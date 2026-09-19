México

El Día de Muertos 2026 llegará antes a CDMX con “Un viaje al Mictlán”: fechas, sede y todos los detalles del evento

La iniciativa propone un recorrido inmersivo por los nueve niveles del inframundo mexica, entre escenarios tradicionales y arte digital

La tercera edición sumará cambios de ambientación, espacios para fotografías y elementos dinámicos en un trayecto por nueve niveles. (Ilustración: Jesús Tovar Sosa/Infobae - Foto: Fantasy Lab, portal oficial)
La tercera edición sumará cambios de ambientación, espacios para fotografías y elementos dinámicos en un trayecto por nueve niveles. (Ilustración: Jesús Tovar Sosa/Infobae - Foto: Fantasy Lab, portal oficial)
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El olor del cempasúchil, las ofrendas y el pan de muerto están a punto de tomar las calles de la Ciudad de México. La temporada de Día de Muertos comenzará desde septiembre en la capital mexicana con “Un Viaje al Mictlán”.

La experiencia inmersiva de Fantasy Lab abre este mes y propone un recorrido inspirado en los nueve niveles del inframundo mexica.

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El evento fue anunciado por el Gobierno de la Ciudad de México.
Los festejos por el Día de Muertos llegarán antes este año a la CDMX. (Cuartoscuro)

La tercera edición del evento propone seguir a Itzi, el perro guía del recorrido entre salas renovadas, arte digital, espacios para fotografías y una dinámica interactiva que acompañan el tránsito hacia el Mictlán.

El plan se adelanta varias semanas a los festejos por el 1 y 2 de noviembre y ofrece una alternativa para quienes buscan acercarse a la tradición desde el arte, la iluminación y la tecnología.

El Mictlán abrirá sus puertas antes de las celebraciones de noviembre

La experiencia llegará al público este jueves 24 de septiembre de 2026 en un espacio subterráneo que se adapta para recibir las distintas salas y ambientaciones del recorrido.

Para ubicar la visita, estos son los datos confirmados hasta ahora:

  • Evento: “Un Viaje al Mictlán”.
  • Organizador: Fantasy Lab.
  • Inicio de temporada: 24 de septiembre de 2026.
  • Sede: sótano 2 de Plaza Patriotismo.
  • Dirección: Patriotismo 229, San Pedro de los Pinos.
  • Alcaldía: Benito Juárez.
  • Público: niñas, niños, jóvenes y adultos mayores de 4 años.
“Un Viaje al Mictlán” iniciará este jueves 24 de septiembre de 2026 en el sótano 2 de la Plaza Patriotismo. (Instagram/ @fantasylaab)
“Un Viaje al Mictlán” iniciará este jueves 24 de septiembre de 2026 en el sótano 2 de la Plaza Patriotismo. (Instagram/ @fantasylaab)

El inicio en septiembre permite integrar la visita a los planes previos al Día de Muertos, sumándose a la agenda cultural que suele desplegarse durante el otoño en la capital.

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La cartelera se extenderá durante seis semanas. Esto abre opciones para acudir entre semana o durante los fines de semana, aunque la disponibilidad cambiará conforme se vendan los accesos para cada fecha y horario.

El recorrido retomará los nueve niveles del inframundo mexica

La experiencia no se presenta como una reconstrucción histórica o ceremonial. Se trata de una interpretación contemporánea que usa iluminación, arte visual y tecnología para crear ambientes vinculados con la muerte, el paso al inframundo y el descanso eterno de las almas.

“Un Viaje al Mictlán” utiliza como eje la idea del tránsito de las almas a través de los nueve niveles del Mictlán. Los visitantes avanzarán acompañados por Itzi, el perro guía que conducirá el trayecto por las distintas salas con referencias a la cosmovisión mexica:

  • Salas remodeladas con cambios en su ambientación visual.
  • Nuevos espacios dentro del trayecto.
  • Elementos dinámicos e interactivos.
  • Zonas para fotografías integradas a la escenografía.
  • Una misión que los visitantes podrán completar durante el recorrido.
  • Un posible obsequio al final de la visita para quienes concluyan esa dinámica.
El recorrido no se presenta como una reconstrucción histórica, sino como una interpretación contemporánea de la cosmovisión mexica con iluminación, arte visual y tecnología. (Fantasy Lab - portal oficial)
El recorrido no se presenta como una reconstrucción histórica, sino como una interpretación contemporánea de la cosmovisión mexica con iluminación, arte visual y tecnología. (Fantasy Lab - portal oficial)

En este sentido, la renovación busca diferenciar esta edición de las anteriores. Las personas que ya conocen el Mictlán encontrarán modificaciones en varias salas, mientras que los visitantes de primera vez podrán recorrer el concepto completo desde una perspectiva basada en el viaje de las almas.

Dónde y cómo adquirir boletos para la experiencia “Un Viaje al Mictlán”

Los boletos se venderán a través de la página oficial de Fantasy Lab y en las taquillas del recinto. La venta por ambas vías permite elegir así entre adquirir el acceso con anticipación o hacerlo directamente en Plaza Patriotismo.

  • Venta digital: página oficial de Fantasy Lab.
  • Venta presencial: taquillas de Plaza Patriotismo.
  • Inicio de actividades: 24 de septiembre.
  • Ubicación del evento: sótano 2 del centro comercial.
  • Precios de lunes a viernes: 390 pesos.
  • Precios sábados y domingos: 420 pesos.
  • Máximo de boletos: 10 por compra en línea.

“Un Viaje al Mictlán” estará disponible hasta el 8 de noviembre y será fundamental seguir los canales oficiales para no perderse ningún detalle y tener la mejor de las experiencias en la antesala al Día de Muertos 2026.

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