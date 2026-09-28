¿Fue actuada? Acusan a Aaron Mercury y Naim Darrechi de fingir su pelea en Ring Royale 2

Naim Darrechi y Aaron Mercury protagonizaron un altercado que casi termina a golpes durante la fiesta de cumpleaños de Abelito, celebrada el domingo 27 de septiembre.

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Aaron Mercury y Naim Darrechi protagonizan un altercado que casi llega a los golpes durante la fiesta de cumpleaños de Abelito, celebrada el pasado domingo 27 de septiembre, luego de que el influencer español presuntamente arrojó un vaso con bebida al mexicano.

La discusión se vuelve viral porque, antes del intercambio, ambos aparecen juntos, sonrientes y compartiendo tragos, un detalle que lleva a usuarios de redes sociales a cuestionar si el episodio habría sido armado.

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Los videos difundidos muestran a los creadores de contenido conviviendo uno junto al otro antes de la confrontación. En esas imágenes se les ve bromeando, sonriendo y bebiendo durante la celebración, sin señales aparentes de una discusión.

El contraste entre esos clips y las grabaciones posteriores abrió especulaciones entre internautas. Algunos usuarios sostienen que la pelea pudo formar parte de una estrategia para generar atención en redes sociales, aunque ninguno de los involucrados ha confirmado esa versión.

La discusión ocurre en medio de rumores sobre una posible participación de ambos en Ring Royale 2, evento de combates entre figuras del entretenimiento que prepara Poncho de Nigris para el 2 de marzo de 2027.

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Aaron Mercury y Naim Darrechi pasan de convivir a un forcejeo

Acusan a Aaron Mercury y Naim Darrechi de fingir su pelea para Ring Royale 2: nuevos videos muestran detalles (RS)

El altercado ocurre frente a decenas de invitados que asisten a la fiesta de Abelito. Varios de ellos sacan sus celulares para grabar el momento en que Aaron Mercury y Naim Darrechi quedan frente a frente.

En los videos que circulan en redes sociales, Darrechi aparece discutiendo con Mercury. Testigos aseguran que el español habría arrojado un vaso con presunta bebida alcohólica contra el ex participante de La Casa de los Famosos México.

La acción provoca que varias personas se acerquen para impedir que el intercambio escale. La confrontación no llega a los golpes, aunque las imágenes muestran un forcejeo entre los dos influencers.

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Aldo De Nigris interviene para separar a los involucrados y respaldar a Mercury. El regiomontano se coloca entre ambos mientras otros asistentes intentan contener a Darrechi y alejarlo del lugar donde se encontraba su compañero.

Wendy Guevara también aparece en algunos de los clips difundidos. La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México luce sorprendida ante el pleito registrado durante la celebración.

Dania Méndez, Aldo De Nigris y Wendy Guevara intervienen en la fiesta de Abelito

La fiesta de Abelito reúne a ex participantes de distintas temporadas de La Casa de los Famosos México y a creadores de contenido. Entre los asistentes se encuentran Wendy Guevara, Agustín Fernández, Elaine Haro, Masad Altamimi y Aldo De Nigris.

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Testigos registraron el momento en que la disputa entre los dos creadores de contenido en plena fiesta de Abelito. (@kaarenkagraykobs)

Dania Méndez también habría intervenido durante el momento de tensión. Las versiones compartidas por asistentes y usuarios señalan que varias figuras presentes buscaron evitar una pelea frente al resto de los invitados.

El incidente llama la atención por el cambio que muestran los videos. Antes del conflicto, Mercury y Darrechi aparecen relajados durante la fiesta. Después, los dos quedan involucrados en una discusión que obliga a otros famosos a separarlos.

Hasta el momento, no hay una explicación pública sobre el origen de la diferencia. Aaron Mercury no ha publicado una versión formal sobre el episodio, mientras que Naim Darrechi tampoco ha aclarado qué habría detonado el intercambio.

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Abelito, anfitrión de la fiesta, tampoco se ha pronunciado sobre el incidente que se registra en su cumpleaños. El material continúa circulando en TikTok, Instagram y X, donde se multiplican las versiones sobre lo ocurrido.

Usuarios cuestionan si el altercado podría estar vinculado con Ring Royale 2

Las grabaciones previas a la confrontación alimentan la teoría de que el pleito pudo ser planeado. Usuarios señalan que la convivencia entre Aaron Mercury y Naim Darrechi parecía amistosa pocos minutos antes del momento de tensión.

La sospecha toma fuerza por los rumores que colocan a los dos influencers entre los posibles participantes de Ring Royale 2. El formato reúne a personalidades de internet y televisión en combates de exhibición.

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Poncho de Nigris organiza la segunda edición del evento, programada para el 2 de marzo de 2027. Hasta ahora, la organización no ha anunciado oficialmente a Mercury ni a Darrechi como parte de la cartelera.

Los participantes confirmados incluyen a Wendy Guevara, Óscar Burgos y Ernesto Chavana. Entre las peleas que generan expectativa está un posible duelo entre Chavana y Burgos, dos figuras de la televisión regiomontana.

La posible incorporación de Aaron Mercury y Naim Darrechi no ha sido confirmada. Por esa razón, las versiones que relacionan la discusión de la fiesta con una promoción para Ring Royale 2 se mantienen como especulaciones surgidas en redes sociales.

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Naim Darrechi enfrenta antecedentes de conflictos públicos en México

El episodio en la fiesta de Abelito se suma a otros conflictos públicos atribuidos a Naim Darrechi durante su estancia en México. Uno de los más recientes se registra en mayo, cuando es detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Usuarios cuestionan si el altercado podría estar vinculado con Ring Royale 2 (@kaarenkagraykobs)

En ese caso, una azafata de Viva Aerobús lo acusa de fumar durante un vuelo procedente de Puerto Vallarta. De acuerdo con los reportes difundidos entonces, elementos de la Marina lo bajan de la aeronave y lo trasladan ante autoridades capitalinas.

Darrechi también fue detenido en abril de 2023 en Veracruz por presuntamente alterar el orden público. Meses después protagoniza otro incidente en el aeropuerto capitalino, donde habría agredido a reporteros y dañado una cámara.

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El creador español pagó una reparación del daño superior a 100,000 pesos por ese caso, según los reportes divulgados en ese momento. En España, enfrenta un proceso relacionado con un incidente ocurrido en Palma de Mallorca en 2021.

Mientras las imágenes de la fiesta siguen generando comentarios, no existe una postura confirmada de Aaron Mercury, Naim Darrechi ni de Abelito sobre el motivo de la discusión o sobre los rumores de una pelea en Ring Royale 2.