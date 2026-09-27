Los Angeles Rams vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Semana 3 de la NFL desde México

Este duelo cerrará la actividad de los emparrillados este domingo con un enfrentamiento entre dos equipos contendientes a llegar lejos en la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los Angeles Rams se enfrentarán a los Denver Broncos este domingo 27 de septiembre a las 18:20 horas (tiempo del centro de México) desde el Empower Field de Mile High en el Sunday Night Football de la Semana 3 de la NFL.

Ambos equipos son llamados a ser contendientes en la pelea por llegar al Super Bowl del próximo 14 de febrero, por lo que esta será una prueba real para medir su nivel frente a un rival de peso.

PUBLICIDAD

Denver busca su segunda victoria en casa

Broncos busca su segunda victoria de la temporada en casa. (Ron Chenoy-Imagn Images)

Los Broncos no tuvieron el mejor inicio de temporada tras la derrota por 10-31 ante los Kansas City Chiefs en Arrowhead durante la Semana 1.

Sin embargo, el equipo respondió el domingo pasado con un triunfo ante los Jacksonville Jaguars, un rival que suele exigir en ambos lados del campo.

La victoria ofrece señales de recuperación para un equipo que la campaña pasada llegó a la final de la Conferencia Americana, por lo que Denver busca retomar ese nivel y volver a competir por los puestos más altos de la NFL.

Una de las señales más positivas del juego anterior es que la conexión entre Bo Nix y Jaylen Waddle comienza a consolidarse. El receptor, llegado desde los Miami Dolphins, poco a poco se convierte en una de las principales opciones del quarterback en la ofensiva de Denver.

PUBLICIDAD

Ante Jacksonville, ambos mostraron un mejor entendimiento dentro del campo. Waddle terminó con ocho recepciones y 138 yardas, números que reflejan la confianza que Nix empieza a depositar en él.

Ahora, los Broncos enfrentan a los Rams, uno de los equipos señalados como candidatos para disputar el Vince Lombardi esta temporada.

Sin embargo, Denver contará con la ventaja de jugar ante su público, en un duelo que luce parejo y de pronóstico reservado.

La defensiva también será un factor determinante si los Broncos quieren aspirar a la victoria. Aunque permitieron 31 puntos ante Kansas City en la primera semana, se vieron mucho mejor frente a Jacksonville al solamente encajar 13 unidades frente a uno de los equipos que cuenta con uno de los mejores grupo de receptores de toda la liga

PUBLICIDAD

Rams en incertidumbre por Puka Nacua

Puka Nacua en riesgo de perderse su segundo juego de la temporada. (Kevin Ng-Imagn Images)

Después de una complicada Semana 1 ante los San Francisco 49ers por 7-27 en Australia, los Rams mostraron una mejor versión en su segundo compromiso de la temporada al imponerse a los New York Giants por 28-6.

El resultado permitió al equipo recuperar confianza, aunque todavía deja dudas sobre su verdadero nivel en este inicio de campaña.

Ante San Francisco, la ofensiva lució imprecisa. Matthew Stafford no logró establecer conexión con sus receptores y la defensiva, llamada a ser una de las más sólidas de la NFL, no pudo contener el ataque liderado por Brock Purdy.

El viaje habría influido en el rendimiento, pues los Rams llegaron a territorio australiano apenas 48 horas antes del encuentro y no tuvieron el tiempo suficiente para adaptarse al cambio de horario.

PUBLICIDAD

Frente a los Giants, el equipo mostró mayor orden y efectividad. Aun así, la lesión del quarterback rival, Jaxson Dart, condicionó el desarrollo del partido y redujo el margen para evaluar el desempeño de Los Ángeles.

Los dos primeros juegos tuvieron circunstancias particulares. Por ello, todavía es pronto para sacar una conclusión definitiva sobre el funcionamiento de los Rams esta temporada.

Sin embargo, una noticia que sí podría perjudicarles de cara al enfrentamiento contra los Denver Broncos es que por segundo juego consecutivo se espera que no puedan contar con su receptor estelar, Puka Nacua, quien se encuentra recuperándose de una lesión en la cadera y su estado para el juego de este domingo está en dudoso.

PUBLICIDAD

Cuándo y dónde ver el juego en vivo desde México

El encuentro entre Los Angeles Rams y Los Denver Broncos podrá seguirse este domingo 24 de septiembre desde las 18:20 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.