Sheinbaum defiende la soberanía ante señalamientos de Trump: “Solo el pueblo determina el destino de México”

La presidenta mexicana cerró su gira nacional con una reivindicación histórica de la independencia popular, en un contexto de escalada retórica protagonizada por Donald Trump en semanas recientes

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró su gira nacional con un mensaje centrado en la soberanía y la independencia de México, durante el evento “Honestidad y resultados en Ciudad de México”, realizado este 27 de septiembre de 2026 en el Zócalo capitalino.

Ante una plaza que coreó “¡Presidenta, presidenta!” y, más adelante, “¡No estás sola!”, la mandataria utilizó el marco de las celebraciones patrias para reivindicar el origen popular de la independencia mexicana y trazar una línea directa hacia el presente político del país.

PUBLICIDAD

“Solo el pueblo determina el destino de México”

La mandataria afirmó este 27 de septiembre de 2026 que solo el pueblo determina el destino del país, al vincular la independencia con la libertad, la justicia social y la soberanía

Sheinbaum sostuvo que la independencia mexicana tuvo un carácter distinto al de otros procesos en América Latina. Según explicó, mientras en otras naciones de la región las independencias “fueron conducidas por militares criollos” que, dijo, “nunca hablaron de abolir la esclavitud y menos hablaron del pueblo”, el movimiento independentista mexicano “surgió como un movimiento popular masivo” que enarboló las banderas de la libertad, la justicia social y la soberanía.

A partir de ahí, la presidenta vinculó ese origen histórico con el concepto de soberanía que, afirmó, retoma de José María Morelos y de la Constitución mexicana:

PUBLICIDAD

“Soberanía quiere decir que solo el pueblo determina el destino de México.”

Desde 1814, señaló, “ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica o política tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria.”

“Esa [soberanía] solo le pertenece al pueblo de México”, remató entre aplausos.

Pena máxima para agentes extranjeros

Claudia Sheinbaum ofrece un discurso desde un pódium oficial con el escudo de los Estados Unidos Mexicanos y el lema del Gobierno de México. Durante la presentación, la mandataria emite un mensaje público ante los asistentes. La transmisión oficial incluye a un intérprete de lengua de señas en la esquina inferior derecha.

La mención de Sheinbaum sobre la pena máxima para agentes extranjeros que violen el territorio nacional no corresponde a una iniciativa anunciada en el Zócalo, sino a una reforma constitucional que la propia presidenta presentó en febrero de 2025, como respuesta a la decisión del gobierno de Donald Trump de catalogar a seis cárteles mexicanos como “terroristas globales”. La adición al artículo 19 constitucional establece que a cualquier nacional o extranjero vinculado con el tráfico ilícito de armas, así como a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley relacionadas con la soberanía nacional, “se le impondrá la pena más severa posible”, junto con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Dado que en México no existe la pena de muerte, la sanción máxima equivale a la prisión vitalicia.

Rechazo a “injerencias” e “intervencionismos”

La presidenta mexicana utilizó el marco de las celebraciones patrias para anclar constitucionalmente la doctrina de no injerencia, en un contexto marcado por las tensiones con Washington sobre el crimen organizado. (Infobae-Itzallana)

Más adelante en su mensaje, Sheinbaum fue explícita al vincular ese principio histórico con el presente, al afirmar que la independencia “sigue marcando nuestro camino porque las y los mexicanos no queremos injerencias ni intervencionismos ni violación a nuestra territorialidad”. Cerró la idea reiterando que, desde entonces, “México es un país independiente y soberano”, frase que fue recibida con aplausos y vítores desde la plaza.

PUBLICIDAD

Aunque la presidenta no mencionó a Estados Unidos ni a Donald Trump de manera directa en los fragmentos difundidos del discurso, el mensaje se da en un contexto de tensión bilateral que se ha intensificado en las últimas semanas.

Doble nacionalidad: una reforma que ya venía defendiendo

La adición al artículo 19, presentada en febrero de 2025, establece prisión vitalicia como sanción máxima y surgió como respuesta directa a la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Washington

Tampoco se trata de un anuncio inédito. La iniciativa para prohibir la doble nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México fue enviada por Sheinbaum al Congreso a finales de agosto de 2026. El dictamen, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, fue aprobado por la Cámara de Diputados el 23 de septiembre, con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, y se encuentra pendiente de votación en el Senado. La presidenta ha defendido la reforma en distintos foros con frases como “ningún presidente puede tener dos banderas”.

PUBLICIDAD

El contexto: la escalada de declaraciones de Trump

TRUMP AFIRMA QUE TIENE UNA “MUY BUENA RELACIÓN” CON MÉXICO. (ONU)

Las expresiones de Sheinbaum sobre soberanía e “injerencias” llegan después de una serie de episodios protagonizados por el presidente estadounidense Donald Trump. El 4 de septiembre, Trump afirmó que México “no tiene nada que ofrecer” a Estados Unidos, más allá de “tamales picantes y tomates”. Días después, compartió en redes sociales un mapa de Norteamérica con el territorio mexicano cubierto por la bandera estadounidense, publicación que motivó una respuesta directa de Sheinbaum, quien entonces afirmó que México “no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero”.

Más recientemente, durante su intervención en el debate general de la Asamblea General de la ONU, el 22 de septiembre, Trump calificó a México como el “epicentro” de la violencia generada por los cárteles y pidió al Gobierno mexicano recuperar el control del territorio frente a las organizaciones criminales, sin anunciar, según reportes, una fecha u operación concreta al respecto.

PUBLICIDAD

Es en ese marco donde, horas antes del discurso de Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, había llamado a la unidad nacional y advertido sobre lo que calificó como el resurgimiento de “las sombras de la ambición imperialista”.

“No estás sola”: la respuesta de la plaza

Al concluir su mensaje sobre soberanía e independencia, la multitud reunida en el Zócalo respondió con el canto “¡No estás sola! ¡No estás sola!”, en un gesto que se enmarcó dentro del ambiente de respaldo político hacia la presidenta durante el cierre de su gira.