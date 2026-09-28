Philadelphia Eagles vs Chicago Bears: cuándo y dónde EN VIVO el Monday Night Football desde México

Los Osos tendrán una dura ausencia, ya que no podrán contar con su mariscal de campo titular por una lesión, Caleb Williams. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Philadelphia Eagles se medirá las caras ante los Chicago Bears este lunes 28 de septiembre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) desde el Soldier Field en el clásico juego de Monday Night Football que dará cierre a la Semana 3 de la NFL.

Incertidumbre por la posición de QB en Chicago

Caleb Williams no podrá jugar este lunes por la lesión sufrida frente a los Vikings. (Matt Marton-Imagn Images)

Los Chicago Bears enfrentan incertidumbre de cara al partido de este lunes por la noche ante los Philadelphia Eagles. Caleb Williams, mariscal de campo titular, no estará disponible debido a una lesión en el isquiotibial derecho.

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Williams sufrió la molestia hacia el final de la derrota de Chicago por 9-3 ante los Minnesota Vikings en la Semana 2. El quarterback no entrenó durante la semana previa al duelo contra Filadelfia y su evolución será evaluada semana a semana.

La buena noticia para los Bears es que la lesión sería menos grave de lo que se temía en un primer momento. El equipo espera que Williams pueda regresar en un periodo corto, aunque todavía no existe una fecha definida para su vuelta.

Tyson Bagent, suplente de Williams, regresó este sábado a los entrenamientos con participación completa y pese a librar el protocolo de conmoción, su estatus permanece como cuestionable y de acuerdo con Adam Schefter, de ESPN, señala Case Keenum se perfila para iniciar como quarterback titular de los Bears ante los Eagles

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Eagles por su tercer triunfo de la temporada

Eagles va por su terca victoria consecutiva de la temporada. (Steve Roberts-Imagn Images)

Los Philadelphia Eagles llegan con dos victorias a su juego de este lunes por la noche, aunque han necesitado resolver ambos partidos en los últimos instantes.

En la Semana 1, los Eagles vencieron a los Washington Commanders. El encuentro quedó definido después de que el equipo comandado en ese entonces por Jayden Daniels no consiguió convertir una jugada de dos puntos que habría enviado el duelo a tiempo extra.

El equipo volvió a verse en una situación parecida durante la segunda jornada. Los Eagles estuvieron cerca de sufrir una derrota ante los Tennessee Titans, en un partido que se mantuvo parejo durante los últimos minutos.

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Darius Cooper apareció en la recta final para darle el triunfo a Filadelfia con un touchdown a menos de nueve segundos para terminar el juego, por lo que ambas de sus victorias han sido sufridas y necesitado de las últimas instancias para conseguirlo.

El tema de las lesiones también ha perjudicado a los Philadelphia Eagles pues no podrán contar esta noche con Dallas Goedert, ala cerrada titular del equipo, debido a una lesión de rodilla.

La ausencia de Goedert obliga a Filadelfia a ajustar sus alternativas en la ofensiva aérea. El equipo deberá repartir esa responsabilidad entre el resto de sus receptores.

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Sin embargo, la buena noticia es la recuperación de Saquon Barkley, quien salió con molestias el juego pasado pero ha logrado recuperarse para el duelo de este lunes.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre los Philadelphia Eagles y los Chicago Bears podrá verse este lunes 28 de septiembre desde las 18:15 horas a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.