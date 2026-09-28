Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 10 jornadas disputadas del Apertura 2026

América y Toluca se mantienen como líderes del Apertura 2026 tras 10 jornadas disputadas (X@ClubAmerica)

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Terminó la jornada número 10 del Apertura 2026, y la tabla de posiciones tuvo algunos cambios dejando a Toluca y América en la cima con 20 puntos cada uno.

A pesar de la derrota de Chivas 2 goles 0 contra Querétaro en el Estadio Akron, se mantiene como tercer lugar con 18 unidades.

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Soccer Football - Leagues Cup - Toluca v FC Dallas - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - August 12, 2026 Toluca's Federico Vinas celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Tabla de posiciones del Apertura 2026 tras 10 jornadas

Querétaro marcha cuarto con 17 puntos, tras cosechar cinco triunfos, dos empates y dos derrotas. León y Atlas lo escoltan con la misma cifra, mientras que Cruz Azul es séptimo con 16 unidades luego de igualar frente a Toluca.

En la zona media, Xolos y Puebla registran 14 puntos cada uno; Monterrey acumula 13. Pachuca, Pumas y Atlético San Luis suman 12 unidades.

Toluca | 20 puntos América | 20 puntos Guadalajara | 18 puntos Querétaro | 17 puntos León | 17 puntos Atlas | 17 puntos Cruz Azul | 16 puntos Tijuana | 14 puntos Puebla | 14 puntos Monterrey | 13 puntos Pachuca | 12 puntos Pumas | 12 puntos San Luis | 12 puntos Atlante | 11 puntos Tigres | 10 puntos Santos | 10 puntos Necaxa | 8 puntos Juárez | 3 puntos

Querétaro marcha cuarto con 17 puntos, tras cosechar cinco triunfos, dos empates y dos derrotas (captura de pantalla)

En el fondo de la clasificación aparecen Juárez, Necaxa, Santos y Tigres. Los Bravos son últimos con tres puntos; detrás se ubican los Rayos, con ocho, y los Laguneros, con 10.

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Resultados que dejó la jornada 10

La jornada 10 dejó resultados que movieron la parte alta de la tabla y exhibieron la irregularidad de varios equipos. América venció 4-2 a Necaxa y firmó una de las victorias más amplias de la fecha, mientras que Toluca empató 3-3 con Cruz Azul en un partido de seis goles. Los Diablos Rojos mantuvieron capacidad ofensiva, aunque dejaron escapar puntos en su visita.

Atlante sorprendió a Monterrey con un triunfo de 4-2. El resultado representó un golpe para Rayados antes de su visita al América en la jornada 11. Atlas también respondió en casa y derrotó 3-2 a Tijuana, en un duelo cerrado que se definió por la mínima diferencia.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Cruz Azul's Gabriel Fernandez in action REUTERS/Eloisa Sanchez

Querétaro consiguió una victoria relevante al imponerse 2-0 a Chivas. El Rebaño llegó al Clásico Tapatío después de una derrota sin goles a favor, mientras que los Gallos Blancos sumaron tres puntos fuera de casa.

Tigres venció 1-0 a Puebla y Santos Laguna superó por el mismo marcador a Pachuca. Ambos partidos se resolvieron con marcadores cortos, en una jornada donde la efectividad fue determinante para asegurar los tres puntos.

Atlético de San Luis derrotó 3-2 a Pumas. Los universitarios recibieron tres goles y dejaron dudas antes de enfrentar a Cruz Azul. León, por su parte, venció 2-1 a Juárez y llegó con un resultado favorable para su siguiente compromiso ante Puebla.

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Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atletico San Luis - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - September 27, 2026 Pumas UNAM players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Los nueve encuentros de la jornada registraron 37 goles, con un promedio superior a cuatro anotaciones por partido. Las goleadas de Atlante y América, además del empate entre Cruz Azul y Toluca, marcaron una fecha de alta producción ofensiva.

¿Cómo se jugará la jornada 11 del Apertura 2026?

La jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX se jugará del viernes 9 al domingo 11 de octubre, después de la pausa por la Fecha FIFA de octubre. La actividad contempla nueve partidos y marcará el regreso del torneo tras los amistosos de la Selección Mexicana.

El viernes 9 de octubre abrirá la fecha con el partido entre Puebla y León. Más tarde, Tigres recibirá a Toluca, líder de la clasificación con 20 puntos y 23 goles anotados. Los Diablos Rojos llegan con ventaja en la diferencia de goles sobre América, que tiene las mismas unidades y un encuentro pendiente.

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El sábado 10 de octubre se disputará el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas. Guadalajara parte con mejores números en la tabla y sin derrotas como visitante, mientras que los Rojinegros buscan mejorar su rendimiento en casa, donde apenas registran una victoria.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atletico San Luis - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - September 27, 2026 Pumas UNAM's Nathan Silva remonstrates with referee Victor Alfonso Caceres Hernandez after a Pumas UNAM goal is disallowed REUTERS/Eloisa Sanchez

Ese mismo día, América enfrentará a Monterrey en el Estadio Azteca. Las Águilas buscarán mantenerse en la pelea por el liderato, mientras que Rayados intentará responder fuera de casa después de su derrota ante Atlante en la jornada previa.

La fecha cerrará el domingo 11 de octubre con el duelo entre Pumas y Cruz Azul en Ciudad Universitaria. El partido reedita la final del Clausura 2026, ganada por La Máquina. Cruz Azul llega con mejores resultados colectivos, mientras que los universitarios buscan salir de una etapa complicada bajo la dirección de Esteban Solari.

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