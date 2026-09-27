Conoce quién sería el tercer eliminado de La Granja VIP tras filtración de datos y encuestas finales

Un hombre habla ante la cámara sobre una encuesta de redes sociales referente al programa La Granja VIP. En el fondo se observa una captura de pantalla con los nombres de varios participantes y los porcentajes de votación registrados.

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Kenny Avilés sería la tercera eliminada de La Granja VIP este domingo 27 de septiembre de 2026, de acuerdo con las encuestas digitales de Vaya Vaya del periodista Gerardo Escareño.

La cantante enfrenta la gala junto a Manelyk González, Carlos Trejo, Julio Camejo y Daniela Alexis “La Bebeshita”; el público define el resultado con voto positivo y los sondeos la colocan con el menor respaldo acumulado, por una diferencia mínima frente a Camejo.

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La tercera gala de eliminación se transmite a las 20:00 horas por Azteca UNO. El resultado oficial se conoce durante la emisión en vivo, por lo que los porcentajes difundidos en redes sociales no sustituyen la votación del público ni confirman la salida de algún participante.

Gerardo Escareño señala en Vaya Vaya que la competencia se concentra entre Kenny Avilés y Julio Camejo. Ambos aparecen en los últimos lugares de la medición acumulada antes de la definición.

La encuesta coloca a Kenny Avilés con 10% de apoyo en el conteo que reúne las dos placas de nominación. Julio Camejo suma 10.5%, una diferencia de apenas medio punto porcentual.

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Kenny Avilés y Julio Camejo quedan en los últimos lugares de las encuestas

La vocalista de Kenny y los Eléctricos contó que lloró medio año y que fue su psicóloga quien la ayudó a salir de una depresión que nunca imaginó vivir. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La primera revisión de Vaya Vaya toma en cuenta la placa previa y la lista de nominados que queda definida después de los movimientos de la semana dentro de La Granja VIP.

En la votación más reciente, Manelyk González registra 31% de apoyo. Carlos Trejo alcanza 19%, Daniela Alexis “La Bebeshita” llega a 21%, Julio Camejo obtiene 15% y Kenny Avilés queda con 14%.

Los números cambian al sumar los registros de la nominación anterior. Escareño explica que el conteo busca reflejar el respaldo que cada participante acumula en las encuestas digitales realizadas desde distintas redes sociales de Vaya Vaya.

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Con esa suma, Manelyk González se mantiene en el primer lugar con 31.5%. Carlos Trejo ocupa el segundo sitio con 15.5%, mientras La Bebeshita aparece en tercero con 14%, al integrar el porcentaje que previamente recibió Azalea.

Julio Camejo cae al penúltimo lugar con 10.5%. Kenny Avilés aparece al fondo de la tabla con 10%, por lo que la distancia entre ambos no permite anticipar un resultado definitivo.

El periodista advierte que el riesgo de eliminación se concentra en esos dos nombres. “Están corriendo el riesgo ellos dos, tanto Kenny como Julio Camejo, de ser el tercer eliminado”, sostiene durante la revisión de los resultados.

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Kevyn “Bicolor” Contreras sale de la placa antes de la gala

La lista de participantes en riesgo cambia durante la semana tras el juego de salvación. Kevyn “Bicolor” Contreras gana esa dinámica y logra salir de la placa de nominados antes de la tercera gala.

Conoce quién sería el tercer eliminado de La Granja VIP tras filtración de datos y encuestas finales (RS)

Después ocurre una traición en cadena que modifica la lista final. Pascal coloca a Daniela Alexis “La Bebeshita” entre los participantes que quedan expuestos a la votación del público.

La placa definitiva queda integrada por Manelyk González, Carlos Trejo, Julio Camejo, Kenny Avilés y La Bebeshita. Cada uno depende del respaldo de sus seguidores para continuar en el reality de TV Azteca.

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A diferencia de formatos en los que el espectador vota para expulsar a un concursante, en La Granja VIP la dinámica es positiva. El público vota por la persona que quiere conservar dentro de la competencia.

Ese mecanismo explica por qué los porcentajes bajos generan mayor riesgo. Quien recibe menos respaldo de la audiencia tendría menos opciones de permanecer después de la gala de este domingo.

La votación oficial de Azteca UNO define al tercer eliminado

Las encuestas de redes sociales funcionan como un indicador previo, pero no forman parte del sistema oficial de votación de La Granja VIP. Los resultados pueden cambiar durante las horas previas a la transmisión.

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Escareño anuncia una última revisión en Perro Chismazo, programada antes de la gala de eliminación. Esa actualización podría mostrar movimientos en el apoyo a Kenny Avilés o Julio Camejo.

La referencia a una eliminación “hoy sábado” en el video difundido por Vaya Vaya corresponde a la grabación o publicación previa de la encuesta. La gala señalada para definir al tercer eliminado se realiza este domingo 27 de septiembre de 2026.

Por ahora, Kenny Avilés aparece como la concursante con menor porcentaje acumulado en las encuestas de Vaya Vaya, seguida de cerca por Julio Camejo. La definición queda en manos del voto del público durante la transmisión de Azteca UNO.

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