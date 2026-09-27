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México consigue su segunda victoria dentro del Mundial de Beisbol Sub 15 al vencer a República Dominicana

El equipo tricolor sumó su segunda victoria del torneo y se prepara para enfrentar esta noche a Sudáfrica en Mérida, Yucatán

El equipo tricolor sumó su segunda victoria del torneo y se prepara para enfrentar esta noche a Sudáfrica en Mérida, Yucatán. (México Beis)
El equipo tricolor sumó su segunda victoria del torneo y se prepara para enfrentar esta noche a Sudáfrica en Mérida, Yucatán. (México Beis)
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La Selección Mexicana dejó tendida en el terreno a República Dominicana y se impuso este sábado por 2-1 en la séptima entrada, durante la Ronda de Apertura de la VII Copa Mundial de Béisbol Sub-15 de la WBSC que se disputa en el Estadio Parque Kukulcán Alamo, en México y en el Beto Ávila de Cancún.

Desarrollo del encuentro

México dejó tendidos en el terreno a República Dominicana en la última entrada
México dejó tendidos en el terreno a República Dominicana en la última entrada

El partido se mantuvo cerrado durante gran parte del encuentro, con el pitcheo de ambas selecciones limitando las oportunidades ofensivas.

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Kevin Machorro Azcona abrió por México y cumplió una destacada labor desde la lomita. El lanzador permitió una carrera en cuatro entradas de trabajo y sostuvo al equipo en la pelea.

El relevo mexicano también respondió y evitó más daño de República Dominicana, con lo que el marcador llegó igualado a la última entrada.

En el séptimo inning, Esteban Gallardo se convirtió en la figura de México al impulsar la carrera que dejó el marcador 2-1 a favor de los locales.

Con el resultado, la selección mexicana coloca su récord en 2-0 dentro de la Ronda de Apertura. República Dominicana queda con marca de 1-1.

México mantiene paso perfecto y busca seguir avanzando en el torneo

El resto del calendario para México en el torneo (Mexico Beis)
El resto del calendario para México en el torneo (Mexico Beis)

México suma dos triunfos en la Ronda de Apertura de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15. La novena nacional debutó con una victoria ante Alemania y este sábado 26 de septiembre dejó en el terreno a República Dominicana por 2-1, con lo que se colocó en el liderato del Grupo A junto con Japón.

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El siguiente rival será Sudáfrica, este domingo 27 de septiembre a las 19:30 horas en el Parque Kukulcán Álamo de Mérida. Después, México enfrentará a Japón el lunes 28 de septiembre, también a las 19:30 horas, y cerrará la primera fase ante Cuba el martes 29, a las 17:30 horas.

Formato de competencia

Cada zona está conformada por 10 equipos y el Juego de Estrellas a mitad de temporada tendrá algunos cambios con motivo del cumpleaños 100 de la liga
El Parque Kukulcán Álamo de Mérida, Yucatán en la sede del grupo de México. (Martin Zetina/Cuartoscuro)

El torneo reúne a 12 selecciones, divididas en dos grupos de seis equipos. El Grupo A disputa sus partidos en el Parque Kukulcán Álamo de Mérida, Yucatán, mientras el Grupo B juega en el Estadio Beto Ávila de Cancún, Quintana Roo.

México forma parte del Grupo A junto con Alemania, República Dominicana, Sudáfrica, Japón y Cuba. En esta primera etapa, cada selección enfrenta una vez a los otros cinco integrantes de su sector. El objetivo es terminar entre los tres primeros lugares de la clasificación.

El Grupo B está integrado por Australia, China Taipéi, Estados Unidos, Nicaragua, República Checa y Venezuela. Los tres mejores equipos de esa llave también avanzarán a la siguiente fase.

Los tres primeros lugares de cada grupo obtienen su boleto a la Super Ronda, programada del 1 al 3 de octubre. En esta etapa compiten seis selecciones, aunque los resultados no comienzan desde cero.

Cada equipo conserva los resultados logrados ante los otros dos clasificados de su grupo durante la primera fase. Por ejemplo, si México avanza junto con Japón y República Dominicana, se mantienen en la tabla los marcadores que haya obtenido frente a esas dos novenas.

Después, cada selección juega dos partidos contra rivales clasificados del sector opuesto. De esa forma, México podría enfrentar a dos de los tres equipos que avancen desde el Grupo B, sin volver a jugar ante los rivales de su propio sector que ya enfrentó.

Al concluir la Super Ronda, los dos equipos con mejor registro avanzan a la final del 4 de octubre. Las selecciones ubicadas en el tercer y cuarto lugar disputan el partido por la medalla de bronce.

Los seis equipos que no logren avanzar a la Super Ronda jugarán la Ronda de Colocación, instancia que define las posiciones finales del séptimo al duodécimo lugar.

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