México

Movimiento Ciudadano presenta denuncia por presuntos actos anticipados de campaña en Iztapalapa

MC acusa de colocación de pósters y lonas con el nombre e imagen de Irma Francis Pirin Cigarrero, coordinadora del Frente de Izquierda de CDMX; piden retirar la propaganda

Carteles coloridos con siluetas humanas y el texto Fiscalización Electoral Ciudadana cuelgan de cables en una calle con autobuses.
MC acusa de colocación de pósters y lonas con el nombre e imagen de Irma Francis Pirin Cigarrero, coordinadora del Frente de Izquierda de CDMX; piden retirar la propaganda
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Movimiento Ciudadano en Iztapalapa presentó ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) una denuncia por presuntos actos anticipados de campaña contra Irma Francis Pirin Cigarrero, coordinadora del Frente de Izquierda de la Ciudad de México.

De acuerdo con el partido, desde julio se ha detectado la colocación de pósters y lonas con el rostro y nombre de la también integrante del Frente de Izquierda en distintos puntos de Iztapalapa, entre ellos Ermita Iztapalapa, avenida Plutarco Elías Calles, Anillo Periférico, Eje 5, Eje 6, avenida Javier Rojo Gómez y Eje 3 Oriente.

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Movimiento Ciudadano sostiene que la propaganda no solamente contiene la imagen y nombre de Pirin Cigarrero, sino también propuestas relacionadas con una eventual gestión de la alcaldía, entre ellas acciones en materia de drenaje, pavimentación y alumbrado.

La acusación ocurre en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, que inició formalmente en septiembre y contempla la elección de 286 cargos en la Ciudad de México: 16 titularidades de alcaldías, 204 concejalías y 66 diputaciones.

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¿Cuándo comenzarán las campañas en CDMX?

El calendario aprobado por el IECM establece que las precampañas para diputaciones y alcaldías comenzarán el 4 de enero de 2027, mientras que las campañas electorales iniciarán el 4 de abril y concluirán el 2 de junio, antes de la jornada electoral del 6 de junio de 2027.

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En ese contexto, Movimiento Ciudadano considera que la propaganda señalada debe ser investigada por la autoridad electoral y solicitó que se determine si existe alguna infracción.

La organización política también pidió al IECM dictar medidas cautelares para retirar de inmediato la propaganda denunciada, además de determinar, en caso de acreditarse alguna irregularidad, las sanciones correspondientes.

MC acusa de colocación de pósters y lonas con el nombre e imagen de Irma Francis Pirin Cigarrero, coordinadora del Frente de Izquierda de CDMX; piden retirar la propaganda

MC anuncia más denuncias

Movimiento Ciudadano afirmó que continuará presentando denuncias contra cualquier actor político que, a su consideración, incurra en actos anticipados de campaña, independientemente del partido al que pertenezca.

El partido también señaló que esta acción forma parte de una estrategia nacional para denunciar presuntos actos anticipados relacionados con el posicionamiento de coordinadoras y coordinadores estatales.

Hasta el momento, la denuncia corresponde a la acusación presentada por Movimiento Ciudadano; será la autoridad electoral la que deberá analizar las pruebas y determinar si existió o no una infracción.

La jornada electoral del proceso local 2026-2027 está programada para el 6 de junio de 2027, cuando se renovarán las 16 alcaldías, concejalías y diputaciones locales de la Ciudad de México.

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