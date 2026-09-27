¿Paulina, Sasha o Thalía? Diego Schoening aclara con quién sí tuvo una relación en Timbiriche

(Captura de pantalla/Youtube)

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Diego Schoening pone fin a los rumores sobre los romances que tuvo con integrantes de Timbiriche, pese a las versiones que durante años lo vincularon con otras compañeras de la agrupación.

En entrevista con el pódcast de Nayo Escobar, el actor fue cuestionado de forma directa sobre las integrantes de Timbiriche con quienes salió.

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Diego Schoening confirma su romance con Thalía durante Timbiriche

Schoening señala que sostuvo una relación con Thalía durante la etapa en que la cantante se integró a Timbiriche. La intérprete llegó a la agrupación después de la salida de Sasha Sokol, en un periodo de cambios para el grupo.

Nayo Escobar le pregunta si ya estaba con su esposa, Beatriz “Bubu” Domínguez, cuando Timbiriche grabó el álbum Timbiriche 7. El cantante responde que no y menciona a Thalía.

“En el siete era Thalía. Andaba yo con Thalía”, declara Schoening.

El disco Timbiriche 7 marca una etapa de transición para la agrupación. En esos años, varios integrantes originales iniciaron proyectos individuales, mientras el grupo sumó a nuevos integrantes y dejó atrás su imagen infantil.

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Diego Schoening explica que recibió con naturalidad la llegada de Thalía, ya que ambos habían trabajado antes en la obra Vaselina. Según su relato, la convivencia profesional facilitó su integración al grupo.

(Instagram/Archivo)

“Con Thalía igual, veníamos de haber trabajado con ella en Vaselina y cuando entra fue como muy normal”, relata.

Biby Gaytán fue la otra novia de Diego Schoening dentro del grupo

El cantante también confirma que tuvo una relación con Biby Gaytán, quien formó parte de Timbiriche en la etapa posterior a la salida de algunos integrantes originales.

Cuando el conductor le pregunta con cuántas integrantes de la agrupación tuvo una relación, Schoening responde primero: “Thalía”. Después añade otro nombre: “Biby”.

“Con Thalía y con Biby”, reitera durante la conversación.

Schoening no proporciona más detalles sobre las fechas ni la duración de esos noviazgos. Tampoco profundiza sobre el momento en que inició su relación con Guzmán, aunque sí deja claro que no mantuvo romances con Paulina Rubio o Sasha Sokol.

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El cantante reconoce que, fuera de esas relaciones, tuvo otros amoríos en el medio artístico. Aun así, evita revelar identidades. “Del medio ahí he tenido mis amoríos, sí. Pero soy un caballero y no tengo memoria”, dice entre risas.

Biby Gaytán prepara su regreso a la televisión (Foto: Instagram/@bibygaytan)

Diego Schoening desmiente los rumores sobre Paulina Rubio y Sasha Sokol

La cercanía entre los integrantes de Timbiriche alimentó rumores sobre romances desde los primeros años de la agrupación. Diego Schoening, Mariana Garza, Alix Bauer, Sasha Sokol, Paulina Rubio, Benny Ibarra y Erik Rubín crecieron juntos dentro de los foros de Televisa, las giras y los ensayos.

El cantante recuerda que los primeros integrantes recibieron una formación artística desde niños. Por ello, describe el vínculo que construyeron como una relación familiar, con discusiones y afectos que se desarrollaron en medio de jornadas de trabajo extensas.

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Schoening sostiene que conoció a Mariana Garza desde antes de que existiera Timbiriche. Ambos coincidieron en el Centro de Capacitación de Televisa cuando eran niños y, con el paso del tiempo, mantuvieron una relación cercana.

“Es alguien así como mi hermanita. Soy su hermano mayor, punto. La defiendo, la cuido, la amo de sobremanera”, afirma sobre Mariana.

Timbiriche - (ViX)

El artista no hace declaraciones similares sobre Paulina Rubio o Sasha Sokol durante el fragmento dedicado a sus romances. Su respuesta se limita a negar que hubiera tenido relaciones con ellas.

“Se dijo que con Paulina, con Sasha, con...”, dice Schoening. Después deja claro que esos rumores no corresponden a su historia sentimental dentro de la agrupación.

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Diego Schoening conoció a su esposa después de Timbiriche 12

El cantante cuenta que conoció a Beatriz “Bubu” Domínguez tras el cierre de la etapa de Timbiriche 12. En ese periodo buscaba impulsar una carrera como solista y continuaba con proyectos como actor.

Schoening relata que la relación avanzó rápido. La pidió en matrimonio a los tres meses de iniciar el noviazgo y se casó 10 meses después. De acuerdo con su testimonio, llevan 28 años de matrimonio.

“A los tres meses la pedí, a los 10 meses me casé”, comenta.

El integrante de Timbiriche sostiene que su esposa representó un cambio en su vida después de una etapa de excesos y problemas personales. “Totalmente”, responde cuando Nayo Escobar le plantea que ella se convirtió en un equilibrio para él.

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Diego Schoening afirma que su matrimonio y sus hijos ocupan el primer lugar en sus decisiones. “Antes que nada está mi matrimonio, mi esposa y mis hijos”, expresa.