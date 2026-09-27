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Cáncer de colón: estas son las señales de alerta que requieren atención médica y no se deben ignorar

El cáncer de colon figura entre los padecimientos oncológicos más frecuentes en hombres y mujeres. Su diagnóstico aumenta tanto entre adultos jóvenes como en personas mayores

Una mujer con dolor de estómago (AdobeStock)
Una mujer con dolor de estómago (AdobeStock)
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El cáncer de colon es uno de los tipos de cáncer más frecuentes entre hombres y mujeres. Reconocer sus posibles señales permite acudir a una valoración médica y favorecer un diagnóstico oportuno.

Sin incluir los cánceres de piel, este padecimiento ocupa el tercer lugar entre los tumores más comunes en ambos sexos, de acuerdo con la Sociedad Americana Contra el Cáncer. Aunque el riesgo aumenta después de los 50 años, en los últimos años crecen los casos entre personas menores de esa edad. El año pasado, este tumor fue la principal causa de muerte por cáncer entre hombres menores de 50 años.

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Cáncer de colon: un diagnóstico que afecta a hombres y mujeres

El Dr. Tareq Kamal, cirujano especializado en cáncer colorrectal del Houston Methodist Neal Cancer Center, advierte: “Ser joven no significa que no puedas tener cáncer colorrectal”. El especialista subraya que la enfermedad puede afectar a adultos de cualquier edad, lo que obliga a prestar atención a los signos de alerta y consultar al médico ante cualquier sospecha.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un diagnóstico que no distingue edad ni género: cáncer de colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se desarrolla el cáncer de colon?

El colon, conocido también como intestino grueso, forma parte del sistema digestivo y se encarga de absorber agua y eliminar los desechos del cuerpo. El cáncer colorrectal se origina cuando células con ADN alterado crecen sin control en el revestimiento del colon o del recto. Si bien los tumores rectales presentan particularidades en el tratamiento, la biología y los síntomas de ambos tipos suelen ser similares.

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Los tumores suelen desarrollarse a partir de pólipos, crecimientos anormales que pueden transformarse en adenocarcinoma. Los pólipos adenomatosos, en particular, tienen un riesgo elevado de evolucionar a cáncer maligno.

Factores de riesgo: quiénes enfrentan mayor probabilidad

El Dr. Kamal detalla que algunos factores de riesgo no pueden modificarse, como los antecedentes familiares directos de cáncer colorrectal, la presencia de pólipos avanzados, enfermedades inflamatorias intestinales o fibrosis quística. Otros factores modificables incluyen:

  • Tabaquismo
  • Consumo excesivo de alcohol
  • Dieta rica en carnes rojas o procesadas
  • Obesidad
  • Estilo de vida sedentario

El especialista puntualiza: “Las personas con mayor riesgo son aquellas con antecedentes familiares fuertes de cáncer colorrectal —un padre o un hermano con este tipo de cáncer—”. Sin embargo, cualquier persona puede desarrollar la enfermedad, incluso sin factores de riesgo evidentes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
¿Cómo se desarrolla el cáncer de colon? (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la detección temprana ante la amenza de cáncer de colon

El cáncer colorrectal puede avanzar sin síntomas en sus primeras etapas. Por ello, la Sociedad Americana Contra el Cáncer y el Houston Methodist Neal Cancer Center recomiendan iniciar la colonoscopía de tamizaje a partir de los 45 años en personas con riesgo promedio. Quienes tienen mayor riesgo deben consultar con su médico sobre la edad y frecuencia adecuadas para el estudio.

El Dr. Kamal explica: “El pronóstico mejora significativamente si el cáncer se detecta a tiempo. Ignorar los síntomas puede permitir que el cáncer avance, lo que lo hace mucho más difícil de tratar”.

Los cuatro síntomas de cáncer de colon que nunca debes ignorar

A medida que un tumor crece en el colon o el recto, comienzan a aparecer manifestaciones físicas. Estos son los síntomas más relevantes, según el Hospital Houston Methodist:

1. Cambios en los hábitos intestinales

  • Alteraciones en la frecuencia (diarrea o estreñimiento) o en la consistencia de las evacuaciones.
  • Sensación persistente de evacuación incompleta.

2. Sangrado rectal o sangre en las heces

  • Aparición de sangre fresca o mezclada con las heces.
  • El Dr. Kamal resalta: “Un síntoma como sangre en las heces siempre es anormal y, aunque ocurra solo una vez, merece atención médica”.

3. Dolor abdominal o pélvico

  • Molestias persistentes, cólicos o dolor que no cede.
  • El dolor abdominal es inespecífico, pero su persistencia debe motivar la consulta al especialista.

4. Pérdida de peso inexplicable

  • Reducción significativa del peso corporal sin causa aparente.

Muchos de estos síntomas pueden confundirse con afecciones menos graves, como infecciones o trastornos digestivos. Si alguno de ellos persiste durante más de un mes, la recomendación es acudir al médico.

Una mujer con dolor de estómago (AdobeStock)
Los cuatro síntomas de cáncer de colon que nunca debes ignorar (AdobeStock)

¿Existen diferencias según el sexo o la edad?

El Hospital Houston Methodist aclara que los síntomas principales del cáncer colorrectal son los mismos para hombres y mujeres. Aunque el dolor pélvico puede confundirse con molestias menstruales en mujeres, cualquier dolor inexplicable debe ser motivo de consulta.

La edad tampoco excluye la posibilidad de desarrollar cáncer de colon. El mensaje de los especialistas es claro: estar atentos a los síntomas y no retrasar la atención médica, independientemente del sexo o la edad.

Tamizaje y prevención: las otras claves

El tamizaje permite detectar y tratar pólipos antes de que se transformen en tumores malignos. Además, la adopción de hábitos saludables —como una dieta equilibrada, evitar el consumo de tabaco y alcohol, y realizar actividad física— contribuye a disminuir el riesgo de cáncer colorrectal.

El Día Mundial del Cáncer de Colon, que se conmemora cada 31 de marzo, busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y la consulta oportuna ante cualquier síntoma.

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