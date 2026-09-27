Programas del Bienestar 2026: qué iniciativas abren registro en octubre y cuánto dinero dan

Durante todo el año, Los Programas del Bienestar seguirán ampliando su cobertura con nuevos periodos de registros y en octubre no será la excepción (Gobierno de México)

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Los Programas del Bienestar son iniciativas federales impuestas por el Gobierno de México que buscan ayudar a la población más vulnerable del país a través de apoyos económicos que se distribuyen de forma mensual o bimestral. Durante todo el año se han ido abriendo convocatorias para participar y en el mes de octubre no será la excepción.

Estas políticas están dirigidas a sectores como las pensiones para adultos mayores, las becas destinadas a estudiantes de escuelas públicas y las capacitaciones laborales para jóvenes que buscan incorporarse al mundo laboral, entre otras.

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Una tarjeta de débito del Banco del Bienestar con chip EMV y símbolo de pago sin contacto reposa junto a aproximadamente 5,000 pesos mexicanos en billetes de 200 y 500 en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jóvenes Escribiendo el Futuro abre registro en octubre

Hasta ahora, está contemplado que Jóvenes Construyendo el Futuro sea el único programa con periodo de registro abierto en octubre de 2026. Esta iniciativa publica convocatorias cada dos meses, y la más reciente ocurrió en agosto.

El programa está destinado a jóvenes de 18 a 29 años que no cursan estudios ni cuentan con empleo, ofreciéndoles una capacitación laboral gratuita durante 12 meses en empresas o centros de trabajo participantes.

Un joven profesional mexicano, vestido de traje, aparece junto al cartel del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, simbolizando las oportunidades de empleo para la juventud en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2026, cada persona beneficiaria recibe un apoyo mensual de 9.582 pesos, cifra que incorpora el ajuste al salario mínimo vigente. Además, todos los participantes disponen de seguro médico proporcionado por el IMSS, que cubre enfermedades generales, maternidad y riesgos laborales.

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¿Cómo participar en el programa?

el procedimiento de inscripción inicia en la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde las personas interesadas deben dirigirse a la sección “Registro de aprendiz” e ingresar sus datos personales.

Luego de hacer clic en ‘Registro de aprendiz’ en la página principal, se requiere completar y verificar la información general, marcar la dirección de domicilio en el mapa, subir una fotografía y descargar la carta compromiso antes de finalizar la solicitud.

Este video explicativo presenta el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se observa a una joven realizando capacitación con un tutor durante 12 meses. La información exhibida detalla el apoyo económico mensual de 8,480 pesos y los requisitos de edad (18 a 29 años) y situación laboral/académica (no estudiar ni trabajar). También se muestran imágenes de oficinas móviles que brindan apoyo.

Para 2026, se proyecta sumar 500.000 jóvenes al programa, quienes recibirán apoyos económicos cada dos meses. Desde su inicio.

Últimos días de registro a las Becas del Bienestar

Mientras tanto, las plataformas de las Becas del Bienestar mantendrán abierto el registro hasta el 30 de septiembre para estudiantes de bachillerato y universidad que buscan incorporarse a los programas de apoyo económico del Gobierno de México.

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Las convocatorias corresponden a la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra. Las personas aspirantes requieren una cuenta de Llave MX para iniciar el trámite.

Una joven sonriente muestra un sobre del programa Becas Bienestar del Gobierno de México, acompañada por el logo de un birrete dorado y un escudo con figura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez: para estudiantes de bachillerato público. Entrega 1,900 pesos bimestrales durante cinco bimestres del ciclo escolar. Registro en para estudiantes de bachillerato público. Entregadurante cinco bimestres del ciclo escolar. Registro en becabenitojuarez.gob.mx

Jóvenes Escribiendo el Futuro: para estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional en instituciones públicas elegibles. El apoyo es de 5,800 pesos bimestrales . Registro en para estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional en instituciones públicas elegibles. El apoyo es de. Registro en becajovenesescribiendoelfuturo.gob.mx

Beca Gertrudis Bocanegra: para universitarios de instituciones públicas de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas, de hasta 29 años. Otorga 1,900 pesos bimestrales para transporte. Registro en para universitarios de instituciones públicas de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas, de hasta 29 años. Otorgapara transporte. Registro en becagertrudisbocanegra.gob.mx

La Beca Benito Juárez entrega 1,900 pesos bimestrales a estudiantes de bachillerato público. Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga 5,800 pesos bimestrales a alumnas y alumnos de educación superior inscritos en instituciones elegibles.

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Gertrudis Bocanegra ofrece 1,900 pesos bimestrales para gastos de transporte a universitarios de instituciones públicas de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas. Las personas solicitantes deben completar el envío de documentos antes del cierre de las plataformas.

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