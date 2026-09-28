México

Así fue el altercado entre Aaron Mercury y Naim Darrechi en el cumpleaños de Abelito

Testigos registraron el altercado entre los dos creadores sucedió frente a decenas de invitados que documentaron el momento con sus celulares

Testigos registraron el momento en que la disputa entre los dos creadores de contenido en plena fiesta de Abelito. (@kaarenkagraykobs)

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Naim Darrechi y Aaron Mercury protagonizaron un altercado que casi termina a golpes durante la fiesta de cumpleaños de Abelito, celebrada el domingo 27 de septiembre.

Videos difundidos en redes mostraron el momento en que el influencer español habría lanza un vaso contra Mercury, lo que desató un forcejeo entre ambos frente a otros invitados.

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La celebración reunió a exintegrantes de La Casa de los Famosos México de distintas temporadas, entre ellos Wendy Guevara, Agustín Fernández, Elaine Haro, Masad Altamimi y Aldo De Nigris, además de creadores de contenido como el propio Naim Darrechi.

Antes de que el enfrentamiento pasara a golpes, Aldo De Nigris fue uno de los que se metió entre ambos para defender a su amigo Mercury y evitar que la pelea escalara. Los clips que circulan también mostraron a Wendy Guevara visiblemente espantada ante la escena.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que Darrechi habría actuado de esa manera contra Mercury. Ninguno de los dos influencers ha ofrecido una versión pública sobre el origen de la discusión.

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Naim Darrechi
La pelea entre ambos creadores se detuvo minutos antes de que las agresiones fueran mayores, según mostraron los clips difundidos por asistentes al festejo. (@kaarenkagraykobs)

El episodio en la fiesta de Abelito se suma a un historial de conflictos públicos protagonizados por Darrechi. Uno de los más recientes fue el ocurrido el pasado mes de mayo cuando fue detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México luego de que una azafata de Viva Aerobús lo acusara de fumar durante un vuelo procedente de Puerto Vallarta.

En esa ocasión, elementos de la Marina lo bajaron del avión y lo trasladaron a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Posteriormente fue Sol León quien documentó el operativo en transmisiones en vivo y denunció que una azafata golpeó a su asistente, Samara Uscanga.

Aquel arresto fue el tercero de Darrechi en territorio mexicano. En abril de 2023 lo detuvieron en Veracruz por alterar el orden público, y dos meses después protagonizó un zafarrancho en el mismo aeropuerto capitalino, donde agredió a reporteros y rompió una cámara. En ese caso pagó una reparación del daño por más de 100,000 pesos.

Naim Darrechi enfrenta también procesos legales en España

En España la situación legal del influencer es más grave. En 2021 se enfrentó a policías durante la disolución de un botellón ilegal en Palma de Mallorca, hecho por el cual la Fiscalía española pidió 18 meses de prisión y una multa de 1,800 euros.

Aarón Mercury
Testigos grabaron el momento exacto en que la discusión estalló frente a otros exparticipantes de La Casa de los Famosos México reunidos en la celebración del influencer. (Captura de pantalla IG)

Darrechi no se presentó al juicio correspondiente y actualmente pesa sobre él una orden de captura en ese país, circunstancia que, según diversas versiones, influyó en su decisión de radicar en México.

El altercado entre los creadores de contenido, Aarón Mercury y Naim Darrechi se produce en un contexto de exposición constante para este último, cuya vida pública ha estado marcada por rupturas mediáticas, entre ellas la relación con Yeri Mua, y por episodios de violencia que derivaron en acusaciones no resueltas judicialmente en México.

Hasta el momento, ni Darrechi ni Aarón Mercury se han pronunciado formalmente sobre lo ocurrido en la fiesta de este domingo. Tampoco Abelito, anfitrión de la celebración, ha emitido comentarios sobre el incidente registrado en su propio festejo.

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