Filtran nombre del último eliminado de La Casa de los Famosos México y sus finalistas, según encuestas finales

Un presentador analiza capturas de pantalla de encuestas publicadas en redes sociales relacionadas con el programa La Casa de los Famosos México. En el video se muestran porcentajes de votación y cálculos promedio para los participantes nominados.

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La encuesta digital de Vaya Vaya coloca a Brianda Deyanara como la participante con mayor riesgo de convertirse en la última eliminada de La Casa de los Famosos México este domingo 27 de septiembre de 2026, en lo que es la gala de semifinal que transmite Las Estrellas a las 20:30 horas.

El sondeo difundido por el periodista Gerardo Escareño mide preferencias en redes sociales y apunta a una disputa cerrada con Memo Schutz por el último lugar disponible en la final.

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De acuerdo con los porcentajes acumulados por Vaya Vaya, Brianda registra 19.5% de apoyo, mientras Memo Schutz suma 20.5%. La diferencia es de un punto porcentual y mantiene abierta la posibilidad de que cualquiera de los dos abandone el reality antes de la semana final.

La encuesta no corresponde a la votación oficial del programa. Escareño advierte que sus números funcionan como un termómetro de la conversación entre seguidores del formato, mientras el público define el resultado mediante los canales habilitados por la producción.

Brianda Deyanara y Memo Schutz quedan al fondo de la encuesta

La medición compartida el sábado reúne los resultados de encuestas aplicadas entre miércoles y viernes, además de una actualización en Facebook. En el acumulado, Ese Pérez lidera la placa de nominados con 27.5% de respaldo.

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Ernesto Laguardia aparece en el segundo sitio con 21.5%. Memo Schutz ocupa la penúltima posición con 20.5%, seguido por Brianda Deyanara, quien cierra la tabla con 19.5%.

Brianda Deyanara y Memo Schutz quedan al fondo de la encuesta

La distancia entre los cuatro habitantes en riesgo no permite anticipar una eliminación definitiva. Entre el primer lugar y la última posición hay ocho puntos porcentuales, una brecha que puede modificarse cuando se active la votación oficial.

En la encuesta de Facebook mostrada por Escareño, Ese Pérez alcanza 33%. Brianda Deyanara obtiene 23%, mientras Ernesto Laguardia y Memo Schutz empatan con 22% cada uno.

El contraste entre ese ejercicio aislado y la sumatoria semanal cambia el orden de los participantes. Brianda aparece con una cifra mayor en Facebook, pero queda debajo de Memo en el acumulado que presenta Vaya Vaya.

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Escareño plantea que la eliminación estaría entre Brianda y Memo, aunque insiste en que los porcentajes se mantienen sujetos a cambios antes de la emisión dominical. La votación oficial del programa abre a las 20:30 horas, de acuerdo con la información compartida sobre la semifinal.

Gema Garoa asegura el cuarto lugar en la final

La placa de nominados queda integrada por Ese Pérez, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Brianda Deyanara después de que Gema Garoa gana el último duelo de salvación.

Con ese resultado, Gema se convierte en la cuarta finalista de la temporada. Su pase se suma a los lugares que ya tienen Karina Torres, Yahir y Mariana Ochoa.

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Los cuatro habitantes fuera de la final dependen ahora de la votación del público. La gala de este domingo define quién abandona la casa y quién completa el grupo de cinco participantes que llegará a la última semana.

La conducción de la emisión corre a cargo de Galilea Montijo. La gala se transmite por Las Estrellas y también estará disponible en ViX para los usuarios de la plataforma.

La salida de uno de los nominados dejará una final integrada por Karina Torres, Yahir, Mariana Ochoa, Gema Garoa y el habitante que sobreviva a la última eliminación de la temporada.

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La gala del 27 de septiembre define a los cinco finalistas

Gema Garoa celebra junto a sus compañeros al clasificarse a la etapa final del programa La Casa de los Famosos México. (YouTube)

La semifinal de La Casa de los Famosos México se realiza este 27 de septiembre de 2026 a las 20:30 horas. El programa llega a esta etapa con cuatro habitantes protegidos y cuatro nominados que buscan el último boleto.

La definición adquiere peso porque será la última ocasión en que el público elija entre una placa de eliminación. A partir de ese resultado, los cinco finalistas competirán por el voto que decidirá al ganador.

Según los datos difundidos por Vaya Vaya, Ese Pérez llega con la mayor cifra entre los nominados, seguido por Ernesto Laguardia. La contienda más cerrada se concentra entre Memo Schutz y Brianda Deyanara.

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La encuesta de Escareño no sustituye los mecanismos del reality ni anticipa un resultado oficial. El desenlace depende de la participación de los seguidores durante la emisión de Las Estrellas y la transmisión en ViX.

La final de La Casa de los Famosos México será el 4 de octubre

La gran final está programada para el domingo 4 de octubre de 2026. Ese día, los cinco finalistas buscarán reunir los votos suficientes para quedarse con el premio de 4,000,000 de pesos.

La eliminación de este domingo define la última plaza de esa competencia. Brianda Deyanara y Memo Schutz aparecen como los nombres con menor margen en la encuesta de Vaya Vaya, aunque la votación oficial tendrá la última palabra.

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