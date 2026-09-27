México

Ofensiva federal en Mazatlán: caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza tras una semana de acciones contra el Cártel de Sinaloa

En siete días, fuerzas federales reportaron 21 detenidos en distintos operativos de Sinaloa; entre ellos hay presuntos operadores de Los Chapitos y La Mayiza, además de armas, explosivos, drogas y miles de cartuchos asegurados

Ocho hombres fueron detenidos con armas, explosivos y fentanilo en Mazatlán, Sinaloa, informó Omar García Harfuch este viernes. (Crédito: X | @OHarfuch)
Ocho hombres fueron detenidos con armas, explosivos y fentanilo en Mazatlán, Sinaloa, informó Omar García Harfuch este viernes. (Crédito: X | @OHarfuch)
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La ofensiva federal desplegada durante la última semana en Sinaloa dejó una sucesión de detenciones y aseguramientos que alcanzó a presuntos integrantes de Los Chapitos y La Mayiza, las dos facciones del Cártel de Sinaloa enfrentadas desde septiembre de 2024.

Entre el 19 y el 25 de septiembre, las autoridades informaron de distintos operativos en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa que derivaron en la captura de presuntos integrantes de estructuras criminales, además de decomisos de armas largas, cartuchos, explosivos, drogas y vehículos.

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La secuencia comenzó el 19 de septiembre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina fueron agredidos durante recorridos terrestres en la zona serrana de Sinaloa, en los límites con Durango.

Tras repeler la agresión, las fuerzas federales detuvieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad, y aseguraron 17 armas largas, más de 120 cargadores, cartuchos, 40 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico y seis camionetas, una de ellas con blindaje artesanal.

Las autoridades ubicaron el despliegue como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, aunque en ese momento no atribuyeron públicamente a los detenidos una de las dos facciones del Cártel de Sinaloa.

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Tres días después, el 22 de septiembre, la operación alcanzó a un presunto operador con funciones logísticas dentro de una estructura criminal asentada en Mazatlán.

Jesús Antonio “N” fue detenido junto con otras tres personas durante una acción coordinada por la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), Marina y Defensa, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con las autoridades, el detenido era identificado como operador logístico y generador de violencia y se encargaba de coordinar actividades relacionadas con el abastecimiento, la logística operativa y la administración de recursos vinculados con la comercialización de narcóticos en el municipio.

Los operativos en Mazatlán derivaron en la captura de presuntos integrantes de células vinculadas con Los Chapitos y La Mayiza, además del aseguramiento de armas, drogas y explosivos. (Crédito: X | @OHarfuch)
Los operativos en Mazatlán derivaron en la captura de presuntos integrantes de células vinculadas con Los Chapitos y La Mayiza, además del aseguramiento de armas, drogas y explosivos. (Crédito: X | @OHarfuch)

Ese mismo periodo dejó otro aseguramiento en Sinaloa. En el poblado de Siqueiros, elementos del Ejército localizaron cinco armas largas, 20 cargadores, mil 840 cartuchos, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

La secuencia alcanzó su punto más visible el 24 de septiembre, cuando siete acciones realizadas en Mazatlán terminaron con ocho detenidos identificados por las autoridades como presuntos integrantes de las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa.

Entre ellos se encuentra Erik Samuel Barraza Sánchez, “El Fantasma”, señalado como operador de una célula vinculada con La Mayiza, y José Luis Ibarra Gutiérrez, “El Prieto”, identificado como integrante de una célula de Los Chapitos.

La mayor intervención ocurrió en El Quelite. Personal de la SSPC fue agredido con disparos de arma de fuego y, después de repeler la agresión, detuvo a seis personas.

En ese punto fueron aseguradas seis armas largas, 12 cargadores, seis chalecos tácticos y dos vehículos.

En otra acción, en las inmediaciones de la caseta de cobro Vainillo II, fue detenida una persona y se aseguraron un arma larga, un arma corta, tres cargadores y 78 cartuchos.

En Veranos, elementos de Marina también fueron agredidos por civiles armados y aseguraron cinco armas largas, 210 cartuchos y ocho cargadores.

Mientras tanto, en Siqueiros fueron localizadas cinco armas largas, mil 840 cartuchos y 20 cargadores.

