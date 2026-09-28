México

Padres de los 43 no fueron convocados al informe de Ayotzinapa; Sheinbaum explica por qué

La presentación oficial de nuevas líneas de investigación ocurre mientras los familiares reclaman acceso a los folios militares y acompañamiento internacional

La mandataria afirma que los padres ya conocen el contenido, niega una convocatoria para este lunes y señala que el gobierno federal mantiene comunicación mediante Segob, la FGR y otras instancias
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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó este lunes, en su conferencia matutina, por qué las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fueron convocados a la presentación pública del informe sobre el caso. Aseguró que ya conocen su contenido y que “no hay nada nuevo” frente a lo que se les informó en la última reunión en la que ella estuvo presente.

La mandataria respondió a la reportera Noemí Gutiérrez, de Legal Media Group. La periodista le planteó que los familiares se quejaron durante la marcha del sábado de haber sido convocados de último momento y que también están inconformes.

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“Ellos ya conocen el informe”

La mandataria afirma que los padres ya conocen el contenido, niega una convocatoria para este lunes y señala que el gobierno federal mantiene comunicación mediante Segob, la FGR y otras instancias

Sheinbaum sostuvo que lo que se presente hoy es exactamente lo mismo que se comunicó a los padres. “No se va a informar nada que no se les haya informado a ellos”, afirmó.

Cuando se le preguntó si se convocaría a las familias a la presentación, respondió: “El día de hoy no”. Aclaró que se trata de una conferencia de prensa o un informe público.

Sobre un llamado adicional a los padres y madres que marcharon el sábado, dijo que el gobierno mantiene relación con ellos a través de:

  • La Secretaría de Gobernación
  • Las instancias de Derechos Humanos
  • La Comisión Especial
  • La Fiscalía General de la República (FGR)

Agregó que algunas solicitudes particulares las atiende personalmente.

GIEI: “ya no existe”

La reportera también le preguntó por el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que las familias han pedido insistentemente.

Sheinbaum fue tajante: “El GIEI ya no existe”. Explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo disolvió. Añadió que, cuando su gobierno pidió al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos valorar qué expertos podían apoyar, este decidió no convocar a los integrantes del GIEI, sino a otros especialistas aún por definirse.

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Dijo que existe contacto con personas que pertenecieron al grupo, aunque con “limitaciones”. También adelantó que hablará de temas que, según dijo, el GIEI no investigó en su momento.

¿Qué se presentará este lunes?

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De acuerdo con lo que Sheinbaum expuso en la misma conferencia, el informe se dará a conocer a la una de la tarde. Incluirá nuevas líneas de investigación basadas en metodologías que no se habían utilizado, en las carpetas de investigación y en los teléfonos usados esa noche y después. La presidenta aclaró que la investigación no está cerrada.

La presentación estará a cargo del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina, y del fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán. Sheinbaum pidió a Medina que acuda a la conferencia de mañana para responder dudas adicionales.

Contexto: lo que reclaman las familias

El sábado, al cerrar la marcha por los 12 años de la desaparición, los familiares exigieron en el Zócalo que la Sedena entregue más de 800 folios de inteligencia militar y pidieron el regreso del GIEI.

El informe se había previsto para el viernes, pero Sheinbaum lo movió al lunes al señalar que ese día había demasiadas actividades y que el sábado sería la marcha. Medios como Proceso reportaron que, tras cinco días de actividades, los padres aún no tenían acceso al informe. Sheinbaum sostiene lo contrario: que ya conocen sus contenidos.

El tema del GIEI ya se había tratado con las familias. En mayo, en una reunión en Palacio Nacional, la presidenta les informó que no sería posible su regreso y se comprometió a buscar un nuevo mecanismo internacional para esclarecer el caso.

Un caso con 12 años sin resolver

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” desaparecieron en Iguala, Guerrero. Es considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves de la historia reciente de México y, doce años después, solo se han identificado los restos de tres de ellos.

Este lunes el gobierno federal presenta su informe. Las familias, por su parte, mantienen sus demandas de conocer el paradero de los normalistas, obtener los folios militares y contar con acompañamiento internacional.

*Información en desarrollo

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