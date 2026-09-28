Sheinbaum cuestiona actuación de la ONU ante guerras y conflictos: pide un organismo “más ágil”

La presidenta Sheinbaum y el canciller Velasco llevaron a la Asamblea General un diagnóstico compartido por decenas de naciones: el organismo multilateral carece de agilidad y legitimidad para responder a las crisis contemporáneas

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este lunes 28 de septiembre, durante su conferencia matutina, el papel de la ONU ante conflictos como los de Ucrania, Palestina e Irán, y planteó que el organismo sea “más ágil”. También dijo que México aún no define a qué aspirante respaldará para la Secretaría General.

Preguntada por la necesidad de que América Latina, el Caribe y África tengan un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, respondió que el tema va más allá de eso.

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Sheinbaum: “más que un asiento es una reforma”

Durante la conferencia del lunes 28 de septiembre, la mandataria citó los conflictos en Ucrania, Palestina e Irán y sostuvo que Naciones Unidas debe recuperar su función de pacificación mundial

La mandataria se refirió a lo planteado por el canciller Roberto Velasco en la ONU. Sostuvo que, más que un asiento, lo que se necesita es una reforma del organismo.

Sobre su desempeño actual, afirmó que a Naciones Unidas “realmente no se le ha visto” frente a la situación mundial. Citó Ucrania, Palestina e Irán y preguntó: “¿dónde están Naciones Unidas?”

Según Sheinbaum, la ONU debe:

Tener un papel de pacificación mundial .

Respetar la Carta de Naciones Unidas.

Garantizar la igualdad de los Estados y las naciones.

Ser un organismo “más ágil”, más allá del asiento en el Consejo de Seguridad.

Al cierre de la respuesta dijo que “ya podemos dedicar un día a Naciones Unidas”.

Antecedentes. En el arranque del periodo de sesiones de la Asamblea General, Sheinbaum consideró que el organismo está rebasado por conflictos como el de Palestina, la guerra de Irán, los bloqueos a Cuba y lo ocurrido en Venezuela. También cuestionó que una parte importante de las decisiones se concentre en el Consejo de Seguridad, donde cinco países tienen derecho de veto.

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Lo que planteó Roberto Velasco en la Asamblea General

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participó en la sesión de debate de la Asamblea General de la ONU este 25 de septiembre de 2026, donde resaltó la política de igualdad sustantiva en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Crédito: Canal Once)

El canciller pronunció su discurso el 25 de septiembre en la 81.ª Asamblea General, en Nueva York, en representación de la presidenta. Según reportes de su intervención y del comunicado de la SRE, sus planteamientos fueron:

Reforma de la ONU: pidió un organismo “más eficaz y más transparente” y dijo que la legitimidad de las instituciones depende de su capacidad de transformar la vida de las personas. Añadió que el cambio debe ir más allá de los procedimientos administrativos y alcanzar la forma en que la ONU ejerce su liderazgo.

Veto: México y Francia renovaron su iniciativa para que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan voluntariamente de usar el veto ante genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a gran escala. La SRE informó que cuenta con el respaldo de 128 Estados.

Mediación: México trabaja con Noruega, Qatar y Suiza en prevención de conflictos y solución pacífica de controversias, y con Noruega en el grupo UN80 Global.

Conflictos: reiteró el reconocimiento al Estado de Palestina y la solución de dos Estados, y el rechazo al embargo contra Cuba.

Secretaría General: la SRE informó que, en el contexto de la renovación del cargo, México sostiene que “también en Naciones Unidas es tiempo de mujeres”.

El 26 de septiembre, Velasco cerró su participación con una reunión con el secretario general, António Guterres. De acuerdo con la Cancillería, Guterres reconoció las contribuciones de México al proceso de reforma conocido como ONU80.

México, sin candidata tras el retiro de Bachelet

El apoyo de Ciudad de México a la expresidenta chilena quedó sin sustento tras su retiro del proceso, mientras los sondeos revelan que ninguna candidatura latinoamericana concentra aún los respaldos suficientes en el Consejo de Seguridad

Consultada sobre qué perfiles apoyaría México, Sheinbaum recordó que su gobierno respaldaba a Michelle Bachelet. Explicó que la expresidenta chilena decidió retirarse porque los países del Consejo de Seguridad no la apoyaban. Agregó que no han tomado una decisión y que esperarán.

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Bachelet anunció su retiro el 19 de septiembre, un día después del tercer sondeo informal del Consejo, del que trascendieron resultados por fuentes diplomáticas. En ese sondeo obtuvo un voto favorable, 11 en contra y tres abstenciones, y quedó penúltima entre ocho postulantes. El 21 de septiembre, Sheinbaum dijo que México esperaría a conocer a los aspirantes que lleguen al final del proceso para definir su voto.

Según esas fuentes, la costarricense Rebeca Grynspan obtuvo nueve votos a favor y cinco en contra, y la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, ocho a favor y seis en contra. La ecuatoriana María Fernanda Espinosa reunió tres apoyos. El Consejo no publica los resultados.

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El mandato de Guterres termina el 31 de diciembre. Para ganar, un candidato necesita al menos nueve votos en el Consejo de 15 miembros y no recibir el veto de ninguno de los cinco permanentes. Después, la Asamblea General de 193 miembros designa a quien recomiende el Consejo.