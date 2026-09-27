México Deportes

David Failtelson se lanza contra Alexis Vega tras anunciar su posible retiro de la Selección Mexicana: “Que no amenace”

El atacante anticipó que en los próximos días difundirá un comunicado sobre su futuro en el combinado nacional

David Faitelson crítica el valor de transferencia de Alexis Vega
David Faitelson criticó a Alexis Vega después de que el futbolista de Toluca revelara que analiza dejar la Selección Mexicana
Guardar

David Faitelson criticó a Alexis Vega después de que el futbolista de Toluca revelara que analiza dejar la Selección Mexicana, tras quedar fuera de la primera convocatoria de la etapa encabezada por Rafa Márquez.

Vega disputó con Toluca el duelo ante Cruz Azul por la jornada 10 del Apertura 2026 y marcó dos goles, con una actuación entre las más destacadas del partido. Al terminar el encuentro, que finalizó 3-3, el atacante anticipó que en los próximos días difundirá un comunicado sobre su futuro en el combinado nacional, pues ya contempla retirarse del equipo.

PUBLICIDAD

“Estoy viendo si sigo en la Selección o no. Sé que es una decisión complicada pero yo creo que por estos días estaré sacando un comunicado, pero bueno muy feliz”, dijo el jugador a las cámaras de TUDN.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

David Faitelson de lanza contra Alexis Vega

A través de su cuenta de X, antes Twitter, David Faitelson afirmó que no hay demasiado que extrañar de Alexis Vega en la Selección Mexicana.

El periodista cuestionó al delantero por evaluar su salida del representativo nacional tras no aparecer en la primera convocatoria y calificó esa postura como un chantaje.

“Alexis Vega está haciendo su “chantaje” molesto porque Rafael Márquez no lo llamó para el comienzo de su proceso… Que no amenace: Si quiere irse, que se vaya. No hay mucho que extrañar de él en la Selección Mexicana", escribió Faitelson.

PUBLICIDAD

David Faitelson afirmó que no hay demasiado que extrañar de Alexis Vega en la Selección Mexicana (captura de pantalla)
David Faitelson afirmó que no hay demasiado que extrañar de Alexis Vega en la Selección Mexicana (captura de pantalla)

Rafa Márquez responde

Por su parte, tras el empate frente a Colombia, Rafa Márquez declaró en conferencia de prensa que no estaba al tanto de la situación de Alexis Vega.

El técnico resaltó la importancia del atacante dentro del plantel y explicó que no lo convocó para permitirle descansar, debido a las molestias recurrentes que arrastra en la rodilla.

“Acaba de terminar el partido. Así que no tengo ni idea, si hace falta hablaré. Creo que está haciendo un buen torneo con Toluca, ya lo conozco, sé como es, sé lo importante que puede ser para el grupo. Decidimos darle descanso porque sabemos que lleva siempre un problema en su rodilla y obviamente lo queremos cuidar”, afirmó Rafa.

Rafael Márquez prepara su estreno con la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre con el Chucky Lozano de regreso y dos decisiones pendientes. REUTERS/Raquel Cunha
Rafael Márquez prepara su estreno con la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre con el Chucky Lozano de regreso y dos decisiones pendientes. REUTERS/Raquel Cunha

Los números de Vega con México y su buen momento

Con la Selección Mexicana, Alexis Vega registra 54 apariciones, siete goles y ocho asistencias. Su dorsal habitual ha sido el número 10. El delantero debutó con el equipo nacional en marzo de 2019. Desde entonces, se consolidó como una de las alternativas ofensivas del combinado mexicano.

Asimismo, el atacante mexicano vive un buen momento y acumula cinco partidos en el torneo, en los que anotó tres goles y entregó dos asistencias. Suma 320 minutos en cancha.

Rostros de tristeza la afición mexicana tras el final del sueño mundialista (5)
Mexico's forward #10 Alexis Vega reacts after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Mexico and England at the Mexico City Stadium in Mexico City on July 5, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Uno de sus tantos fue ante Atlas. Los otros dos llegaron contra Cruz Azul, en el último encuentro de los Diablos Rojos.

Las asistencias de Vega se produjeron en el partido frente a Santos Laguna. Con esos registros, el futbolista tuvo participación directa en cinco goles de Toluca durante las primeras jornadas del campeonato.

Temas Relacionados

David FaitelsonAlexis VegaSelección MexicanaSelección de Méxicoretiromexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yolanda Andrade habla sobre la sexualidad de Paulina Rubio tras rumor de que tiene novia: “Ella es muy abierta”

La famosa conductora incluso habló sobre los gustos y vida privada de Thalía

Yolanda Andrade habla sobre la sexualidad de Paulina Rubio tras rumor de que tiene novia: “Ella es muy abierta”

Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 27 de septiembre

Este domingo habrá actividad en la NFL, la Liga MX, la Liga MX Femenil y otras competencias

Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 27 de septiembre

Cempasúchil en casa: cómo cultivar esta flor mexicana para atraer polinizadores y cuidar tu huerto de algunas plagas

El cempasúchil no solo decora las ofrendas del Día de Muertos; cultivarlo en casa puede atraer abejas y mariposas

Cempasúchil en casa: cómo cultivar esta flor mexicana para atraer polinizadores y cuidar tu huerto de algunas plagas

Metro CDMX alerta a usuarios: evita estas acciones al utilizar las escaleras eléctricas

Exhorta a los usuarios a prevenir accidentes y garantizar su funcionamiento, especialmente en beneficio de adultos mayores y personas con discapacidad

Metro CDMX alerta a usuarios: evita estas acciones al utilizar las escaleras eléctricas

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El movimiento sísmico tuvo lugar a las 03:24 horas, a una distancia de 122 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 3.0 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: Ernesto Ruffo seguirá proceso por presunto huachicol fiscal en prisión domiciliaria

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: Ernesto Ruffo seguirá proceso por presunto huachicol fiscal en prisión domiciliaria

Desaparecen 8 personas en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero: pobladores advierten “acciones” si no los regresan con vida

De qué habla “El Niño de la Tuna”, canción dedicada al Chapo Guzmán que cantó Emma Coronel en EEUU

Maru Campos responde a Ronald Johnson tras ataque a helicóptero de la Policía de Chihuahua

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Anabel Hernández cuestiona a Sheinbaum por no tocar a Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade habla sobre la sexualidad de Paulina Rubio tras rumor de que tiene novia: “Ella es muy abierta”

Yolanda Andrade habla sobre la sexualidad de Paulina Rubio tras rumor de que tiene novia: “Ella es muy abierta”

Filtran nombre del último eliminado de La Casa de los Famosos México y sus finalistas, según encuestas finales

De qué habla “El Niño de la Tuna”, canción dedicada al Chapo Guzmán que cantó Emma Coronel en EEUU

Estas son las polémicas de Aleks Syntek que lo llevaron a abandonar México; del odio al reggaetón al “brote psicótico”

Murió Rogelio Villareal, fundador de Los Mier: “Gracias por ser parte de nuestra historia”

DEPORTES

Isaac del Toro busca el podio en el Mundial de Ciclismo: sigue el MINUTO a MINUTO de la competencia del mexicano EN VIVO

Isaac del Toro busca el podio en el Mundial de Ciclismo: sigue el MINUTO a MINUTO de la competencia del mexicano EN VIVO

Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 27 de septiembre

Rafa Márquez responde sobre el posible retiro de Alexis Vega de la Selección Mexicana: “Si hace falta hablaré”

Alemania vs Grecia: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Nations League desde México

Las Vegas Raiders vs New Orleans Saints: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Semana 3 de la NFL desde México