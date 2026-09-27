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¿Tu hora de comida cuenta como parte de la jornada laboral? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

La ley garantiza al menos 30 minutos de descanso en jornadas continuas y establece cuándo ese tiempo debe contarse como parte de las horas trabajadas

Una mujer sentada a una mesa de madera come ensalada de un recipiente de vidrio dentro de una oficina iluminada con ventanales
Una trabajadora toma su descanso para comer durante la jornada laboral. La Ley Federal del Trabajo establece una pausa mínima de 30 minutos en jornadas continuas.
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La hora de comida suele aparecer en los horarios de trabajo, pero una duda frecuente es si ese periodo forma parte de la jornada laboral. La respuesta depende de las condiciones en que la persona trabajadora toma su descanso, especialmente de si puede salir del lugar donde presta sus servicios.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un descanso mínimo de 30 minutos durante la jornada continua. También dispone que, si la persona no puede salir de su lugar de trabajo durante las horas de reposo o comida, ese tiempo debe computarse como tiempo efectivo de la jornada. Ambas reglas están previstas en los artículos 63 y 64 de la ley.

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Esto significa que el descanso y la forma de contabilizarlo son asuntos relacionados, pero distintos. La ley fija un mínimo para la jornada continua; para saber si el periodo de comida cuenta como tiempo trabajado, hay que revisar si la persona tiene libertad para salir durante ese lapso.

¿Cuántos minutos de comida o descanso marca la Ley Federal del Trabajo?

El artículo 63 de la LFT señala que durante una jornada continua de trabajo se concederá a la persona trabajadora un descanso de media hora, por lo menos. Se trata de un mínimo: el artículo no prohíbe que un centro de trabajo otorgue un periodo más amplio.

Tres compañeros de trabajo toman un café durante su descanso obligatorio (Canva)
Tres compañeros de trabajo toman un café durante su descanso obligatorio (Canva)

La precisión «jornada continua» es relevante. La disposición se refiere a los casos en que el trabajo se desarrolla de forma seguida y se concede una pausa durante ese periodo. Por ello, no basta con afirmar que toda persona tiene exactamente «una hora de comida» por mandato de esta norma: el tiempo mínimo que menciona el artículo 63 es de 30 minutos.

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Para entender qué ocurre con el pago, también debe considerarse la definición legal de jornada. El artículo 58 la describe como el tiempo durante el cual la persona trabajadora está a disposición de su empleador para prestar sus servicios. Esa definición ayuda a explicar por qué las condiciones reales del descanso importan al contabilizar las horas de trabajo.

¿Cuándo cuenta la hora de comida como tiempo trabajado?

El artículo 64 de la Ley Federal del Trabajo establece una condición concreta: cuando la persona trabajadora no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o comida, el tiempo correspondiente se computará como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. En ese supuesto, la pausa forma parte de las horas laborales contabilizadas.

Por ejemplo, si una persona permanece en su centro de trabajo durante el descanso porque no tiene permitido salir, ese periodo no debe tratarse como tiempo ajeno a la jornada. La regla se refiere a la posibilidad de salir del lugar de prestación de servicios, por lo que conviene revisar cómo se aplica el horario en la práctica, además de lo que indique por escrito.

En cambio, el artículo 64 no establece que todo periodo de comida cuente automáticamente como tiempo efectivo de trabajo. Si la persona puede salir y disponer libremente de ese lapso, la disposición citada no obliga, por esa sola razón, a incluirlo en la jornada. El horario acordado y las condiciones concretas permiten determinar cómo se organiza la pausa.

Infografía con ilustraciones de trabajadores en su descanso, relojes, un registro de horario y texto sobre la Ley Federal del Trabajo.
El artículo 64 de la Ley Federal del Trabajo determina que el tiempo de comida integra la jornada laboral si la persona no puede salir de su centro de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, estas son las preguntas clave para revisar un horario:

  • ¿La jornada es continua? Si lo es, corresponde un descanso de al menos 30 minutos.
  • ¿La persona puede salir del lugar donde trabaja durante la pausa? Si no puede hacerlo, ese tiempo se computa como parte de la jornada.
  • ¿Cuánto dura realmente el descanso? La ley fija un mínimo para la jornada continua, aunque puede concederse más tiempo.
  • ¿Cómo se registra la entrada, la pausa y la salida? Comparar el horario registrado con las condiciones reales ayuda a identificar si el descanso se está contabilizando correctamente.

¿La media hora de comida debe pagarse por separado?

Que el descanso se compute como tiempo efectivo de la jornada no significa que la ley ordene entregar un bono o un pago adicional identificado como «media hora de comida». La consecuencia del artículo 64 es que ese periodo se incluye al contar las horas de trabajo cuando la persona no puede salir del lugar donde presta sus servicios.

Una mujer con cabello corto oscuro toma comida de un bufé con pinzas, sosteniendo un plato y una bandeja, con varias opciones de vegetales y un ambiente de oficina moderno de fondo.
Una persona toma una bandeja mientras su mirada se dirige naturalmente hacia opciones vegetales más visibles y atractivas en el bufé de un moderno ambiente laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta distinción importa al revisar horarios de entrada y salida. Si una empresa registra ocho horas de trabajo y, además, descuenta 30 minutos de comida a una persona que no puede abandonar el lugar durante la pausa, es necesario revisar si está dejando fuera tiempo que la ley manda computar como parte de la jornada.

En resumen, la Ley Federal del Trabajo garantiza al menos media hora de descanso en la jornada continua. Para determinar si la comida cuenta dentro del horario laboral, la pregunta decisiva es si la persona trabajadora puede salir del lugar de trabajo durante ese periodo. Los artículos 63 y 64 permiten revisar cada caso sin asumir que todas las pausas se contabilizan de la misma manera.

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