Buscan que transporte en CDMX sea pet friendly, usuarios podrían viajar en Metro, Metrobús y más con sus mascotas (Foto: Twitter/V)

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Las mascotas se han convertido en una parte importante de la vida de las familias, ya no solo son animales de compañía, sino que también son un miembro más. Es por ello que se ha vuelto más frecuente que las personas viajen con sus perros o gatos, en el Congreso de la Ciudad de México se busca que el transporte público sea Pet Friendly.

La propuesta de transporte amigable con mascotas podría avanzar en la Ciudad de México con una iniciativa presentada por diputados locales del PVEM para reformar el Artículo 80 de la Ley de Movilidad y reconocer de manera expresa el derecho de las personas usuarias a viajar con animales de compañía.

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La propuesta fue presentada durante la Comisión Permanente de este miércoles en el Congreso de la Ciudad de México. De aprobarse, aplicaría en sistemas sujetos a la ley, como Metro, Metrobús, Cablebús, RTP, Transportes Eléctricos y transporte concesionado, incluidos los microbuses.

Proponen transporte público amigable con mascotas en CDMX

Proponen transporte público amigable con mascotas en CDMX (Twitter @MetrobusCDMX)

La diputada local Rebeca Peralta León, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), recordó que actualmente únicamente se permite el paso con animales de compañía, pero la reforma plantea que los choferes de transporte de pasajeros permitan el acceso y traslado de personas usuarias acompañadas de sus mascotas.

La propuesta señala que las condiciones para ingreso, permanencia y traslado deberán garantizar la seguridad de las personas usuarias, la higiene, el bienestar animal y la adecuada operación del servicio, sin que esas reglas tengan por objeto impedir de manera general el acceso.

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La legisladora explicó que la disposición no fijará desde la ley la forma en que deberán ingresar o viajar los animales en cada modalidad, debido a que las condiciones técnicas y operativas son distintas entre los diferentes sistemas de transporte.

Peralta León sostuvo que Metro, Metrobús, RTP o Cablebús tienen características distintas. Por ello, cada organismo estaría obligado a establecer cómo podrán ingresar y viajar los animales, no a decidir si los admite o no.

El STC Metro recuerda que viajar con perros en el Metro CDMX solo está permitido si el animal va dentro de una caja transportadora (Foto: Twitter/MetroCDMX)

Plazos para aplicar la reforma

La iniciativa establece un proceso de implementación en dos etapas. La Secretaría de Movilidad contaría con 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para adecuar el Reglamento de la Ley de Movilidad y establecer las condiciones generales de acceso, permanencia y traslado de las mascotas.

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Después, los organismos públicos y prestadores del servicio tendrían 90 días naturales para adecuar disposiciones administrativas, manuales, lineamientos, protocolos y demás instrumentos aplicables.

La propuesta fue presentada por Peralta León junto con sus compañeros de bancada Jesús Sesma Suárez y Manuel Talayero Pariente. El planteamiento busca que las reglas se adapten a las características y necesidades de cada sistema de movilidad, para evitar que cada organismo o prestador establezca criterios distintos.

Qué dice el reglamento del Metro CDMX sobre viajar con perros

El STC Metro recuerda que viajar con perros en el Metro CDMX solo está permitido si el animal va dentro de una caja transportadora. De acuerdo con el reglamento del Metro CDMX, la única excepción para entrar sin transportadora aplica a los perros guía o de asistencia para personas con discapacidad, quienes pueden ingresar con correa y sin restricciones en la red.

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El STC Metro precisa que, si una persona intenta trasladar a una mascota sin jaula o caja especial, el personal de seguridad puede negarle el ingreso a las instalaciones por no cumplir las medidas de seguridad.

ElMetro CDMXprecisó que los únicos animales que pueden ingresar con correa y de manera libre son aquellos de asistencia para personas con discapacidad, los perros guías o de asistencia son entrenados para brindar este servicio, por lo que no tienen restricciones para trasladarse por alguna de las líneas del Metro.