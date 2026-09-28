Luis Miguel es captado durante cena íntima: restaurante apagó las luces para proteger su privacidad y Mijares apareció (RS)

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Luis Miguel cenó en privado la pasada noche del domingo 29 de septiembre de 2026 en el restaurante Estiatorio Milos, en Midtown Manhattan, donde el establecimiento apagó las luces para facilitar su entrada y resguardar su privacidad.

Durante la noche, Manuel Mijares llegó al sitio y subió a saludar al cantante, de acuerdo con un reporte difundido por la revista Quién en sus redes sociales.

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La publicación no precisa cuánto tiempo permaneció Mijares con Luis Miguel ni los temas que habrían abordado durante el encuentro. Tampoco hay imágenes oficiales de los cantantes juntos dentro del restaurante ni declaraciones de sus representantes sobre la cena.

Quién señaló que Luis Miguel ocupaba un salón privado cuando Mijares llegó al establecimiento. La revista describió que el restaurante tomó medidas para evitar que el ingreso del intérprete llamara la atención de otros comensales.

“Luis Miguel cenó en el Estiatorio Milos de Midtown, en pleno corazón de Manhattan, donde el restaurante apagó las luces para facilitar su entrada y mantener la privacidad durante la cena”, publicó la revista Quién.

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El medio agregó que la visita de Mijares ocurrió mientras el intérprete de “Ahora te puedes marchar” permanecía en el área privada del restaurante. “Mijares llegó al restaurante y subió a saludarlo”, indicó la publicación.

Estiatorio Milos apagó las luces durante la llegada de Luis Miguel

Estiatorio Milos apagó las luces durante la llegada de Luis Miguel (RS)

El restaurante Estiatorio Milos se ubica en Midtown Manhattan, una de las zonas con mayor afluencia turística y empresarial de Nueva York. El apagón parcial de las luces habría tenido como propósito facilitar el acceso de Luis Miguel sin que su presencia quedara expuesta ante los asistentes.

La discreción forma parte de las apariciones públicas del cantante, quien suele mantener bajo reserva sus actividades fuera de los escenarios. El reporte de Quién no identifica a las personas que acompañaban a Luis Miguel durante la cena ni detalla si Mijares se integró a la mesa.

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La presencia de ambos artistas en el mismo sitio genera atención por la relación que sostienen desde hace décadas. Sus trayectorias coincidieron durante sus primeros años dentro de la industria musical y en festivales en los que compartieron cartel.

Luis Miguel y Mijares pertenecen a una generación de intérpretes mexicanos que consolidó su presencia en la música en español desde la década de 1980. Aunque sus carreras tomaron rumbos distintos, han mantenido una relación de respeto.

Manuel Mijares y Luis Miguel mantienen una amistad desde su juventud

El cantante Luis Miguel aparece en el escenario durante la ceremonia de entrega de los Premios ERES. Tras ser presentado por los conductores del evento, el artista sube al escenario, sostiene el trofeo y ofrece un discurso de agradecimiento frente al micrófono.

La cercanía entre Mijares y Luis Miguel también se vincula con Lucero, exesposa del intérprete de “Soldado del amor”. La cantante y Luis Miguel compartieron créditos en la película Fiebre de amor, estrenada en la década de 1980.

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Lucero y Luis Miguel mantuvieron una amistad desde aquellos años. En distintas ocasiones, la intérprete ha referido que existió cercanía entre ambos durante su adolescencia, aunque no formalizaron una relación sentimental.

El vínculo permaneció después de que Lucero formó una familia con Mijares. Los artistas han coincidido en reuniones privadas, viajes y cenas, de acuerdo con anécdotas que el propio cantante ha compartido en entrevistas.

Mijares relató que visitó a Luis Miguel en Acapulco cuando su hijo José Manuel era bebé. Según su versión, el anfitrión reaccionó con afecto al conocer al niño y se mostró sorprendido por la paternidad de su colega.

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En otro encuentro en Miami, Mijares, Lucero y Luis Miguel salieron a cenar. Ese tipo de reuniones ha alimentado la percepción de una amistad que se mantiene lejos de los reflectores y de los anuncios públicos.

Luis Miguel anuncia una gira internacional para 2027

La cena en Manhattan ocurre días después de que Luis Miguel reapareció en sus redes sociales para anunciar el Luis Miguel Tour 2027. El cantante publicó el pasado 21 de septiembre una imagen con su rostro y el nombre de la próxima gira.

Hasta ahora, no se han confirmado ciudades, fechas ni la fecha para la venta de boletos. La empresa productora Fenix Entertainment ha indicado que la nueva etapa de conciertos se extendería entre 2027 y 2028.

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El anuncio llega después de una pausa de casi dos años tras el cierre de la gira que realizó entre 2023 y 2024. Ese recorrido superó los 180 conciertos y, según reportes de medios, generó ingresos superiores a 400 millones de dólares.

Antes de confirmar su regreso a los escenarios, Luis Miguel volvió a la vida pública como imagen de una marca de refrescos. La colaboración marcó su reencuentro con la empresa luego de 35 años de un comercial que grabó en 1991.

Durante septiembre, la campaña también incluyó el lanzamiento de una lata de edición limitada con referencias visuales al cantante. La participación publicitaria generó cuestionamientos de la asociación El Poder del Consumidor, que solicitó a Cofepris revisar la difusión de anuncios vinculados con productos que portan sellos nutrimentales.

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La aparición de Mijares en el restaurante de Manhattan se suma a las recientes noticias alrededor de Luis Miguel, quien mantiene sin detalles públicos la planeación de su gira para 2027.