente el domicilio y que Ruffo permanezca en la vivienda autorizada mientras continúa el proceso. También se le prohibió salir del país, por lo que deberá entregar su pasaporte y visa; además, tiene restringido el contacto con otros imputados y no podrá acudir a la empresa relacionada con la investigación. En caso de una emergencia médica podrá salir únicamente para recibir atención y bajo custodia.

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Así fue la salida de Ruffo de El Altiplano este sábado

La salida de El Altiplano ocurrió la tarde del sábado 26 de septiembre. Ruffo fue entregado a elementos de la Guardia Nacional después de cumplir los protocolos médicos correspondientes y comenzó el traslado hacia Baja California. La ruta terrestre desde el Estado de México hasta Ensenada implicó un recorrido de alrededor de 3 mil kilómetros.

Antes de su llegada, personal de la Guardia Nacional inspeccionó el domicilio de Ensenada para verificar las condiciones en las que se cumpliría la medida cautelar. La familia realizó adecuaciones en la vivienda y esperaba que Ruffo llegara este lunes, después de más de dos meses recluido en el penal federal.

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El regreso a Ensenada ocurre, además, en el mismo municipio donde fue detenido el 16 de julio. A partir de ahora, el exgobernador continuará el proceso penal desde su domicilio, pero seguirá sujeto a prisión preventiva y a las restricciones impuestas por la autoridad judicial mientras avanza la causa en su contra. Las acusaciones de la Fiscalía, como ocurre con cualquier imputación penal, deberán resolverse dentro del proceso judicial y no constituyen por sí mismas una sentencia.