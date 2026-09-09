Gran parte de los retrasos en la Línea 1 del Metro CDMX son causados por usuarios: Brugada niega fallas tras remodelación

Retrasos en el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX son causados por usuarios, según Clara Brugada (Jefatura Gobierno CDMX / Infobae)

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A once meses de la reapertura total de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) tras obras de remodelación, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, negó que en la nueva línea rosa existan fallas y que estén asociadas con los retrasos que ha presentado el servicio.

En repetidas ocasiones, usuarios de la Línea 1 del Metro CDMX han reportado retrasos en el paso de trenes, tanto en dirección Pantitlán como Observatorio. Y es que, luego de que se dio a conocer que se han registrado mil 25 fallas hasta agosto de 2026 en la operación de la Línea 1, la mandataria aclaró la situación.

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Fue en conferencia de prensa que Clara Brugada señaló a los usuarios como los responsables de los retrasos en el servicio de la Línea 1, negó que existan fallas mecánicas que perjudiquen en paso constante de trenes, en especial luego de la intervención que realizó el gobierno capitalino, proyecto que tardó tres años en finalizarse.

Retrasos en el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX se deben a activación de palancas de emergencia, explica Brugada

Clara Brugada señaló a los usuarios como los responsables de los retrasos en el servicio de la Línea ( VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con la explicación que dio la jefa de gobierno, los contratiempos en los traslados en la línea rosa se deben a que los usuarios activan constantemente las palancas de emergencia, las cuales obliga a los trenes a frenar su avance y provoca un retraso en la reanudación de la marcha, es decir que descartó que se traten de fallas mecánicas.

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“Muy importante aclarar que estas fallas, no son fallas mecánicas. No se ha tenido una falla mecánica desde que se entregó ya renovado el Metro Línea 1. Se trata de las veces que los ciudadanos activan las palancas”, compartió.

La mandataria agregó que el público usuario suele utilizarlas de manera constante, lo que perjudica el avance periódico de los trenes, el tiempo promedio es de 2 minutos entre estaciones, pero con la activación de la palanca de emergencia el servicio puede demorar más de cinco minutos en reanudarse.

“Las activan justamente por diversas razones: objetos extraviados, personas que se sienten mal, en fin, por muchas razones. Entonces, si decimos que son fallas, pensamos que el Metro tiene algún problema y por eso se para, no. Tiene que ver con estas palancas KFS, este sistema que cuando es activado, por supuesto se frena el Metro. Pero es prácticamente promovido por los ciudadanos”, dijo Clara Brugada.

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40 minutos será el tiempo de trasladado de Pantitlán a Observatorio tras la renovación de la Línea 1 del Metro de CDMX. Foto: X/@MetroCDMX.

En consecuencia, la ex alcaldesa de Iztapalapa enfatizó que la remodelación de la Línea 1 no se ha visto perjudicada en estos meses que ya opera en su totalidad el servicio. “Entonces, queremos dejar muy claro que no se trata de fallas mecánicas que tenga esta Línea 1 del Metro”, reiteró.

Según con las autoridades capitalinas, la Línea 1 del Metro CDMX traslada todos los días a medio millón de personas, el servicio opera con 31 trenes, en ocasiones la afluencia de gente afecta la operación de trenes por el tiempo que se toma el cierre de puertas, pero insistieron que no existen fallas mecánicas que comprometan la operación.

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Por último, la jefa de gobierno de la CDMX precisó que le darán seguimiento a la operación de la Línea 1 para detectar cualquier anomalía que pueda presentarse. “Siempre vamos a estar muy al pendiente de lo que acontezca en el Metro y por eso tenemos un plan de atención. Pero en el caso de la Línea 1, tiene un año que fue entregada totalmente renovada, no tenemos ese problema”.

Se registró un incidente en la Línea 1 del Metro CDMX. Se observa a pasajeros en andenes y pasillos llenos de humo tras una explosión que se originó en la zona de vías . Varias personas transitan a pie mientras algunas graban con teléfonos móviles. La situación, atribuida a una explosión por un objeto metálico, afectó la circulación de los trenes (X/ @MrElDiablo8)

Línea 1 del Metro CDMX reanudó servicio completo tras tres años de modernización

La Línea 1 del Metro CDMX reanudó su servicio completo el domingo 16 de noviembre, después de una modernización que duró tres años y cuatro meses. La obra tuvo un costo de 37,000 millones de pesos y buscó extender 50 años la vida útil de la línea, con capacidad para transportar hasta 850,000 pasajeros al día.

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La intervención abarcó cerca de 20 kilómetros de vías y las 20 estaciones de la Línea 1. Los trabajos incluyeron el reemplazo total de la infraestructura ferroviaria, la renovación de sistemas eléctricos, drenaje, ventilación, accesibilidad y la reconstrucción de la terminal Observatorio, donde se previó la conexión con el Tren Interurbano México-Toluca.

En las vías se instalaron 240 kilómetros de perfiles ferroviarios, 200,000 toneladas de balasto y 60,000 durmientes de concreto, que sustituyeron las piezas de madera. También se colocaron 30,000 aisladores y 64 aparatos de cambio de vía.

La modernización comenzó el 11 de julio de 2022 con el cierre del tramo Pantitlán-Salto del Agua. La reapertura se realizó por etapas entre octubre de 2023 y abril de 2025, hasta que el domingo 16 de noviembre de 2025 quedó restablecido el recorrido completo de Pantitlán a Observatorio.

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