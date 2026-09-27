México

Desaparecen 8 personas en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero: pobladores advierten “acciones” si no los regresan con vida

El ejido explicó que todos fueron privados de la libertad presuntamente por un grupo delictivo

Desaparecidos de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero
Foto: Facebook / Ejido El Balcón
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Habitantes de la comunidad de El Balcón, ubicada en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, denunciaron la desaparición de ocho de sus vecinos presuntamente por un grupo criminal mientras realizaban labores de campo.

De acuerdo con El Sur de Acapulco, los pobladores señalaron directamente a presuntos integrantes de la Familia Michoacana como los responsables de privarlos de la libertad.

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Entre las personas desaparecidas se encuentra un adolescente, un niño y un adulto mayor, identificados como:

  • Domingo Atanacio Quirino, de 50 años.
  • Isidro Brito Arriola, de 32 años.
  • Everardo León Atanacio, de 17 años.
  • Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años.
  • Nicolás Atanacio González, adulto mayor.
  • Eulises Medrano López, de 26 años.
  • José Leodanis Medrano López, de 24 años.
  • Fidel Quirino Atanacio, de 54 años.

Además, señalaron que ninguna de las ocho personas desaparecidas han estado involucradas en actos violentos, sino que se trata de trabajadores del campo.

“Tememos por su vida y los queremos de vuelta. Son personas que viven del campo, del ganado y del bosque. Personas de bien, que todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias; personas que no van por la vida dañando a los demás. Jóvenes que van a la escuela y un niño que siempre había jugado en las calles y en el bosque con tranquilidad”, aseguraron los habitantes en un comunicado.

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Vecinos denunciaron que un grupo armado “levantó” a quienes transitaban por la comunidad

Desaparecidos en Guerrero
Foto: Facebook / Ejido El Balcón

Un vecino informó al medio antes citado que los hechos ocurrieron el pasado jueves, cerca de las 09:00 horas, cuando un grupo de sujetos armados arribaron cerca de la comunidad de La Lajita, perteneciente al ejido de El Balcón, y comenzaron a “levantar” a los campesinos que se encontraban en la zona y se dirigían a sus actividades laborales.

“La gente que iba cruzando por ahí la iban agarrando, entonces agarraron a esa gente que iba a su rancho y otros venían de ordeñar, veían de sus labores y otros iban al trabajo, se los llevaron, entre ellos a mujeres y niños”, dijo.

Advierten “acciones” si no los regresan con vida

La comunidad de El Balcón hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que “hagan su labor y cumplan con su responsabilidad” de protegerlos y garantizar su seguridad.

Además, advirtieron que si los ocho pobladores no son entregados con vida de inmediato, llevarán a cabo las “acciones necesarias” como consecuencia.

“Por nuestra parte manifestamos que, si no son entregados con vida y a la brevedad posible, nuestra comunidad se verá obligada a tomar las acciones que considere necesarias para exigir su regreso y la protección de nuestras familias”, señalaron.

Ocho personas desaparecidas en Ajuchitlán de Progreso
Comité de Seguridad Ruta Técpan- El Balcón- Fresnos de Puerto Rico se reunió para solicitar al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal realizar las acciones necesarias para el rescate con vida de las 8 personas privadas de la libertad. Foto: Facebook

La comunidad también hizo un llamado a la población a mantener la calma y actuar con prudencia, así como mantenerse atentados a posibles llamadas o mensajes de personas que aseguren tener información sobre el paradero de los ocho hombres porque podría tratarse de extorsión.

Despliegan operativo militar para localizar a los ocho desaparecidos

Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, informó que se desplegó un operativo encabezado por elementos del 41 y 109 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, para localizar a las ocho personas desaparecidas.

El funcionario precisó que la localidad de La Lajita (donde fueron “levantados”) se encuentra dentro del municipio de Tecpan de Galeana, y señaló que las comunidades involucradas en los hechos forman parte del Comité de Paz de El Balcón.

El subsecretario dijo que apoyarán a efectivos y fuerzas de seguridad para impulsar una "cultura de prevención" | Foto: Gobierno de Guerrero
El subsecretario dijo que apoyarán a efectivos y fuerzas de seguridad para impulsar una "cultura de prevención" | Foto: Gobierno de Guerrero

Además, sostuvo que desde el viernes mantienen comunicación con los comisarios de El Balcón para coordinar la búsqueda de los desaparecidos, quienes ya cumplen tres días de no ser localizados.

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