Entre las acciones realizadas en Sinaloa se reportó el aseguramiento de fusiles, miles de cartuchos, artefactos explosivos, vehículos y equipo táctico. (Crédito: X | @OHarfuch)
Entre las acciones realizadas en Sinaloa se reportó el aseguramiento de fusiles, miles de cartuchos, artefactos explosivos, vehículos y equipo táctico. (Crédito: X | @OHarfuch)

Los operativos también dejaron un aseguramiento distinto por el tipo de armamento localizado. En las inmediaciones de El Quelite fueron encontrados 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal, que fueron inhabilitados en el sitio.

De manera paralela, las autoridades reportaron el aseguramiento de 415 pastillas de fentanilo durante las acciones desplegadas en el municipio.

El patrón de los operativos muestra que la intervención federal no se concentró en un solo tipo de objetivo: incluyó presuntos operadores con funciones logísticas, células señaladas como parte de las dos facciones del Cártel de Sinaloa y grupos detectados durante patrullajes que derivaron en agresiones contra fuerzas federales.

El corredor Culiacán-Mazatlán

La misma semana en que se reportaron las capturas en Mazatlán, la FGR ejecutó una operación distinta en el poblado El Diez, al sur de Culiacán, en las inmediaciones de la carretera costera que comunica con Mazatlán.

El cateo permitió asegurar más de 49 toneladas de sustancias sólidas y 45 mil 490 litros de diversos químicos, además de cargadores, cartuchos, dos chalecos tácticos y un vehículo tipo montacargas.

Encuentro entre el Gabinete de Seguridad y la gobernadora de Sinaloa en Mazatlán, el pasado viernes 18 de septiembre. (Crédito: X|@OHarfuch)
Encuentro entre el Gabinete de Seguridad y la gobernadora de Sinaloa en Mazatlán, el pasado viernes 18 de septiembre. (Crédito: X|@OHarfuch)

Entre los materiales localizados había alrededor de 18 mil 100 kilos de posible sosa cáustica, 25 mil 975 kilos de aparente ácido tartárico, 950 kilos de posible acetato de plomo y 4 mil 725 kilos de aparente cianuro de sodio. También fueron asegurados cerca de 12 mil litros de posible ácido clorhídrico y otros materiales cuya composición estaba pendiente de determinar.

La FGR inició la investigación después de que policías estatales y personal de Defensa detectaran una bodega cuya cortina estaba semiabierta y en la que observaron chalecos, cargadores, costales y bidones con olor a químicos.

El cateo de El Diez no fue informado como parte de los siete operativos que derivaron en las ocho detenciones de Mazatlán y las autoridades tampoco establecieron públicamente que la bodega perteneciera a Los Chapitos o La Mayiza.

Su relevancia dentro de esta secuencia está en el territorio: el inmueble se encontraba sobre el corredor Culiacán-Mazatlán, una de las principales vías de comunicación entre la capital sinaloense y el puerto.

Así, durante una misma semana, las autoridades reportaron acciones contra distintos componentes de la actividad criminal en esa zona: detenciones de presuntos integrantes de las dos facciones, aseguramiento de arsenales y explosivos, captura de un operador al que atribuyen funciones logísticas y el hallazgo de una bodega con grandes cantidades de sustancias químicas.

Dos facciones en el mismo balance

La referencia a Los Chapitos y La Mayiza resulta relevante porque las autoridades atribuyeron públicamente a ambas facciones algunos de los detenidos del 24 de septiembre.

El conflicto entre ambos grupos comenzó en septiembre de 2024, después de la captura y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, hecho que profundizó la ruptura entre las estructuras vinculadas con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el grupo identificado con Zambada.

Desde entonces, Sinaloa ha registrado enfrentamientos, homicidios, desapariciones y desplazamientos relacionados con la disputa.

Los operativos de septiembre no permiten por sí solos determinar un cambio en el equilibrio entre ambas facciones ni acreditar la desarticulación de alguna de ellas. Los comunicados oficiales tampoco establecen que todas las acciones formen parte de una sola investigación o respondan a una misma estructura de mando.

Lo que sí muestran los reportes oficiales es una concentración de operaciones federales en Mazatlán y sus alrededores, con objetivos diferentes y resultados que abarcan desde la captura de presuntos operadores hasta el aseguramiento de armamento, explosivos, drogas y sustancias químicas.

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar la situación jurídica de los arrestados y establecer, mediante las investigaciones correspondientes, su probable responsabilidad en los delitos que se les atribuyen.

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