México

Ariadna Montiel confía en triunfo de Morena en elecciones 2027; mantiene diálogo con PT

De acuerdo con la dirigente, las mesas de diálogo con sus aliados PVEM y PT continúan rumbo a los próximos comicios

La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, destacó dicho por Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe. Crédito: X/ @A_MontielR
La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, destacó dicho por Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe. Crédito: X/ @A_MontielR
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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó a medios de comunicación, que el partido oficialista mantiene diálogo con el Partido del Trabajo (PT) y descartó que exista una discusión sobre alguna entidad en particular.

“Estoy convencida de que, en general, la Cuarta Transformación va a lograr un triunfo importante en 2027, con —las elecciones— el apoyo del pueblo”, dijo Montiel tras ser cuestionada sobre riesgos electorales ante las diferencias con el PT.

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La funcionaria señaló que Morena y el PT instalaron de nuevo una mesa de trabajo. “Hay que tener paciencia. Vamos iniciando, vamos trabajando y estamos muy contentos porque podemos mantener el diálogo con los aliados con los que siempre hemos caminado”, sostuvo.

Montiel rechazó versiones sobre un conflicto específico en Baja California Sur. “No tenemos una discusión sobre un estado en particular. He escuchado y leído esas versiones, pero no es así. Lo que hicimos fue reiniciar una mesa de trabajo, nada más”, expresó.

También negó divisiones al interior de Morena. “Nosotros estamos unidos en Morena”, afirmó.

Sobre la transparencia de las encuestas, Montiel dijo que los resultados serán presentados, aunque no precisó una fecha. “Ya dijimos que las vamos a presentar”, respondió.

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