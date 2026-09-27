David Failtelson se lanza contra Alexis Vega tras anunciar su posible retiro de la Selección Mexicana: “Que no amenace”

David Faitelson criticó a Alexis Vega después de que el futbolista de Toluca revelara que analiza dejar la Selección Mexicana

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David Faitelson criticó a Alexis Vega después de que el futbolista de Toluca revelara que analiza dejar la Selección Mexicana, tras quedar fuera de la primera convocatoria de la etapa encabezada por Rafa Márquez.

Vega disputó con Toluca el duelo ante Cruz Azul por la jornada 10 del Apertura 2026 y marcó dos goles, con una actuación entre las más destacadas del partido. Al terminar el encuentro, que finalizó 3-3, el atacante anticipó que en los próximos días difundirá un comunicado sobre su futuro en el combinado nacional, pues ya contempla retirarse del equipo.

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“Estoy viendo si sigo en la Selección o no. Sé que es una decisión complicada pero yo creo que por estos días estaré sacando un comunicado, pero bueno muy feliz”, dijo el jugador a las cámaras de TUDN.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

David Faitelson de lanza contra Alexis Vega

A través de su cuenta de X, antes Twitter, David Faitelson afirmó que no hay demasiado que extrañar de Alexis Vega en la Selección Mexicana.

El periodista cuestionó al delantero por evaluar su salida del representativo nacional tras no aparecer en la primera convocatoria y calificó esa postura como un chantaje.

“Alexis Vega está haciendo su “chantaje” molesto porque Rafael Márquez no lo llamó para el comienzo de su proceso… Que no amenace: Si quiere irse, que se vaya. No hay mucho que extrañar de él en la Selección Mexicana", escribió Faitelson.

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David Faitelson afirmó que no hay demasiado que extrañar de Alexis Vega en la Selección Mexicana (captura de pantalla)

Rafa Márquez responde

Por su parte, tras el empate frente a Colombia, Rafa Márquez declaró en conferencia de prensa que no estaba al tanto de la situación de Alexis Vega.

El técnico resaltó la importancia del atacante dentro del plantel y explicó que no lo convocó para permitirle descansar, debido a las molestias recurrentes que arrastra en la rodilla.

“Acaba de terminar el partido. Así que no tengo ni idea, si hace falta hablaré. Creo que está haciendo un buen torneo con Toluca, ya lo conozco, sé como es, sé lo importante que puede ser para el grupo. Decidimos darle descanso porque sabemos que lleva siempre un problema en su rodilla y obviamente lo queremos cuidar”, afirmó Rafa.

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Rafael Márquez prepara su estreno con la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre con el Chucky Lozano de regreso y dos decisiones pendientes. REUTERS/Raquel Cunha

Los números de Vega con México y su buen momento

Con la Selección Mexicana, Alexis Vega registra 54 apariciones, siete goles y ocho asistencias. Su dorsal habitual ha sido el número 10. El delantero debutó con el equipo nacional en marzo de 2019. Desde entonces, se consolidó como una de las alternativas ofensivas del combinado mexicano.

Asimismo, el atacante mexicano vive un buen momento y acumula cinco partidos en el torneo, en los que anotó tres goles y entregó dos asistencias. Suma 320 minutos en cancha.

Mexico's forward #10 Alexis Vega reacts after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Mexico and England at the Mexico City Stadium in Mexico City on July 5, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Uno de sus tantos fue ante Atlas. Los otros dos llegaron contra Cruz Azul, en el último encuentro de los Diablos Rojos.

Las asistencias de Vega se produjeron en el partido frente a Santos Laguna. Con esos registros, el futbolista tuvo participación directa en cinco goles de Toluca durante las primeras jornadas del campeonato.

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